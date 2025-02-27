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Представитель Шапи объяснил переход игрока в клуб из МЛС

вчера, 12:48

Представитель нападающего «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров в интервью источнику рассказал о процессе перехода игрока из греческого «Ариса» в клуб из США.

Главный тренер американского клуба Питер Вермес прилетал на матч «Арис» — ПАОК, чтобы посмотреть в деле партнера Шапи — Ману Гарсию. У них был интерес к этому футболисту, надо было утвердиться во мнении о необходимости игрока. В итоге ему понравился не только Ману, но и Шапи. Представители клуба вступили с нами в диалог, в «Канзас-Сити» теперь оба этих экс-игрока «Ариса».

Мы с Шапи и моим партнером уверены, что это шаг вперед. Убежден, что МЛС сильнее чемпионата Греции, а «Канзас-Сити» сильнее «Ариса». Вот сегодня ночью, скажем, вышел в стартовом составе против команды Месси, Суареса, Бускетса, Альбы, главный тренер его отметил после матча. Вообще у американцев одна из самых быстро развивающихся лиг. И стилистически она хорошо подходит Шапи.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:33
агенту с горы виднее ! )
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:22
С моей стороны было больше иронии)) но отчасти с лёгкой правдой)
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:04
Лично я так не думаю. Съездить за 10 000 верст с Лео сфоткаться. Так себе....
w3a3622wmmjg
w3a3622wmmjg
вчера в 15:32
Ему всё равно где играть, лишь бы не в России.
8g7jzu9fpk8d
8g7jzu9fpk8d
вчера в 15:16
Хочет быть поближе к Месси.
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:31
Уже ради этого фото стоило переходить в MLS.)))
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:21
Я буду только За. Если Греция и МЛС проведут такие встречи, можно и МЛС - СА). В Греции чемпионат довольно добротный и крепкий.
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:19
Согласен с вами, но немного поправлю и дополню свой пост. На счёт насыщенной карьеры Шапи речь шла, что он выступал во многих чемпионатах как РПЛ, Турции, Греции, Израиль и Америки).
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:55
Извините конечно, но про насыщенную карьеру это Вы загнул по моему мнению. Она могла бы таковой быть. Но там много подводных камней. Также можно поспорить со словами агента что МЛС сильнее греческого чемпа. Это нельзя утверждать, так как мне не приходит на память что команды этих лиге встречались. Все познаётся в сравнении.
протон
протон ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 13:35
А что ему светило в России? В России начал сдавать стал игроком запаса, а в Америке играет против Месси)). У Шапи интересная и насыщенная карьера в отличие от тех, кто годами варится в РПЛ. Помню как Шапи сравнивали с Месси ну по игре конечно это не сравнимо но всё же.
протон
протон
вчера в 13:27
Проиграли клубу Месси со счетом 3-1. Игра состоялась 26 числа.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:02
Завязал с футболом в 25, конечно шаг вперёд...
2a7hjx2sjgep
2a7hjx2sjgep
вчера в 13:01
Насчет сильнее явное преувеличение.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:54
Агент Шапи - Агузаров : -"Убежден, что МЛС сильнее чемпионата Греции," Ну Алан "ШАПкозакидательством" тоже не стоит так увлекаться...)))
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