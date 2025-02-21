В Испании запустили кампанию для защиты судей

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сегодня, 14:37

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) решила запустить кампанию в защиту судейского корпуса.

Целью различных мероприятий, которые будут проводиться, является содействие всеобщему уважению к арбитрам и снижение атмосферы напряжённости на всех уровнях испанского футбола.

Перед началом каждого матча первого и второго дивизионов чемпионата Испании на этих выходных на поле будет размещаться баннер с лозунгом: «Уважайте судью, уважайте футбол». Также сообщение можно будет увидеть сегодня во время игры женской Лиги наций между сборными Испании и Бельгии, которая пройдёт в Валенсии.

RFEF отмечает, что организация присоединилась к требованиям испанских судей, которые на этой неделе призвали к поддержке, единству и солидарности, необходимым для того, чтобы вывести футбол из атмосферы насилия и случаев агрессии, подрывающих спортивный дух.