«Арсенал» и «Барселона» хотят подписать вратаря «Эспаньола»

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вчера, 20:33

Голкипер «Эспаньола» летом мог перейти в «Арсенал», но испанский клуб заблокировал трансфер.

Следующим летом «попугаи» готовы расстаться с вратарем, «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией.