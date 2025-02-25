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Круговой: «Мы готовы к возобновлению сезона на 99 процентов»

25 февраля 2025, 13:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 16:30 Не начался

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил о готовности к возобновлению сезона.

ЦСКА полностью перестроился на модель с четырьмя защитниками. Хорошо себя чувствую в этой схеме. Уже предвкушаю игру с «Зенитом», хочется победить. Мы готовы к возобновлению сезона на 99 процентов, а один оставшийся процент доберём за оставшиеся до матча дни.

Напомним, матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА состоится 1 марта. «Сине-бело-голубые» занимают вторую строчку в турнирной таблице, а «армейцы» шестую.

Сегодня был заложен первый камень новый базы ЦСКА.

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Все комментарии
69Haya96
69Haya96
25 февраля в 17:22
Ну Круговой - это 100 %, а 99% - это не круг...))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
25 февраля в 15:42
Язык без костей. Говорить можно что угодно. Чемпионат, а не язык этого футболиста, покажет истинное положение дел в команде. Лично меня всегда напрягают такие заявления.
112910415
112910415
25 февраля в 14:14
надо обязательно добрать этот процент !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
25 февраля в 14:00
Как готовы посмотрим 1 марта.
Удачи..
ee5w4e9czpgj
ee5w4e9czpgj
25 февраля в 13:57
Интересно, как он проценты так точно посчитал.
djo11
djo11
25 февраля в 13:48
интересно будет посмотреть на схему, кто и какие позиции займет в этой схеме)соперник более чем подходящий для проверки) если обыграют зенит с этой схемой,то я признаюсь,что был не прав,когда говорил что под эту схему нужны немного другие игроки,на нескольких позициях) ну если же проиграют,то я разнесу этого николича с его подбором игроков,которых он выбирает в основной состав и его схемой в пух и прах) и буду настаивать на его немедленном увольнении,он просил время ему дать,пожалуйста времени было завались,теперь никаких отговорок не принимаем!
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