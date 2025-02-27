Представитель Шапи объяснил переход игрока в клуб из МЛС

Представитель нападающего «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров в интервью источнику рассказал о процессе перехода игрока из греческого «Ариса» в клуб из США.
Главный тренер американского клуба Питер Вермес прилетал на матч «Арис» — ПАОК, чтобы посмотреть в деле партнера Шапи — Ману Гарсию. У них был интерес к этому футболисту, надо было утвердиться во мнении о необходимости игрока. В итоге ему понравился не только Ману, но и Шапи. Представители клуба вступили с нами в диалог, в «Канзас-Сити» теперь оба этих экс-игрока «Ариса».
Мы с Шапи и моим партнером уверены, что это шаг вперед. Убежден, что МЛС сильнее чемпионата Греции, а «Канзас-Сити» сильнее «Ариса». Вот сегодня ночью, скажем, вышел в стартовом составе против команды Месси, Суареса, Бускетса, Альбы, главный тренер его отметил после матча. Вообще у американцев одна из самых быстро развивающихся лиг. И стилистически она хорошо подходит Шапи.