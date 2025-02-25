Круговой: «Мы готовы к возобновлению сезона на 99 процентов»

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил о готовности к возобновлению сезона.
ЦСКА полностью перестроился на модель с четырьмя защитниками. Хорошо себя чувствую в этой схеме. Уже предвкушаю игру с «Зенитом», хочется победить. Мы готовы к возобновлению сезона на 99 процентов, а один оставшийся процент доберём за оставшиеся до матча дни.
Напомним, матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА состоится 1 марта. «Сине-бело-голубые» занимают вторую строчку в турнирной таблице, а «армейцы» шестую.
Сегодня был заложен первый камень новый базы ЦСКА.
Удачи..
Удачи..