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Неймар: «Я чуть не перешёл в „Баварию“ из-за Гвардиолы»

сегодня, 09:54

Нападающий «Сантоса» Неймар рассказал о том, что мог перейти в «Баварию» в 2012 году.

В начале того года бразилец отправился в Цюрих, где собирался получить премию Пушкаша. Там он встретил Пепа Гвардиолу, который к тому моменту покинул «Барселону».

Я чуть не перешёл в «Баварию» из-за Гвардиолы. Я поехал получать премию Пушкаша в Швейцарию. Был в своей комнате, и папа позвонил мне, было около двух часов ночи. И он: «Я сейчас иду в твою комнату, открой дверь». Я был в нижнем белье и футболке, очень сонный, открыл дверь, а там были мой отец, Гвардиола и переводчик.

Сидя в комнате Гвардиола сказал, что хочет взять меня в команду, в которую переходит. В то время он был без клуба. У него было соглашение с командой, но он не мог говорить. Он сказал: «Приходи, играй под моим руководством, и я сделаю для тебя всё, что в моих силах».

Он берёт лист бумаги и говорит: «Ты будешь играть здесь, будешь делать то-то и то-то. Если ты не забьёшь 60 голов за год, я изменю имя». Гвардиола сказал мне это. Я спросил его, в какую команду он собирается перейти. Он ответил, что пока не может сказать. Я настаивал, и он сказал, что это «Бавария»: «Я знаю, что это холодный город, его не сравнить с Барселоной или Мадридом, но я обещаю, что буду заботиться о тебе». Но в итоге я выбрал «Барселону».

