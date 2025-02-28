Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИстория футболаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Акинфеев назвал самый памятный момент в карьере за ЦСКА

сегодня, 10:59

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал источнику, какой момент за время выступлений в клубе является для него самым памятным.

Естественно, победа в Кубке УЕФА является для меня самым памятным моментом за карьеру в ЦСКА.

ЦСКА выиграл Кубка УЕФА в 2005 году, обыграв в финале лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мамаев: «Конечно, хотелось поиграть в Европе»
Сегодня, 00:21
Аршавин и Быстров могли перейти в «Спартак» до чемпионата мира-2002
25 января
Канчельскис: «Я видел своими глазами, как Кантона ударил болельщика»
25 января
СлухиРоналдиньо мог перейти в клуб из Шотландии
25 января
Зидан мог перейти в «Ньюкасл»
22 января
Дикая победа «Барселоны» вошла в историю Лиги чемпионов. Но рекорд всех времён устоял
22 январяВадим Багров в блоге "Соккер" ХронографКомментарии8
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 19:55
Редко, но бывает
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:21
Эти выкладки я читал ещё в советские времена и целиком с ними согласен. Однако и сейчас можно увидеть вратарей, которые остаются на месте до удара надеясь на неудачный удар пенальтиста.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 17:18
Случаи реального реагирования на мяч при пробитии пенальти крайне редки. Объясню почему. Минимальное время реакции человека 0,6 сек. А у обычных людей 0,8-1 сек. При не самом сильном ударе по воротам (не навесе с углового или штрафного) мяч летит со скоростью около 30 м в секунду. Это значит мяч преодолевает 11 м за время около 0,3 сек. Что менее времени реакции человека. Поэтому 99,9% случаев вратари при пробитии пенальти гадают и нередко отгадывают направление удара.
shur
shur ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 15:43, ред.
...только не назапредельной скорости,например как у Феденьки нашего - фантазёра! Супер пижонство, человек не понимает,
на сколько этот удар важен для него,для Страны, для команды!!!
shur
shur ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 15:36
...элементарно Ватсон, наугад ...!
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:24
А ты можешь себе представить, что некоторые вратари не гадают, а стараются реагировать по мячу. Бывает и такое.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:04, ред.
FuturistaFuturista Какой же это негатив? Это юмор, в ответ на твой юмор. т.е так на так. А я и мой зрелые единомышленники нравоучениями и не занимаемся. Мы хотим. чтобы этот футбольный сайт объединял людей на почве любви и интереса к футболу, а не разобщал и унижал. И потихоньку добиваемся этого. Выпадов и оскорблений стало намного меньше. И админам спасибо!
Жаль, что один из спартачей дрогнул и испугался нормальной дискуссии
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:36, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 14:11
    Извини меня, но вопрос свидетельствует о том, что у тебя нет представление об игре вратаря при пробитии пенальти. Вратари в основном пытаются угадать направление удара и прыгает в этот угол. А среагировать в падении на то, что мяч летит по центру - это высочайшее мастерство. Именно это он и продемонстрировал. Падал в угол наугад, а на удар по центру среагировал в полете уже. Браво!!!
    Сп62
    Сп62 ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 13:50
    На этот момент есть вопрос. А зачем он прыгал в сторону, если мяч летел по центру?
    shur
    shur ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 13:37, ред.
    ...Москва замерла , вся Россия р-ком, а Игоряшка взял не
    дал! Ножища,красовища, спасибо Генерал !!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 13:30
    Просто есть болельщики, в том числе и среди КБ. которые уважают соперника. Они настоящие болельщики и ценители футбола. А ненавидеть соперника - это удел не болельщика, а именно фаната, в том числе такого, из за которого fan id ввели. Я лично уважаю всех КБ, начиная с Романцева и Дасаева , включая Тихонова и Аленичева, Реброва, Джикию, Максименко. К сожалению русских звезд не так много. А легионеров не уважаю никаких их играющих сейчас. Варяги.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 13:21
    К сожалению ни одной КБ-бабушке вообще вспомнить нечего и не только такое.!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 12:24, ред.
    Ярлыки ?
    Ничего подобного. Есть разница в понятиях ..., не более.
    Futurista
    Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 12:22
    Всё?)...навесил ярлыки?...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 12:20
    Есть за что ? Ну какой тогда из тебя болельщик КБ ?
    Ты фан Спартака, а не болельщик.
    Futurista
    Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 12:14
    Со стороны болельщика Спартака негатив к этому коню вполне оправдан)...есть за что если помнишь...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 12:11
    Странный акцент на памяти, где только негатив. Не находишь ?

    У меня вот в памяти его серия пенальти с испанцами.
    Lbvfd
    Lbvfd
    сегодня в 12:08
    Акинфееву есть что вспомнить, хорошая карьера.
    Futurista
    Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 12:05
    Ну причём здесь это?)...всё просто...у Акинфеева свой памятный момент в его карьере...у меня свой памятный момент в его карьере...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 12:03
    Давай ещё сюда косяки Нойера на ЧМ 2018 закинь; Кана - с Мундиаля 2002; Бартеза, Буффона и т.д. - до Яшина...
    Futurista
    Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 11:50, ред.
    Согласен)...этой бабке есть что вспомнить...
    протон
    протон ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    сегодня в 11:49
    Несколько раз пересматривал эту игру. Д. Карвалью, кстати, был очень хорош в той игре.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 11:47, ред.
    Не каждой бабке есть что вспомнить. Далеко не каждой.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 11:36
    Вспомнила бабушка как молодой была)...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Romeo 777 (раскрыть)
    сегодня в 11:34
    И лучшим игроком матча был признан Даниэль Карвалью .( 3 голевых передачи) .
    a2sapqx69dn7
    a2sapqx69dn7
    сегодня в 11:25
    Это был звёздный час команды и естественно Игорька, самый большой и неожиданный его трофей в карьере
    протон
    протон
    сегодня в 11:20
    Как ни крути, легенда и человек хороший.
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:05
    Эту победу помним и ценим!!!
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 11:02
    Притом Спортинг был обыгран в финале на родном для них стадионе.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     