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«Барселона» собирается создать академию в Азербайджане

сегодня, 10:46

«Барселона» продолжает поиск инвесторов, которые могут помочь улучшить финансовое положение клуба.

В связи с этим президент Жоан Лапорта вместе с директорами Жоаном Солером и Хавьером Пуигом решили отправиться в Азербайджан. Целью поездки является создание в стране академии каталонского клуба, но также делегация собирается провести переговоры о новых экономических соглашениях.

Лапорта встретится с бизнесменом Аднаном Ахмедзаде, который, как сообщается, является другом главы «сине-гранатовых». Аднан также был одним из VIP-гостей на гала-вечере в честь 125-летия «Барселоны».

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Все комментарии
2582fhefbcbu
2582fhefbcbu
сегодня в 12:24
Немного не ту страну выбрали.
5uegh6ju3ftu
5uegh6ju3ftu
сегодня в 12:13
У Азербайджана нету столько денег, что бы спасти Барселону от банкротства.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:59
Это отлично. Может спустя годы футбол в Азербайджане выйдет на немного иной уровень. Денег в стране много, а грамотных футбольных специалистов нет.
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