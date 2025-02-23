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«Ньюкасл» обыграл «Ноттингем Форест», в матче 7 голов

вчера, 18:58
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)4 : 3Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Ньюкасл» обыграл «Ноттингем Форест» в матче 26-го тура АПЛ (4:3).

На 6-й минуте счёт в матче открыл игрок «Ноттингема» Каллум Хадсон-Одои. На 23-й минуте забил полузащитник «Ньюкасла» Льюис Майли. На 25-й минуте нападающий хозяев Джейкоб Мерфи вывел свою команду вперёд. На 33-й форвард «Ньюкасла» Александер Исак реализовал пенальти, а спустя минуту оформил дубль. На 63-й минуте отметился голом защитник гостей Никола Миленкович. Точку в игре поставил хавбек «Ноттингема» Райан Ятес на 90-й.

После этой игры «Ньюкасл» идет на 5-м месте (44 очка), «Ноттингем Форест» находится на 3-й строчке (47 баллов).

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:44
В очередной раз убеждаешься что АПЛ непредсказуемый чемпионат. В матче с МС сороки были никакими, а с Форест сыграли прилично. Вообще когда играет Поуп в составе Ньюкасла, то сороки играют лучше. По игре должна быть ничья, ведь Форест наиграл.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:27
Результативный получился матч - это точно !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:10
Форест сейчас далеко не идеален, хотя временами показывает хороший футбол.
однако сороки способны победить таких лесников.
победа трудовая и заслуженная.
112910415
112910415
вчера в 19:26
Круто же!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:06
Вот это рубка была - Как на "Лесосеке" ! )
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