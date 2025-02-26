Маркиньос: «„Спартак“ не интересует второе, третье место – только первое» .

Нападающий «Спартака» заявил, что для «красно-белых» приоритетной целью является завоевание титула РПЛ .

Мы усердно работаем для достижения своей цели. Нас не интересует второе, третье место – только первое! Вся команда сконцентрирована на этом. Тренер каждый день повторяет, что у «Спартака» не может быть другой задачи, кроме чемпионства. Он меняет менталитет каждого из нас и всей команды. Мы выиграли шесть или семь матчей подряд и рассчитываем продолжить эту серию.