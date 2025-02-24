У Захаряна вновь проблемы со здоровьем

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сегодня пройдёт медицинское обследование. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
На данный момент не можем сказать ничего нового по сравнению с тем, что сказал тренер после матча. Сегодня его состояние изучат. Возможно, ясность по его состоянию наступит ближе к вечеру.
Напомним, Захарян был заменён в перерыве матча 25-го тура Ла Лиги против «Леганеса» (3:0) из-за мышечной усталости.
Между прошлым и будущим
Именно он называется
Здоровый Захарян
Между прошлым и будущим
Именно он называется
Здоровый Захарян