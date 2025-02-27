Недостающее звено. «Арсеналу» не хватает форварда для того, чтобы стать чемпионом

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вчера, 09:28

Это помешало побороться за титул.

Борьба «Арсенала» за чемпионство в нынешнем сезоне фактически завершена. Пусть даже Микель Артета не хочет этого признавать. «Канониры» отстают от лидирующего «Ливерпуля» уже на 13 очков. Дистанция увеличилась после нулевой ничьей «Арсенала» с «Ноттингем Форест». И эта игра спровоцировала новые разговоры о том, чего же «канонирам» не хватает. Далеко ходить не нужно.

В двух последних матчах Премьер-Лиги «Арсенал» нанес 33 удара по воротам соперников, но только три из них пришлись в створ, а голом не закончился ни один. Впервые с мая 2023 года «канониры» не забили ни одного мяча в двух матчах АПЛ подряд. А тот факт, что полузащитнику Микелю Мерино пришлось играть на острие, указывает на главную проблему – отсутствие нападающих. Признал проблему после игры и сам Артета:

Мы доминировали, пробовали разные способы подойти к воротам. Но нам не хватало какой-то искры, последнего завершающего действия, которое отличает хорошо организованную команду. Мы должны чаще бить в створ ворот.

Конечно, можно сетовать на травмы Габриэла Жезуса, Букайо Сака, Габриэла Мартинелли и Кая Хаверца. Однако проблема отсутствия выраженного центрфорварда для «Арсенала» не новая. Об этом твердят многие эксперты. Завел эту тему теперь и бывший вратарь лондонцев Дэвид Симен:

Нам всегда нужен был нападающий. Мы пытались найти его в трансферное окно. Надеюсь, что летом все получится. Но будет уже поздно. Это должно стать последним кусочком головоломки. Хочется, чтобы после подписания форварда мы стали чемпионами в следующем сезоне.

Мечта неплохая, однако и конкуренты наверняка не планируют сидеть сложа руки летом. Битва на рынке будет отчаянная. И вот те персонажи, которые могли бы стать недостающим звеном в атаке «Арсенала».

Джонатан Дэвид («Лилль»)

25-летний канадец станет одним из самых привлекательных и желанных игроков предстоящим летом, потому что его контракт с «Лиллем» истекает. Дэвид в текущем сезоне в 36 матчах во всех турнирах забил 20 мячей и сделал 9 голевых передач. Он идет третьим в гонке бомбардиров в Лиге 1 с 12 голами в 21 матче.

Лиам Делап («Ипсвич»)

Атака более чем скромного «Ипсвича» во многом держится на этом воспитаннике «Манчестер Сити». В текущем сезоне он забил 10 мячей и сделал две голевые передачи в 28 матчах во всех турнирах. Если «Ипсвич» вылетит, то у Делапа не будет недостатка в предложениях. Должен к борьбе подключиться и «Арсенал». Лиам оптимальный форвард для АПЛ с перспективой роста.

Виктор Дьёкереш («Спортинг»)

Бывший нападающий «Ковентри Сити» проводит выдающийся сезон. Пусть его клуб стал испытывать проблемы с уходом Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». У 26-летнего шведа все еще впечатляющая статистика: 35 голов и восемь голевых передач в 37 матчах. Конечно, главным претендентом на Дьёкереша считают тот же МЮ , однако включатся в гонку многие, в том числе «Арсенал». Отпугнуть может сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

Александер Исак («Ньюкасл»)

Соотечественник Дьёкереша на данный момент одна из главных звезд АПЛ , чего сложно добиться, если ты не из «Ливерпуля», откуда-то из Лондона или Манчестера. В 30 матчах у Исака 21 гол и пять голевых передач. «Ньюкасл» можно понять в его непреклонном желании сохранить 25-летнего бомбардира. Но не станет ли Исак сам давить на клуб, если тот опять окажется за бортом еврокубков?

Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»)

Не самый очевидный вариант, но он может оказаться самым реалистичным. Бывший вингер «Арсенала» Тео Уолкотт заявил, что очень хочет видеть Матету в составе «канониров», где нападающий может найти свою атмосферу и комфортную среду для раскрытия. В этом сезоне у 27-летнего форварда 15 голов и три голевые передачи в 32 матчах. Но в 2025 году он забил восемь мячей в девяти играх – набрал отменную форму.

Виктор Осимхен («Галатасарай»/«Наполи»)

Ну и какая подборка нападающих в контексте будущих трансферов без Осимхена. Он фигурирует в подобных рейтингах и во всех слухах, связанных с поиском форвардов, уже не первый год. Но никак его сага не разрешится. Она была поставлена на паузу арендой в «Галатасарай». Однако летом нас ждет продолжение. 26-летний нигериец мог сбавить обороты после скандала с «Наполи» и переезда в Турцию, но чувствует себя там прекрасно, забив 20 голов в 26 матчах с учётом всех турниров. «Арсенал» должен поучаствовать в борьбе за Осимхена, которого также связывали с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Матео Ретеги («Аталанта»)

25-летний нападающий сборной Италии в этом сезоне раскрылся сполна, забив 24 мяча и сделав пять голевых передач в 37 матчах во всех турнирах. Он лидирует в гонке бомбардиров в Серии А с 21 голом и не удивительно, что за ним следят в Англии. «Аталанта», кстати, вряд ли станет упираться, если поступит привлекательное предложение.

Беньямин Шешко («Лейпциг»)

А за 21-летним словенцем охота идет уже второй год. В «Лейпциге» он продолжает завоевывать репутацию яркого бомбардира. В текущем сезоне у него 17 голов и пять голевых передач в 33 матчах. Правда, заполучить Шешко будет непросто, поскольку он недавно подписал новый долгосрочный контракт с «быками».

Душан Влахович («Ювентус»)

А вот с покупкой Влаховича проблем может не быть, поскольку 25-летний серб не вполне доволен своим положением в Турине с приходом туда Рандаля Коло Муани. Это может спровоцировать его уход. Контракт рассчитан до лета 2026 года, так что «Ювентус» еще может выручить кое-какие деньги. В текущем сезоне у Влаховича 14 голов и две голевые передачи в 32 матчах.

Олли Уоткинс («Астон Вилла»)