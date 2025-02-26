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Семак: «Новичков не так много, на которых мы можем сейчас рассчитывать»

вчера, 10:55

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился своим мнением о новичках команды, присоединившихся к клубу в зимнее трансферное окно.

Новички у нас пришли достаточно поздно. Что касается Дркушича, аренда которого была досрочно прекращена, его вряд ли можно назвать новичком. Мимович пришел немного поздновато, сложно быстро встроить в игру команды. Он молодой футболист, но эта та позиция, на которую требовалось усиление. К большому сожалению, Караваев получил серьезную травму, эта позиция у нас оставалась пустой, Мантуан действует на непривычной позиции. Что касается Зделара, здесь тоже все произошло в последний момент. Луис Энрике пришел раньше, но ему пришлось пропустить какое‑то время. Потребуется время, чтобы влиться в коллектив. По сути, новичков не так много, на которых мы можем сейчас рассчитывать.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:33
- Каждый год тренер жалуется, что поздно покупают новичков... Не хватает времени "встроить" их в команду.
- А кто вам мешает купить их раньше?
- Молчите? Так я вам скажу - амбиции ваших спонсоров! Они торгуются с продавцами игрока до последней секунды закрытия трансферного окна. Зачем? Да чтобы "сбить" цену на пару-тройку лямов... Типа экономия...
- А тем временем в интернете мы видим ролики, где те же самые спонсоры "просаживают" гораздо больше денег на всякие развлечения... Так в чём экономия?
q5eeuzhs9976
q5eeuzhs9976
вчера в 12:39
Уж если кому и не жаловаться на состав, так это Семаку.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:13, ред.
Снег в июле пойдёт и мороз грянет, когда в Зените появится свой воспитанник...
Qumbo
Qumbo
вчера в 11:50
Главное, новичков сразу не научить играть поперек и назад и все получится.
qhhx4yrcryhq
qhhx4yrcryhq
вчера в 11:49
С таким составом грех жаловаться.
Futurista
Futurista
вчера в 11:44
112910415
112910415
вчера в 11:14
всё ужасно тревожно )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:08
И сразу сложные матчи...
d9a3kmxb4d29
d9a3kmxb4d29
вчера в 11:07
Надоело уже слушать петербургские слёзы. Ладно бы ещё еврокубки были, а внутри страны у них и так самые большие возможности!
drug01
drug01
вчера в 11:04
Увы! В группе Гаврилова уже ловить нечего, иду на группу Заболотного
pdvn4pf45ure
pdvn4pf45ure
вчера в 11:03
Рассчитывать на Сашу из цска совершенно некорректно.
drug01
drug01
вчера в 10:59
Имея два состава можно смело идти к цели!
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