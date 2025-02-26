Семак оценил трансферную кампанию клубов Премьер-Лиги

Главный тренер «Зенита» дал комментарий касательно зимней трансферной кампании клубов РПЛ .

«Краснодар» вообще не усиливался? Здесь есть свои плюсы и минусы. «Краснодар» в достаточно сыгранном составе готовился на протяжении всего этого времени. Возможно, ему и не нужно усиление. Может, глубины состава на определенных позициях не хватает. Но, по сути, это команда, которая уже показала, что может бороться за чемпионство. Что она и делает.

«Спартак» хорошо провел трансферную кампанию, команда очень прилично усилилась.

Что касается других клубов, каждая команда решает свои вопросы, исходя из возможностей. Когда‑то получается лучше отработать на трансферном рынке, когда‑то не получается. Такие проблемы есть у всех клубов.