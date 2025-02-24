Каманцев подтвердил намерение РФС в отношении Мажича

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев подтвердил намерение РФС активировать опцию продления контракта главы департамента судейства Милорада Мажича.
Остаются последние формальности.
Такое решение обусловлено его работой. Всегда есть моменты, где её можно улучшить, мы это понимаем. Видим ту критику, которая присутствует, но она будет всегда. Вопрос внутренней реакции. Я вижу большой прогресс в привлечении молодых судей. Видно, как растёт их уровень. Мы для этого его (Мажича) и приглашали. Чтобы у нас была выше конкуренция и больше молодых арбитров.