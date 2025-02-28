Галактионов: «Обидно упускать три очка. Во втором тайме мы были лучше»

Главный тренер «Локомотива» заявил, что команда не сумела воспользоваться создавшимися у неё голевыми возможностями в матче 19-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:1).

В первом тайме нам не хватало остроты в организации атак. Мы сделали изменения, и второй тайм прошел с нашим большим преимуществом. Мы создали большое количество моментов, которые было необходимо реализовывать. Обидно упускать три очка. Качество игры во второй тайме и количество моментов говорят о том, что мы можем двигаться вперед. С другой стороны, каждое идет в копилочку. Во втором тайме, с учетом качества игры, нам не хватило ярко выраженной победной точки. Но те изменения, которые произошли, добавили нам динамики. Мы были ближе к тому, чтобы забить. Понятно, что у «Динамо» была контратака, но с точки зрения моментов мы были ближе.