Захарян ещё несколько дней будет тренироваться индивидуально

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вчера, 13:22

В пресс-службе «Реала Сосьедад» поделились информацией о состоянии здоровья российского полузащитника .

Ещё несколько дней Арсен будет работать индивидуально, чтобы восстановиться. Точнее сориентировать по срокам пока что не можем.

23 февраля хавбек появился в стартовом составе испанского клуба на матч 25-го тура Ла Лиги с «Леганесом» (3:0) и открыл счёт на 12-й минуте. В этом же поединке 21-летний футболист получил травму правой прямой мышцы бедра и был заменён в перерыве.