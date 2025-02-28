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Галактионов: «Обидно упускать три очка. Во втором тайме мы были лучше»

вчера, 21:51
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что команда не сумела воспользоваться создавшимися у неё голевыми возможностями в матче 19-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:1).

В первом тайме нам не хватало остроты в организации атак. Мы сделали изменения, и второй тайм прошел с нашим большим преимуществом. Мы создали большое количество моментов, которые было необходимо реализовывать. Обидно упускать три очка. Качество игры во второй тайме и количество моментов говорят о том, что мы можем двигаться вперед. С другой стороны, каждое идет в копилочку. Во втором тайме, с учетом качества игры, нам не хватило ярко выраженной победной точки. Но те изменения, которые произошли, добавили нам динамики. Мы были ближе к тому, чтобы забить. Понятно, что у «Динамо» была контратака, но с точки зрения моментов мы были ближе.

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Все комментарии
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:25
Ангел неБесГрешен Вам добра дружище. Всё будет хорошо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:16
Вот честно, ничего не понял из ответа. Я имел в виду не конкретный случай, а вообще эту аналитику групп. Какая уже "легла" без шансов, в какой ведут правильную или неправильную тактику. Существуют правила, и в рамках этих правил каждый волен играть как угодно. Ставить на верные 1,01 по 100 очков или на шальные 101 по тысяче. Просто не надо никого поучать и советовать по тактике, вот и всё.
Что касается моего ника (почему то слово подчёркнуто красным), так это не от моей безграмотности. Ник спецом такой, чтобы читался двояко.
Хоть Ангел, не Бес. Хоть Ангел небес (небо). Хоть Ангел небесгрешен (в смысле, кто из нас беЗ греха?...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:10
Взяли очко на сложном выезде
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:03
Странно Миша считает. Локо взял 1 очко. Мог взять 3. Значит сколько упустил? Я думаю 2.. А по игре самое то. Первый тайм лучше была Махачкала, 2-й Локо. Вот и ничья
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 21:59
    Гость
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