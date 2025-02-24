Каманцев подтвердил намерение РФС в отношении Мажича

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) подтвердил намерение РФС активировать опцию продления контракта главы департамента судейства .

Остаются последние формальности.

Такое решение обусловлено его работой. Всегда есть моменты, где её можно улучшить, мы это понимаем. Видим ту критику, которая присутствует, но она будет всегда. Вопрос внутренней реакции. Я вижу большой прогресс в привлечении молодых судей. Видно, как растёт их уровень. Мы для этого его (Мажича) и приглашали. Чтобы у нас была выше конкуренция и больше молодых арбитров.