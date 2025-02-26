Семак: «Новичков не так много, на которых мы можем сейчас рассчитывать»

Главный тренер «Зенита» поделился своим мнением о новичках команды, присоединившихся к клубу в зимнее трансферное окно.

Новички у нас пришли достаточно поздно. Что касается Дркушича, аренда которого была досрочно прекращена, его вряд ли можно назвать новичком. Мимович пришел немного поздновато, сложно быстро встроить в игру команды. Он молодой футболист, но эта та позиция, на которую требовалось усиление. К большому сожалению, Караваев получил серьезную травму, эта позиция у нас оставалась пустой, Мантуан действует на непривычной позиции. Что касается Зделара, здесь тоже все произошло в последний момент. Луис Энрике пришел раньше, но ему пришлось пропустить какое‑то время. Потребуется время, чтобы влиться в коллектив. По сути, новичков не так много, на которых мы можем сейчас рассчитывать.