Витор Роке перешёл в «Палмейрас» за 25,5+5 млн евро

Пресс-служба «Барселоны» объявила о заключении сделки с «Палмейрасом» и пожелала 20-летнему форварду Витору Роке успехов.
С новой командой футболист заключил контракт до конца 2029 года.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «блауграна» получит 25,5 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
Затем, когда я сделал ставку на матч Флинт Маунтин - Бангор 1876 (4:0), я заметил, что в других группах есть и другие... Насчитал +80 штук!!!
Вопрос: имеет ли значение в данном случае, кто из вас писатель, а кто везучий? Думаю - нет. Пока мы вычисляем теорию вероятности, кто-то может просто выбрать 30 или 40 вариантов и выиграть за счет этого.
Ну не знаю... Финальная группа должна была состоять из 10 человек, но играли только 6, потому что 5 из 10 принадлежали одному человеку. Понимаю, что, вероятно, по правилам можно иметь много аккаунтов, но разве это делает тебя счастливее, когда ты лишаешь 4 человек возможности что-то выиграть и забираешь все себе?
Извините, если что. Вероятно, аналогичная ситуация повторится и в марте.
Затем, когда я сделал ставку на матч Флинт Маунтин - Бангор 1876 (4:0), я заметил, что в других группах есть и другие... Насчитал +80 штук!!!
Вопрос: имеет ли значение в данном случае, кто из вас писатель, а кто везучий? Думаю - нет. Пока мы вычисляем теорию вероятности, кто-то может просто выбрать 30 или 40 вариантов и выиграть за счет этого.
Ну не знаю... Финальная группа должна была состоять из 10 человек, но играли только 6, потому что 5 из 10 принадлежали одному человеку. Понимаю, что, вероятно, по правилам можно иметь много аккаунтов, но разве это делает тебя счастливее, когда ты лишаешь 4 человек возможности что-то выиграть и забираешь все себе?
Извините, если что. Вероятно, аналогичная ситуация повторится и в марте.