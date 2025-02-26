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Семак оценил трансферную кампанию клубов Премьер-Лиги

вчера, 17:58

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно зимней трансферной кампании клубов РПЛ.

«Краснодар» вообще не усиливался? Здесь есть свои плюсы и минусы. «Краснодар» в достаточно сыгранном составе готовился на протяжении всего этого времени. Возможно, ему и не нужно усиление. Может, глубины состава на определенных позициях не хватает. Но, по сути, это команда, которая уже показала, что может бороться за чемпионство. Что она и делает.

«Спартак» хорошо провел трансферную кампанию, команда очень прилично усилилась.

Что касается других клубов, каждая команда решает свои вопросы, исходя из возможностей. Когда‑то получается лучше отработать на трансферном рынке, когда‑то не получается. Такие проблемы есть у всех клубов.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:46
Его спросили, он ответил. Хороший, корректный ответ.
112910415
112910415
вчера в 18:58
в каждой избушке свои погремушки !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:51, ред.
Вообще всё равно что этот недотренер говорит. Если станет чемпионом главное чтобы помнил что это только потому что некоторые не захотели какие то там отношения с Зенитом портить. Футбольное чемпионство по нефутбольным нефтегазовым причинам
jz5qgehfuwz4
jz5qgehfuwz4
вчера в 18:42
Все толково объяснил.
Гость
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