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Флик высказался в защиту судей: «Мы должны думать о семьях»

вчера, 14:33

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о критике в адрес судей в Испании.

Очень важно иметь судей. То, как относятся к ним в Испании, просто невероятно. Мне это не нравится. Мы должны думать о семьях. Мы, как игроки и тренеры, должны защищать их тоже. Я не люблю использовать энергию против судей.

У нас есть VAR, и мы должны доверять им. Вы должны что-то менять, потому что они люди, и совершать ошибки — это нормально. Федерация должна показать, насколько она сильна, потому что это важно. Игроки и тренеры тоже совершают ошибки, и мы должны их защищать.

Мы всегда ищем оправдания. Если мы проигрываем, то это из-за судей, и это не так. Мы все совершаем ошибки, я их совершаю, вы их совершаете, даже судьи. Мы должны защищать судей, потому что мы не можем играть без них. Мы должны защищать их. Мы должны играть лучше, чтобы победить.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:59
Какой скандальный матч?) кто так решил? Болельщики Реала?)
Так скоро клубное тв сливок и болельщики будут недовольны тем, что поле зеленое, а мяч круглый)
Датак
Датак
вчера в 17:13
Предсказуемый ход,на фоне конфликта с судьями заклятого врага каталонцев - реала.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:03
Раньше Барса пыталась найти подход к судьям, и договариваться через Негрейру. А сейчас через главного тренера?) ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:54
Вот примерно так сейчас выглядит Флик
112910415
112910415
вчера в 16:30
есть над чем подумать ...
Capral
Capral ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 15:03, ред.
Порядочный человек на подобные вопросы не отвечает, особенно, после скандальных матчей его команды...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:57
Добрый день!!!
Тоже самое хотел написать, но Вы меня опередили. Ключевое слово "иметь"...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:55
"Очень важно иметь судей. "
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Дальше читать не стал)) просто ржу)))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:54
Его спросили, он ответил
Capral
Capral
вчера в 14:52, ред.
Ооооооооо, ну кто бы говорил!!!!!!! Конечно, так как судят Барсу и Реал, Флику нравится!!!!!!! Ну ещё бы!!!!!!! ЦИНИК и ЛИЦЕМЕР- по другому и не скажешь!!!!!!! Пусть вспомнит последнюю игру его команды в Примере- ПОЗОРНУЮ и ОМЕРЗИТЕЛЬНУЮ!!!!!!! Вот незря его не уважаю, незря...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:51
Пусть судьями занимаются те, кому это положено
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:48
Зачем Флик везде суёт свой нос? Хочется поговорить о судьях?? Предлагаю обсудить ситуацию с отменой гола в ворота Барселоны в одном из последних матчей, якобы из-за офсайда. Есть множество других очень спорных решений в пользу клуба, который тренирует немец
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:42
    69Haya96
    69Haya96
    вчера в 14:35
    Хороший комментарий от Флика.
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