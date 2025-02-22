Флик высказался в защиту судей: «Мы должны думать о семьях»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о критике в адрес судей в Испании.
Очень важно иметь судей. То, как относятся к ним в Испании, просто невероятно. Мне это не нравится. Мы должны думать о семьях. Мы, как игроки и тренеры, должны защищать их тоже. Я не люблю использовать энергию против судей.
У нас есть VAR, и мы должны доверять им. Вы должны что-то менять, потому что они люди, и совершать ошибки — это нормально. Федерация должна показать, насколько она сильна, потому что это важно. Игроки и тренеры тоже совершают ошибки, и мы должны их защищать.
Мы всегда ищем оправдания. Если мы проигрываем, то это из-за судей, и это не так. Мы все совершаем ошибки, я их совершаю, вы их совершаете, даже судьи. Мы должны защищать судей, потому что мы не можем играть без них. Мы должны защищать их. Мы должны играть лучше, чтобы победить.
Так скоро клубное тв сливок и болельщики будут недовольны тем, что поле зеленое, а мяч круглый)
Так скоро клубное тв сливок и болельщики будут недовольны тем, что поле зеленое, а мяч круглый)
https://youtu.be/grFdU0NJZlA?si=FzB_IiDZE_kmSr9K
Тоже самое хотел написать, но Вы меня опередили. Ключевое слово "иметь"...)))
Тоже самое хотел написать, но Вы меня опередили. Ключевое слово "иметь"...)))
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Дальше читать не стал)) просто ржу)))
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Дальше читать не стал)) просто ржу)))
все таки собственные неудачи очень легко маскировать судейскими ошибками.
все таки собственные неудачи очень легко маскировать судейскими ошибками.