Витор Роке перешёл в «Палмейрас» за 25,5+5 млн евро

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вчера, 21:34

Пресс-служба «Барселоны» объявила о заключении сделки с «Палмейрасом» и пожелала 20-летнему форварду успехов.

С новой командой футболист заключил контракт до конца 2029 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «блауграна» получит 25,5 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.