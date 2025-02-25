Круговой: «Мы готовы к возобновлению сезона на 99 процентов»

Защитник ЦСКА заявил о готовности к возобновлению сезона.

ЦСКА полностью перестроился на модель с четырьмя защитниками. Хорошо себя чувствую в этой схеме. Уже предвкушаю игру с «Зенитом», хочется победить. Мы готовы к возобновлению сезона на 99 процентов, а один оставшийся процент доберём за оставшиеся до матча дни.