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Непомнящий: «Мостовой не знает, что такое тренерство»

вчера, 17:16

Тренер Валерий Непомнящий оценил бывшего футболиста сборной России Александра Мостового с точки зрения тренерской работы.

Что касается Мостового, то для меня его позиция не совсем понятна. Он же нигде не пробовал работать тренером, не знает эту профессию изнутри. Профессии тренера нельзя научиться, тренером становятся. Это мое мнение. Для того чтобы становление произошло, нужно пройти определенные этапы. Мостовой — действительно выдающийся футболист, но он не знает, что такое тренерство, и имеет на это полное право. Не все великие футболисты становились великими тренерами — это разные профессии.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 19:36
Мостовой родился балтуном.
r588zfurrjsz
r588zfurrjsz
вчера в 19:19
От Мостового только шум в футбольном мире.
протон
протон
вчера в 19:15
Не Царское это дело лицензию получать
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:03
Непомнящий в этом интервью ещё кое-что сказал... :

"Валерий Непомнящий высказался об иностранных тренерах, работающих в России.
– Российские тренеры, которые сейчас без работы, сильнее нынешних иностранных тренеров Мир РПЛ?

– Некоторые – точно да. Вот Абаскаль в «Спартак» приходил, например – кто это такой? Где он тренировал? Он, что, выдающийся гений, что ли? Ну пришел, полтора года поработал, получил сумасшедшие деньги, ушел. Таких тренеров, как Абаскаль, полно даже во Второй лиге. Меня эта тема злит, поэтому даже не хочется дальше рассуждать.

Пусть приезжают иностранцы, которые себя зарекомендовали. Разве можно возражать против Адвоката, Хиддинка, Спаллетти, например? А тренеры, которые себя ничем не зарекомендовали, – не знаю. Должен же быть какой-то фильтр, – заявил бывший тренер российских клубов Валерий Непомнящий."


БА-А-А-льшой прЮвет рыжему примату. )
4vw9h7tcdqbh
4vw9h7tcdqbh
вчера в 18:58
Цари не должны работать тренерами.
fg2mwswbqm6h
fg2mwswbqm6h
вчера в 18:55
Зато Мостовой очень хороший бот. Хороший бот никогда тренером не станет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:43
В довольно корректной, вежливой и интеллигентной форме выразил своё мнение Валерий Кузьмич - Мэтр он во всём мэтр !
lotsman
lotsman
вчера в 18:38
Непомнящий прав, хорошими тренерами становятся.
112910415
112910415
вчера в 18:28
станет ли отвечать Мостовой ?
4e4hkhaem5h8
4e4hkhaem5h8
вчера в 18:21
Мостовой думает, что знает. Пусть Ростов примет. Облажается, будет потом рассказывать, что там одни делетанты.
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