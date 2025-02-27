Представитель Шапи объяснил переход игрока в клуб из МЛС

Представитель нападающего «Канзас-Сити» Алан Агузаров в интервью источнику рассказал о процессе перехода игрока из греческого «Ариса» в клуб из США .

Главный тренер американского клуба Питер Вермес прилетал на матч «Арис» — ПАОК , чтобы посмотреть в деле партнера Шапи — Ману Гарсию. У них был интерес к этому футболисту, надо было утвердиться во мнении о необходимости игрока. В итоге ему понравился не только Ману, но и Шапи. Представители клуба вступили с нами в диалог, в «Канзас-Сити» теперь оба этих экс-игрока «Ариса».