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У Захаряна вновь проблемы со здоровьем

вчера, 11:41
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)3 : 0Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сегодня пройдёт медицинское обследование. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

На данный момент не можем сказать ничего нового по сравнению с тем, что сказал тренер после матча. Сегодня его состояние изучат. Возможно, ясность по его состоянию наступит ближе к вечеру.

Напомним, Захарян был заменён в перерыве матча 25-го тура Ла Лиги против «Леганеса» (3:0) из-за мышечной усталости.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:44
... "Зачем Арсену теперь думать о футболе". Согласен. Он и в испанский чемпионат переходил, чтобы срубить бабла, специально получить травму и отдыхать на скамейке всё оставшееся время. Рвач, одним словом. И хапуга..
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:36
Даааа!Сосьедаду можно только посочувствовать!
112910415
112910415
вчера в 13:15
своеобразный график получается
lotsman
lotsman
вчера в 12:35
Сыграл один матч, забил гол, это большое достижение для него. Теперь можно смело отдыхать и лечиться до конца сезона.)
5gmhz76fue34
5gmhz76fue34
вчера в 12:26
Не надолго Арсена хватило
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:17
Реал Сосьедад ещё десять раз пожалеет, что подписал с ним контракт, долгосрочный контракт... Этого контракта Захаряну хватит на всю оставшуюся жизнь. Зачем Арсену думать о футболе и он никуда из клуба теперь не уйдёт. У него на руках фактически есть договор пожизненной ренты.
Uberboss
Uberboss
вчера в 12:11
Или не везет парню или слишком хитрый, что-то одно из двух.
Capral
Capral
вчера в 12:09
Силу удара не рассчитал по мячу.
jm6xuzcnk5z7
jm6xuzcnk5z7
вчера в 12:07
Год отдыхал и устал через двадцать минут.
Fareasta
Fareasta
вчера в 12:04
Это от забитого гола, норму свою выполнил, хватит по полю бегать.
cmpy8ys4xjbb
cmpy8ys4xjbb
вчера в 11:58
Есть только миг
Между прошлым и будущим
Именно он называется
Здоровый Захарян
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:50
Хрустальный мальчик видимо...
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