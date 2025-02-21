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В Испании запустили кампанию для защиты судей

сегодня, 14:37

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) решила запустить кампанию в защиту судейского корпуса.

Целью различных мероприятий, которые будут проводиться, является содействие всеобщему уважению к арбитрам и снижение атмосферы напряжённости на всех уровнях испанского футбола.

Перед началом каждого матча первого и второго дивизионов чемпионата Испании на этих выходных на поле будет размещаться баннер с лозунгом: «Уважайте судью, уважайте футбол». Также сообщение можно будет увидеть сегодня во время игры женской Лиги наций между сборными Испании и Бельгии, которая пройдёт в Валенсии.

RFEF отмечает, что организация присоединилась к требованиям испанских судей, которые на этой неделе призвали к поддержке, единству и солидарности, необходимым для того, чтобы вывести футбол из атмосферы насилия и случаев агрессии, подрывающих спортивный дух.

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Перевод с rfef.es
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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 16:49, ред.
"Уважайте судью...ему тоже надо кормить семью" )...
112910415
112910415
сегодня в 16:46
ответный удар не мог не случиться !
69Haya96
69Haya96
сегодня в 15:40
Или так: "Реал в ярости"...
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 15:22
Перес сейчас свою "защиту" запустит.. Хе.. 🤭
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:20
Судить нужно нормально, тогда и защита не понадобится. Я лично видел несколько странных решений арбитров, благо чемпионат Испании у нас показывают. Все помнят удаление Винисиуса после провокации голкипера соперника или отменённый гол в ворота Барселоны, якобы из-за офсайда. Много вопросов к ВАР.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 15:01
Это напоминает ситуацию как в суде продажный судья выносит продажное решение, а когда кто-то возмущается, суд призывает уважать "его честь", и угрожает наказанием на неуважительное отношение к продажному суду.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:47, ред.
Сообщение перед игрой женской Лиги наций "«Уважайте судью, уважайте футбол» и оберегайте женщин" (злободневно для испанской футбольной федерации)...)
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