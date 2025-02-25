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RFEF возбудит дело против «Реала» после письма с критикой судей

вчера, 18:38

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) возбудит дело против «Реала».

3 февраля клуб опубликовал письмо с критикой работы арбитров в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:1). Его не устроило то, что Карлоса Ромеро не удалили после подката в отношении Килиана Мбаппе (была показана только жёлтая карточка), а также незасчитанный гол Винисиуса Жуниора из-за офсайда, зафиксированного у французского нападающего. В своём заявлении «сливочные» заявили следующее:

События, произошедшие в матче, вышли за рамки человеческой ошибки или интерпретации судьи. То, что произошло на стадионе RCDE, представляет собой кульминацию полностью дискредитировавшей себя системы судейства, в которой решения против «Реала» достигли такого уровня манипуляции и фальсификации соревнований, который больше нельзя игнорировать.

Ла Лига отреагировала на это жалобой. Как сообщил Исаак Футо в El Partidazo COPE, RFEF на этой неделе начнёт разбирательство в отношении мадридского клуба в связи с письмом.

Будет назначен судья, который в течение полутора-двух месяцев предложит санкции в отношении «сливочных» как юридического лица, как клуба или даже распространяемые на совет директоров во главе с Флорентино Пересом. Затем комитет примет решение.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:32
тогда почему Реал не ведет диалог с остальными клубами ЛЛ ? ))
может, не все так просто, как нам со стороны кажется
Incredulous
Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:13
Потому что все хвосты поджали, и решили переждать под корягой, а потом посмотрят кто победит, того и поддержат. Ну, а некоторым, кто привык вопросы с судейством в кабинетах решать, оно конечно и не нужно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:21
вот до чего довел токсичный клубный канал реала. который отражает позицию всего руководства королевского клуба.
напомнб. этот тот самый Реал, который вроде как хочет справедливости.
но никто Реал не поддержал.
интересно, почему?
112910415
112910415
вчера в 19:04
небольшая региональная в*йна
Гость
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