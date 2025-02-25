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В домах агентов футболистов «Крыльев Советов» прошли обыски

вчера, 18:00

В ходе оперативных мероприятий были проведены обыски по местам проживания агентов, ранее осуществлявших трансферную деятельность игроков футбольного клуба «Крылья Советов».

По информации источника, данная операция проводится силовыми структурами Самарской области.

Ранее стало известно, что генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев покинул свой пост.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:34
Да агенты это зло, но их порадили клубы.
Вспомните или узнайте откуда появились агенты в спорте.
Всё банально просто, когда не было агентов, то клубы наживались на спортсменах, платили им копейки, а с появлением агентов спортсмены стали зарабатывать гораздо больше.
Агенты в спорте это тоже самое, что и профсоюзы.
Вроде идея хорошая, но как всегда находятся и те кто хочет урвать как можно больше и порой переступают закон.
В данной ситуации я лично считаю, что главное зло это руководство клубов, которое пилит бюджет и отстёгивает процент агентам.
Вы конечно можете опять сказать, что вы так не думаете, но от это известный факт и от этого никуда не деться.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:21
Обыски могут свидетельствовать о том, что появилась достоверная информация о распиле бюджетных средств, выделенных на трансферы.. Каким образом? Элементарно - цена за игрока завышалась, производились расчёты по завышенной цене. Разница оседала в карманах... Чьих? Возможно мы об этом и узнаем. Хотелось бы...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:01, ред.
Агентов давно надо потрясти!Это одно из главных зол в футболе!
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