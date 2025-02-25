В домах агентов футболистов «Крыльев Советов» прошли обыски

В ходе оперативных мероприятий были проведены обыски по местам проживания агентов, ранее осуществлявших трансферную деятельность игроков футбольного клуба «Крылья Советов».
По информации источника, данная операция проводится силовыми структурами Самарской области.
Ранее стало известно, что генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев покинул свой пост.
Вспомните или узнайте откуда появились агенты в спорте.
Всё банально просто, когда не было агентов, то клубы наживались на спортсменах, платили им копейки, а с появлением агентов спортсмены стали зарабатывать гораздо больше.
Агенты в спорте это тоже самое, что и профсоюзы.
Вроде идея хорошая, но как всегда находятся и те кто хочет урвать как можно больше и порой переступают закон.
В данной ситуации я лично считаю, что главное зло это руководство клубов, которое пилит бюджет и отстёгивает процент агентам.
Вы конечно можете опять сказать, что вы так не думаете, но от это известный факт и от этого никуда не деться.
Вспомните или узнайте откуда появились агенты в спорте.
Всё банально просто, когда не было агентов, то клубы наживались на спортсменах, платили им копейки, а с появлением агентов спортсмены стали зарабатывать гораздо больше.
Агенты в спорте это тоже самое, что и профсоюзы.
Вроде идея хорошая, но как всегда находятся и те кто хочет урвать как можно больше и порой переступают закон.
В данной ситуации я лично считаю, что главное зло это руководство клубов, которое пилит бюджет и отстёгивает процент агентам.
Вы конечно можете опять сказать, что вы так не думаете, но от это известный факт и от этого никуда не деться.