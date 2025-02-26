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Маркиньос: «„Спартак“ не интересует второе, третье место – только первое»

вчера, 09:40

Нападающий «Спартака» Маркиньос заявил, что для «красно-белых» приоритетной целью является завоевание титула РПЛ.

Мы усердно работаем для достижения своей цели. Нас не интересует второе, третье место – только первое! Вся команда сконцентрирована на этом. Тренер каждый день повторяет, что у «Спартака» не может быть другой задачи, кроме чемпионства. Он меняет менталитет каждого из нас и всей команды. Мы выиграли шесть или семь матчей подряд и рассчитываем продолжить эту серию.

После 18 туров московский клуб под руководством Деяна Станковича идет на 3-м месте в РПЛ с 37 очками.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 16:58
Настрой правильный.
ty2pkvxu6du2
ty2pkvxu6du2
вчера в 14:09
Насчет второго или третьего места явное лукавство.
ev23kmgn3zs8
ev23kmgn3zs8
вчера в 14:05
Любая команда из середины таблицы всегда мечтает о первом месте.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:21, ред.
Как Станкович поменяет вам менталитет если сам не обладает оным? Чемпионство удел взрослых осознанных людей либо очень талантливых как Гвардиола, в Станковиче ни того ни другого нет. Они там сколотили банду без лидера и ожидают крупных побед уже в первом же сезоне. Запахло провалом от этих слов ещё больше чем от трансфера Гарсии. Кстати я помню как в последнем сезоне который заканчивали с Абаскалем Спартак провалил концовку сезона и сдал вторую строчку. Видимо потому что всё равно было и тогда на все места кроме первого. И вспоминаю слова Антона Зиньковского после поражения в кубке от Балтики о том что и Кубок России тоже не имеет значения. Так же и эти слова можно прочить совершенно по разному
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:28
Лукавит. Обычно о шестом месте мечтают.
NbKA555
NbKA555
вчера в 12:23, ред.
Меньше слов,больше дел.Нужно работать,пахать и если Бог даст,за старания и усердия будет результат.Всё понятно,Станкович психологию чемпионов закладывает в характер команды.А журналисты провоцируют постоянными вопросами об этом.Чуть по здержаннее и с воскресения начать отвечать игрой на их вопросы.С Богом!Всем добра.
a8zmpw2dhn3t
a8zmpw2dhn3t
вчера в 12:00
Ну-ну посмотрим как у вас это получится
rv746vqyk3b5
rv746vqyk3b5
вчера в 11:47, ред.
Вот зачем такую чушь нести, ладно бы всегда за первое место боролись.
zw6fq5erpdnp
zw6fq5erpdnp
вчера в 11:01, ред.
Интересует только первое место, а постоянно на пятом-десятом.
lotsman
lotsman
вчера в 10:22
Хороший настрой. Такой же настрой и у нас, и у Краснодара. Борьба будет интересной. Поборемся.)
Capral
Capral
вчера в 10:21, ред.
То, что для Величайшего советского Клуба, всегда, главным было только чемпионство, известно всем. Но не надо столько афишировать это желание, и поменьше раздавать помпезных интервью.

Вспоминаю сезон 1983, когда Днепр, впервые в своей истории стал чемпионом. Так вот, после игры со Спартаком, в которой определился чемпион, ст.тренер Днепра Емец, отвечая на вопросы журналистов, сказал:"Мы, ничего никому не обещали. Мы много работали, стремились и мечтали"!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:03
Маркиньос: «„Спартак“ не интересует второе, третье место – только первое» .
Все вопросы по этому поводу к Газпрому . Они застолбили первое место за Зенитом ☝️😜
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:01
Ну мечтать и думать можно конечно , а там как получиться...).
Futurista
Futurista
вчера в 09:56
Так шесть или семь?...это важно)...
y6edh7qy3t7k
y6edh7qy3t7k
вчера в 09:44
Настрой у парня правильный
Гость
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