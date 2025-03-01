«РБ Лейпциг» уступил «Майнцу» в поединке Бундеслиги

1740846463

вчера, 19:27

«РБ Лейпциг» проиграл дома «Майнцу» в матче 24-го тура Бундеслиги (1:2).

Хави Симонс вывел хозяев вперед на 2-й минуте, Надим Амири сравнял счет на 52-й, победный гол забил Йонатан Буркардт на 58-й.

После этой игры «РБ Лейпциг» идет на 6-м месте (38 очков), «Майнц» находится на 4-й строчке (41 балл).