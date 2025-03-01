«РБ Лейпциг» уступил «Майнцу» в поединке Бундеслиги

«РБ Лейпциг» проиграл дома «Майнцу» в матче 24-го тура Бундеслиги (1:2).
Хави Симонс вывел хозяев вперед на 2-й минуте, Надим Амири сравнял счет на 52-й, победный гол забил Йонатан Буркардт на 58-й.
После этой игры «РБ Лейпциг» идет на 6-м месте (38 очков), «Майнц» находится на 4-й строчке (41 балл).
человек родом из Лейпцига, играть начинал в Лейпциге, тренировать начинал в Лейпциге. но Рангник решил сделать ставку на Нагельсманна.
да не просто сделать ставку а "я тут пока сам потренирую, а через год Нагельсманн освободится"
Розе от таких интриг офигел и свалил из Зальцбурга в Менхенгладбах, потом в Дортмунд.
однако руководство РБ от таких интриг очнулся быстро и Рангника попросило "сосредоточиться на международных проектах".
тогда Нагельсманн был хорош, и казалось, есть вектор развития.
Нагельсманн в итоге захотел свалить и свалил в Мюнхен.
в сухом остатке - ни Нагельсманна, ни Розе.
появилось разные тедеско.
и только потом Розе вернулся.
жаль...клуб, имея такой состав, так безобразно играет.
жаль, если Розе уволят. остается полностью деморализованная команда.
а парни Майнца молодцы, вот настоящая команда!
человек родом из Лейпцига, играть начинал в Лейпциге, тренировать начинал в Лейпциге. но Рангник решил сделать ставку на Нагельсманна.
да не просто сделать ставку а "я тут пока сам потренирую, а через год Нагельсманн освободится"
Розе от таких интриг офигел и свалил из Зальцбурга в Менхенгладбах, потом в Дортмунд.
однако руководство РБ от таких интриг очнулся быстро и Рангника попросило "сосредоточиться на международных проектах".
тогда Нагельсманн был хорош, и казалось, есть вектор развития.
Нагельсманн в итоге захотел свалить и свалил в Мюнхен.
в сухом остатке - ни Нагельсманна, ни Розе.
появилось разные тедеско.
и только потом Розе вернулся.
жаль...клуб, имея такой состав, так безобразно играет.
жаль, если Розе уволят. остается полностью деморализованная команда.
а парни Майнца молодцы, вот настоящая команда!