Неймар: «Я чуть не перешёл в „Баварию“ из-за Гвардиолы»

Нападающий «Сантоса» рассказал о том, что мог перейти в «Баварию» в 2012 году.

В начале того года бразилец отправился в Цюрих, где собирался получить премию Пушкаша. Там он встретил , который к тому моменту покинул «Барселону».

Я чуть не перешёл в «Баварию» из-за Гвардиолы. Я поехал получать премию Пушкаша в Швейцарию. Был в своей комнате, и папа позвонил мне, было около двух часов ночи. И он: «Я сейчас иду в твою комнату, открой дверь». Я был в нижнем белье и футболке, очень сонный, открыл дверь, а там были мой отец, Гвардиола и переводчик.

Сидя в комнате Гвардиола сказал, что хочет взять меня в команду, в которую переходит. В то время он был без клуба. У него было соглашение с командой, но он не мог говорить. Он сказал: «Приходи, играй под моим руководством, и я сделаю для тебя всё, что в моих силах».

Он берёт лист бумаги и говорит: «Ты будешь играть здесь, будешь делать то-то и то-то. Если ты не забьёшь 60 голов за год, я изменю имя». Гвардиола сказал мне это. Я спросил его, в какую команду он собирается перейти. Он ответил, что пока не может сказать. Я настаивал, и он сказал, что это «Бавария»: «Я знаю, что это холодный город, его не сравнить с Барселоной или Мадридом, но я обещаю, что буду заботиться о тебе». Но в итоге я выбрал «Барселону».