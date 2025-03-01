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«РБ Лейпциг» уступил «Майнцу» в поединке Бундеслиги

вчера, 19:27
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг1 : 2Логотип футбольный клуб МайнцМайнцМатч завершен

«РБ Лейпциг» проиграл дома «Майнцу» в матче 24-го тура Бундеслиги (1:2).

Хави Симонс вывел хозяев вперед на 2-й минуте, Надим Амири сравнял счет на 52-й, победный гол забил Йонатан Буркардт на 58-й.

После этой игры «РБ Лейпциг» идет на 6-м месте (38 очков), «Майнц» находится на 4-й строчке (41 балл).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:41
Лейпциг совсем нехорош
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:38
жаль, что у Розе мало что получается в родном клубе.
человек родом из Лейпцига, играть начинал в Лейпциге, тренировать начинал в Лейпциге. но Рангник решил сделать ставку на Нагельсманна.
да не просто сделать ставку а "я тут пока сам потренирую, а через год Нагельсманн освободится"
Розе от таких интриг офигел и свалил из Зальцбурга в Менхенгладбах, потом в Дортмунд.
однако руководство РБ от таких интриг очнулся быстро и Рангника попросило "сосредоточиться на международных проектах".
тогда Нагельсманн был хорош, и казалось, есть вектор развития.
Нагельсманн в итоге захотел свалить и свалил в Мюнхен.
в сухом остатке - ни Нагельсманна, ни Розе.
появилось разные тедеско.
и только потом Розе вернулся.
жаль...клуб, имея такой состав, так безобразно играет.
жаль, если Розе уволят. остается полностью деморализованная команда.
а парни Майнца молодцы, вот настоящая команда!
Drotik
Drotik
вчера в 21:11
Бездаря Розе давно уже адо было выгнать.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:10
Залуженная победа ... Майнц провел отличную игру.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:38
Во втором тайме Майнц просто смял РБ, мало того, что забили 2 мяча, так еще и несколько раз в штанги попадали, да вообще, создали много опасных моментов....похоже Розе скоро попросят на выход....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:29
Лейпциг нынче не тот
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