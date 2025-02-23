«Ньюкасл» обыграл «Ноттингем Форест», в матче 7 голов

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вчера, 18:58

«Ньюкасл» обыграл «Ноттингем Форест» в матче 26-го тура АПЛ (4:3).

На 6-й минуте счёт в матче открыл игрок «Ноттингема» Каллум Хадсон-Одои. На 23-й минуте забил полузащитник «Ньюкасла» Льюис Майли. На 25-й минуте нападающий хозяев Джейкоб Мерфи вывел свою команду вперёд. На 33-й форвард «Ньюкасла» Александер Исак реализовал пенальти, а спустя минуту оформил дубль. На 63-й минуте отметился голом защитник гостей Никола Миленкович. Точку в игре поставил хавбек «Ноттингема» Райан Ятес на 90-й.

После этой игры «Ньюкасл» идет на 5-м месте (44 очка), «Ноттингем Форест» находится на 3-й строчке (47 баллов).