Непомнящий: «Мостовой не знает, что такое тренерство»

Тренер Валерий Непомнящий оценил бывшего футболиста сборной России Александра Мостового с точки зрения тренерской работы.
Что касается Мостового, то для меня его позиция не совсем понятна. Он же нигде не пробовал работать тренером, не знает эту профессию изнутри. Профессии тренера нельзя научиться, тренером становятся. Это мое мнение. Для того чтобы становление произошло, нужно пройти определенные этапы. Мостовой — действительно выдающийся футболист, но он не знает, что такое тренерство, и имеет на это полное право. Не все великие футболисты становились великими тренерами — это разные профессии.
"Валерий Непомнящий высказался об иностранных тренерах, работающих в России.
– Российские тренеры, которые сейчас без работы, сильнее нынешних иностранных тренеров Мир РПЛ?
– Некоторые – точно да. Вот Абаскаль в «Спартак» приходил, например – кто это такой? Где он тренировал? Он, что, выдающийся гений, что ли? Ну пришел, полтора года поработал, получил сумасшедшие деньги, ушел. Таких тренеров, как Абаскаль, полно даже во Второй лиге. Меня эта тема злит, поэтому даже не хочется дальше рассуждать.
Пусть приезжают иностранцы, которые себя зарекомендовали. Разве можно возражать против Адвоката, Хиддинка, Спаллетти, например? А тренеры, которые себя ничем не зарекомендовали, – не знаю. Должен же быть какой-то фильтр, – заявил бывший тренер российских клубов Валерий Непомнящий."
БА-А-А-льшой прЮвет рыжему примату. )
"Валерий Непомнящий высказался об иностранных тренерах, работающих в России.
– Российские тренеры, которые сейчас без работы, сильнее нынешних иностранных тренеров Мир РПЛ?
– Некоторые – точно да. Вот Абаскаль в «Спартак» приходил, например – кто это такой? Где он тренировал? Он, что, выдающийся гений, что ли? Ну пришел, полтора года поработал, получил сумасшедшие деньги, ушел. Таких тренеров, как Абаскаль, полно даже во Второй лиге. Меня эта тема злит, поэтому даже не хочется дальше рассуждать.
Пусть приезжают иностранцы, которые себя зарекомендовали. Разве можно возражать против Адвоката, Хиддинка, Спаллетти, например? А тренеры, которые себя ничем не зарекомендовали, – не знаю. Должен же быть какой-то фильтр, – заявил бывший тренер российских клубов Валерий Непомнящий."
БА-А-А-льшой прЮвет рыжему примату. )