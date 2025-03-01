«Аталанта» и «Венеция» голов не забили

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вчера, 18:54

«Аталанта» и «Венеция» не выявили победителя в матче 27-го тура Серии А.

Команды голов не забили.

После этой игры «Аталанта» идет на 3-м месте (55 очков), «Венеция» находится на 19-й строчке (18 баллов).