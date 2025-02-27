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Захарян ещё несколько дней будет тренироваться индивидуально

вчера, 13:22

В пресс-службе «Реала Сосьедад» поделились информацией о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.

Ещё несколько дней Арсен будет работать индивидуально, чтобы восстановиться. Точнее сориентировать по срокам пока что не можем.

23 февраля хавбек появился в стартовом составе испанского клуба на матч 25-го тура Ла Лиги с «Леганесом» (3:0) и открыл счёт на 12-й минуте. В этом же поединке 21-летний футболист получил травму правой прямой мышцы бедра и был заменён в перерыве.

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Все комментарии
kbzby773sraf
kbzby773sraf
вчера в 16:58
Здоровья Арсену и как можно дольше доить Реал С.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 16:36
Как стало известно, травма Захаряна не та травма, из-за которой врачам придется ломать голову...
В данном случае речь идёт о мышечном спазме из-за резкой нагрузке в матче. Арсена просто берегут для постепенного втягивания в игры.
Врачи уверены, что Арсен через неделю начнет тренироваться с командой.
112910415
112910415
вчера в 16:29
привыкло человечество к таким новостям
Ев17
Ев17
вчера в 14:47
Здоровья, Арсен, скорее в строй ! Если так играть будет, как сыграл, уже хорошо , лишь бы не новые травмы
p68836745cpj
p68836745cpj
вчера в 13:37
Сроки не установлены, может быть, год, а может и два.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:32
Не везет Захаряну в Испании,замучили травмы !
3zjweyk6szya
3zjweyk6szya
вчера в 13:31
Ему так нравится, не играть и деньги получать.
lotsman
lotsman
вчера в 13:24
А он полноценно играть вообще то будет?)
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