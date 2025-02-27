«Арсенал» и «Барселона» хотят подписать вратаря «Эспаньола»

Голкипер «Эспаньола» Хон Гарсия летом мог перейти в «Арсенал», но испанский клуб заблокировал трансфер.
Следующим летом «попугаи» готовы расстаться с вратарем, «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией.
Голкипер «Эспаньола» Хон Гарсия летом мог перейти в «Арсенал», но испанский клуб заблокировал трансфер.
Следующим летом «попугаи» готовы расстаться с вратарем, «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией.
клянусь! ....Щесны:" ...такого как в игре с Атлетико отстоял больше
не повторится, клянусь!" ....
клянусь! ....Щесны:" ...такого как в игре с Атлетико отстоял больше
не повторится, клянусь!" ....