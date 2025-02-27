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«Арсенал» и «Барселона» хотят подписать вратаря «Эспаньола»

вчера, 20:33

Голкипер «Эспаньола» Хон Гарсия летом мог перейти в «Арсенал», но испанский клуб заблокировал трансфер.

Следующим летом «попугаи» готовы расстаться с вратарем, «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 21:18
...Онана :" ....больше не буду пить воду во время подачи с углового,
клянусь! ....Щесны:" ...такого как в игре с Атлетико отстоял больше
не повторится, клянусь!" ....
j368pbzmzq7p
j368pbzmzq7p
вчера в 20:59
Молодой для вратаря и с опытом в АПЛ.
Гость
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