«Барселона» собирается создать академию в Азербайджане

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сегодня, 10:46

«Барселона» продолжает поиск инвесторов, которые могут помочь улучшить финансовое положение клуба.

В связи с этим президент вместе с директорами Жоаном Солером и Хавьером Пуигом решили отправиться в Азербайджан. Целью поездки является создание в стране академии каталонского клуба, но также делегация собирается провести переговоры о новых экономических соглашениях.

Лапорта встретится с бизнесменом Аднаном Ахмедзаде, который, как сообщается, является другом главы «сине-гранатовых». Аднан также был одним из VIP-гостей на гала-вечере в честь 125-летия «Барселоны».