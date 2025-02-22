Флик высказался в защиту судей: «Мы должны думать о семьях»

Главный тренер «Барселоны» высказался о критике в адрес судей в Испании.

Очень важно иметь судей. То, как относятся к ним в Испании, просто невероятно. Мне это не нравится. Мы должны думать о семьях. Мы, как игроки и тренеры, должны защищать их тоже. Я не люблю использовать энергию против судей.

У нас есть VAR , и мы должны доверять им. Вы должны что-то менять, потому что они люди, и совершать ошибки — это нормально. Федерация должна показать, насколько она сильна, потому что это важно. Игроки и тренеры тоже совершают ошибки, и мы должны их защищать.

Мы всегда ищем оправдания. Если мы проигрываем, то это из-за судей, и это не так. Мы все совершаем ошибки, я их совершаю, вы их совершаете, даже судьи. Мы должны защищать судей, потому что мы не можем играть без них. Мы должны защищать их. Мы должны играть лучше, чтобы победить.