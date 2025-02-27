Непомнящий: «Мостовой не знает, что такое тренерство»

Тренер оценил бывшего футболиста сборной России с точки зрения тренерской работы.

Что касается Мостового, то для меня его позиция не совсем понятна. Он же нигде не пробовал работать тренером, не знает эту профессию изнутри. Профессии тренера нельзя научиться, тренером становятся. Это мое мнение. Для того чтобы становление произошло, нужно пройти определенные этапы. Мостовой — действительно выдающийся футболист, но он не знает, что такое тренерство, и имеет на это полное право. Не все великие футболисты становились великими тренерами — это разные профессии.