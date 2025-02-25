RFEF возбудит дело против «Реала» после письма с критикой судей

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) возбудит дело против «Реала».
3 февраля клуб опубликовал письмо с критикой работы арбитров в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:1). Его не устроило то, что Карлоса Ромеро не удалили после подката в отношении Килиана Мбаппе (была показана только жёлтая карточка), а также незасчитанный гол Винисиуса Жуниора из-за офсайда, зафиксированного у французского нападающего. В своём заявлении «сливочные» заявили следующее:
События, произошедшие в матче, вышли за рамки человеческой ошибки или интерпретации судьи. То, что произошло на стадионе RCDE, представляет собой кульминацию полностью дискредитировавшей себя системы судейства, в которой решения против «Реала» достигли такого уровня манипуляции и фальсификации соревнований, который больше нельзя игнорировать.
Ла Лига отреагировала на это жалобой. Как сообщил Исаак Футо в El Partidazo COPE, RFEF на этой неделе начнёт разбирательство в отношении мадридского клуба в связи с письмом.
Будет назначен судья, который в течение полутора-двух месяцев предложит санкции в отношении «сливочных» как юридического лица, как клуба или даже распространяемые на совет директоров во главе с Флорентино Пересом. Затем комитет примет решение.
может, не все так просто, как нам со стороны кажется
может, не все так просто, как нам со стороны кажется
напомнб. этот тот самый Реал, который вроде как хочет справедливости.
но никто Реал не поддержал.
интересно, почему?
напомнб. этот тот самый Реал, который вроде как хочет справедливости.
но никто Реал не поддержал.
интересно, почему?