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 22:00, ред.
Кто такой Неймар?
Неймар это футбольный вундеркинд, яркий и явный показатель того, что:
1. Талант в спорте это еще не есть успех;
2. Дисциплина и воспитание важнейщая часть спорта;
3. Для достижения реальных резултатов не достаточно блеснуть два сезона в свои самые сильниые года;
4. Для достижения определенного успеха и имя в истории надо пахать каждый день;
5. Деньги большие могут испортить любого спортсмена;
6. И наконец он показал что стать как Месси и Роналду больше никому не удастся.
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:54
Вы знаете плевать мне на других футболистов, как и на Нея!Я беспристрастен к нему как никогда и просто констатирую факт ! Ней закопал свой талант , которым его Бог наградил поболее чем Месси , в помойную яму! И в этом виноват ТОЛЬКО он! И вот теперь ему остается только корчится но не от боли , а от понимания что он все испортил САМ! И это только цветочки , а ягодки будут когда закончит карьеру! Надеюсь Вы понимаете о чем я!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 21:17
Кроме Неймара, могу назвать ещё "добрый" пяток известных футболистов, среди которых Роналду, которые после столкновений, мнимых или действительных, принимают аналогичные позы, делая при этом многострадальные гримасы, подвластные разве что роженицам при родах. Естественно, что в этих позах присутствует доля артистизма, который я не приветствую, но... ни один футболист, кроме Неймара, не принимает на свои хрупкие плечи столько толчков, захватов, грубых подножек, "дружеских" объятий соперника. Если вы будете беспристрастны в своих суждениях, то согласитесь со мной. Хочу обратить ваше внимание, что некоторые отрицательно настроенные к нему российские граждане даже ставят ему в вину получаемые им травмы: мол, играл бы "нормально", без своих выкрутасов и финтов, и травм получал бы меньше. Вот такие мы...
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 20:50
Наверное вот этим он Вам нравился)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:46
Остался бы в Барсе стал бы может легендой но побежал за деньгами и упал,думаю Ямаль из этой категории и даже хуже,уже ведет себя высокомерно и уйдет он из Барсы за большие деньги и потеряется как Неймар.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 19:42
Прошу Вас,не в обиду напиши пожалуйста сколько вам лет?!
протон
протон ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 17:16
Лайк. Лучше и не скажешь, Вы мои мысли изложили текстом))
протон
протон
сегодня в 17:14
Хорошо, что ты, карнавальный травматолог, не перешёл в Баварию. Не хватало такой развалюхи что бы клубная порочила такой клуб. Ты знай, что тебя бездаря, арабы выгнали из Саудии, но не дали огласки, ибо это удар по репутации СА.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:07, ред.
Сколько времени ещё этот Неймар будет выносить моск?)
Ни дня не прошло, чтобы за этого гуляку не писали СМИ...
Раньше, года три, он парил черепное содержимое болельщиков своим переходом из-за океана... Причём назойливо. как весенние мухи)
Теперь блин кормит нас то воспоминаниями, то загулами, то травмами...
Всем чем угодно только не игрой!
Надо отдать должное его агенту, менеджерам и кто там ещё делает на нем пиастры, а..., отдельное спасибо его папе, такой же прохвост, но но "работает" в мутной воде по налогово-финансовой линии.
Надо уметь, ничего не делать и отгребать лопатой бабосы)
Vilar
Vilar
сегодня в 16:53
Ему просто повезло, что не попал в Баварию, там его быстро отучили бы симулировать предсмертные муки.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:24, ред.
Ознакомился с нелицеприятными высказываниями некоторых пользователей в его адрес. Не принимаю ни одно из них. Лично мне он доставлял громадное эстетическое удовольствие своей игрой и, по моему мнению, входит в тройку лучших футболистов Мира последних двадцати лет. Да, мало титулов, много пиара ( по мнению некоторых ), пусть, но дело разве в этом. Доставлять болельщикам безусловную радость своей фееричной игрой - не в этом ли предназначение любого футболиста. Да, титулы, голы (кстати, последних у него немало ) - важно для признания заслуг любого игрока, но для меня первостепенно то, о чём я сказал выше.
shur
shur ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 16:02
...мало того!!!
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 16:01
...нет ! Сон в Тоттенхэме...!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 14:36, ред.
потому что
1.внешка
2.внефутбольные, цирковые элементы внедрил в свою игру
3.кучу денег тратил на соцсети, пиар и прочее
4.бренд - бразилец-дриблер - играл на него. Преемник того-то и того-то
5.общительный, знал к кому подкатить, ну и, если честно, все же был очень неплох лет десять-двенадцать - ровно в десятые. Крутой креативщик уровня Эдена Азара. НО... естественно, когда о нем говорят как о якобы несостоявшемся из-за гулянок игроке уровня Марадонны, Месси, Роналду или Пеле - лично я недоуменно улыбаюсь))))
Плюс, мне всегда казалось, что для топ-футбола 21-века человек не должен быть таким хлипким. Роналдиньо - и тот то ли подкачался перед чм 2002, то ли просто возмужал, а не выплескивал энергию юности на гульки, чтоб остаться дрыщем до старости.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:31
В нижнем белье и очень сонный. Возможно это был сон?)
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 13:14
повезло баварии, что не перешел
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:50
Ты даже когда-то чуть не стал хорошим футболистом.
112910415
112910415
сегодня в 10:46
только вспоминать и остаётся ...
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
сегодня в 10:45
Ну всё - пошли мемуары.. 🤭
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:28
Чуть чуть, если, возможно было бы и т.д и т.п всё это совершенно не впечетляет и не стоит обсуждать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:25
Чуть чуть не считается! Так пела вроде Наташа Тарзанова)))
STVA 1
STVA 1 ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 10:22
Вы правы!Окончена и не сегодня а как гриться еще вчера)))
Lewa2708
Lewa2708 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 10:21
Потому что карьера окончена и можно вслух повспоминать)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:16
Зачем вспоминать то что не случилось!
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 10:13
Самый переоцененный якобы звезденыш. Не добился по большому счету ничего кроме как ЛЧ 2015. Да и то Месси Иньеста и Суарес делали погоду тогда. Человек -пиар. Не стоит и десятой доли того что ему платят . Ну и покупка его за 222 миллиона евро-самое психопатичное что было в современном футболе. ИМХО..
29xynbxhjh7b
29xynbxhjh7b
сегодня в 10:08
В то время Неймар охотился за деньгами и шел туда где больше предлагали.
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