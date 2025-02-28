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Витор Роке перешёл в «Палмейрас» за 25,5+5 млн евро

вчера, 21:34

Пресс-служба «Барселоны» объявила о заключении сделки с «Палмейрасом» и пожелала 20-летнему форварду Витору Роке успехов.

С новой командой футболист заключил контракт до конца 2029 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «блауграна» получит 25,5 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

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Grizly88
Grizly88
вчера в 22:58
Барселоне деньги нужнее
69Haya96
69Haya96
вчера в 22:03
Сам играл в группе Дасаева, и там я заметил 15 аккаунтов, которыми управлял один человек. 15 штук!!!

Затем, когда я сделал ставку на матч Флинт Маунтин - Бангор 1876 (4:0), я заметил, что в других группах есть и другие... Насчитал +80 штук!!!

Вопрос: имеет ли значение в данном случае, кто из вас писатель, а кто везучий? Думаю - нет. Пока мы вычисляем теорию вероятности, кто-то может просто выбрать 30 или 40 вариантов и выиграть за счет этого.

Ну не знаю... Финальная группа должна была состоять из 10 человек, но играли только 6, потому что 5 из 10 принадлежали одному человеку. Понимаю, что, вероятно, по правилам можно иметь много аккаунтов, но разве это делает тебя счастливее, когда ты лишаешь 4 человек возможности что-то выиграть и забираешь все себе?

Извините, если что. Вероятно, аналогичная ситуация повторится и в марте.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 21:47
Здравствуйте. Да, можете.
Гость
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