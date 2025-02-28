Галактионов: «Обидно упускать три очка. Во втором тайме мы были лучше»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что команда не сумела воспользоваться создавшимися у неё голевыми возможностями в матче 19-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:1).
В первом тайме нам не хватало остроты в организации атак. Мы сделали изменения, и второй тайм прошел с нашим большим преимуществом. Мы создали большое количество моментов, которые было необходимо реализовывать. Обидно упускать три очка. Качество игры во второй тайме и количество моментов говорят о том, что мы можем двигаться вперед. С другой стороны, каждое идет в копилочку. Во втором тайме, с учетом качества игры, нам не хватило ярко выраженной победной точки. Но те изменения, которые произошли, добавили нам динамики. Мы были ближе к тому, чтобы забить. Понятно, что у «Динамо» была контратака, но с точки зрения моментов мы были ближе.
Что касается моего ника (почему то слово подчёркнуто красным), так это не от моей безграмотности. Ник спецом такой, чтобы читался двояко.
Хоть Ангел, не Бес. Хоть Ангел небес (небо). Хоть Ангел небесгрешен (в смысле, кто из нас беЗ греха?...
Что касается моего ника (почему то слово подчёркнуто красным), так это не от моей безграмотности. Ник спецом такой, чтобы читался двояко.
Хоть Ангел, не Бес. Хоть Ангел небес (небо). Хоть Ангел небесгрешен (в смысле, кто из нас беЗ греха?...