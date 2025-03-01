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«Аталанта» и «Венеция» голов не забили

вчера, 18:54
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 0Логотип футбольный клуб ВенецияВенецияМатч завершен

«Аталанта» и «Венеция» не выявили победителя в матче 27-го тура Серии А.

Команды голов не забили.

После этой игры «Аталанта» идет на 3-м месте (55 очков), «Венеция» находится на 19-й строчке (18 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
7gqa9ybhuad3
7gqa9ybhuad3
вчера в 20:42
Неожиданно от Аталанты потеря
матос
матос
вчера в 19:13
Лукман осел , такой моментище не реализовал во благо команды и 3х очков.....
Какой накер Ливерпуль ему , пусть в Бергамо сидит и дальше а Ливерпулю лучше бы обратить свой взор на Опенда из Лейпцига .
Гость
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