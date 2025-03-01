«Зенит» и ЦСКА не выявили победителя в матче РПЛ

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в 19-м туре РПЛ (0:0).
Команды голов не забили.
После этой игры «Зенит» идет на первом месте (40 очков), ЦСКА находится на 6-й строчке (32 балла).
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в 19-м туре РПЛ (0:0).
Команды голов не забили.
После этой игры «Зенит» идет на первом месте (40 очков), ЦСКА находится на 6-й строчке (32 балла).
Зенит хотел взять за счёт индивидуального мастерства игроков, а ЦСКА - за счёт строжайшей игровой дисциплины и высочайшей самоотдачи каждого на поле.
И у одних, и у других были МОМЕНТИЩИ. когда можно было склонить чашу весов в свою пользу, НО где-то великолепно играли Латышонок и Акинфеев, где-то не хватило мастерства.
Семаку должно быть стыдно за своё возмущённое размахивание, как ветряная мельница, руками в конце матча: на публику это всё было, что ли?
Дельфин вышел в конце и внёс некое разнообразие )) своими ныряниями и возмущениями с "жестами рыбака" в и так "валидольную" концовку встречи
Зенит хотел взять за счёт индивидуального мастерства игроков, а ЦСКА - за счёт строжайшей игровой дисциплины и высочайшей самоотдачи каждого на поле.
И у одних, и у других были МОМЕНТИЩИ. когда можно было склонить чашу весов в свою пользу, НО где-то великолепно играли Латышонок и Акинфеев, где-то не хватило мастерства.
Семаку должно быть стыдно за своё возмущённое размахивание, как ветряная мельница, руками в конце матча: на публику это всё было, что ли?
Дельфин вышел в конце и внёс некое разнообразие )) своими ныряниями и возмущениями с "жестами рыбака" в и так "валидольную" концовку встречи