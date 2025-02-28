Акинфеев назвал самый памятный момент в карьере за ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал источнику, какой момент за время выступлений в клубе является для него самым памятным.
Естественно, победа в Кубке УЕФА является для меня самым памятным моментом за карьеру в ЦСКА.
ЦСКА выиграл Кубка УЕФА в 2005 году, обыграв в финале лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.
на сколько этот удар важен для него,для Страны, для команды!!!
https://youtu.be/e0ekq4DGnqI?si=Af5kRXi5OnZFua84
на сколько этот удар важен для него,для Страны, для команды!!!
Жаль, что один из спартачей дрогнул и испугался нормальной дискуссии
Жаль, что один из спартачей дрогнул и испугался нормальной дискуссии
дал! Ножища,красовища, спасибо Генерал !!!https://youtu.be/2egZWN25gGM?si=kxam-OLqpcqmEncn
дал! Ножища,красовища, спасибо Генерал !!!
Ничего подобного. Есть разница в понятиях ..., не более.
Ничего подобного. Есть разница в понятиях ..., не более.
Ты фан Спартака, а не болельщик.
Ты фан Спартака, а не болельщик.
У меня вот в памяти его серия пенальти с испанцами.
У меня вот в памяти его серия пенальти с испанцами.