RFEF возбудит дело против «Реала» после письма с критикой судей

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вчера, 18:38

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) возбудит дело против «Реала».

3 февраля клуб опубликовал письмо с критикой работы арбитров в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:1). Его не устроило то, что Карлоса Ромеро не удалили после подката в отношении Килиана Мбаппе (была показана только жёлтая карточка), а также незасчитанный гол Винисиуса Жуниора из-за офсайда, зафиксированного у французского нападающего. В своём заявлении «сливочные» заявили следующее:

События, произошедшие в матче, вышли за рамки человеческой ошибки или интерпретации судьи. То, что произошло на стадионе RCDE , представляет собой кульминацию полностью дискредитировавшей себя системы судейства, в которой решения против «Реала» достигли такого уровня манипуляции и фальсификации соревнований, который больше нельзя игнорировать.

Ла Лига отреагировала на это жалобой. Как сообщил Исаак Футо в El Partidazo COPE, RFEF на этой неделе начнёт разбирательство в отношении мадридского клуба в связи с письмом.

Будет назначен судья, который в течение полутора-двух месяцев предложит санкции в отношении «сливочных» как юридического лица, как клуба или даже распространяемые на совет директоров во главе с Флорентино Пересом. Затем комитет примет решение.