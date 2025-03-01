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«Зенит» и ЦСКА не выявили победителя в матче РПЛ

вчера, 18:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в 19-м туре РПЛ (0:0).

Команды голов не забили.

После этой игры «Зенит» идет на первом месте (40 очков), ЦСКА находится на 6-й строчке (32 балла).

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Все комментарии
albucid
albucid
сегодня в 00:08
Соболев в Спартаке делал всё, чтобы Зенит стал чемпионом.
Соболев в Зените делает всё, чтобы Спартак стал чемпионом.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 23:32
а за 10 последних сколько пропустили? почему именно за 7? потому что до этого полную авоську получили? )
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:31
завтра получается спартак на первое место выходит
Viollator
Viollator
вчера в 23:29
А, вот дали бы угловой за то что Канифолев с мячом в руках по многу бегает, дельфин бы точно закрутил ьы !
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 23:00, ред.
За семь предыдущих официальных матчей (в РПЛ, Кубке и Суперкубке) армейцы в игровое время пропустили от зенитовцев всего три гола. Все со второго этажа. Теперь уже всего три за восемь. Сегодня не дали возможности забить в свои ворота значит новая схема ромб сыграла.А могли и сами минимум два гола забить, чего только стоят два опаснейших выхода на ворота Латышонка Койта и Файзуллаева.


Опасения по игре в обороне при новой схеме, по сути, сегодня не оправдались.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 22:50
Какую -то странную тактику выбрал Зенит. Вместо того, чтобы стремиться обыграть соперника за счет лучшей технической оснащенности, они зачем-то стали подражать ЦСКА в тактике мелкого фола. А вот в этом ЦСКА явно был посильнее. На прекрасном поле, на почти заполненном стадионе - нервная и блеклая игра.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:48
Дельфин расставлял руки ,сдерживал Мойзеса, а потом просто прогнулся и упал. Жаль, по роже не получил. А то, что комментаторы ,, видели о, что не ведели мы на экране, навязывали свою точку зрения ( это стало модным уже) и топили за Зенит- факт.
Red blu
Red blu ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 22:42
Экс‑арбитр ФИФА Николаев — о симуляциях Соболева: «Этими действиями он подтверждает свое прозвище»
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 22:38
Для меня матч ничем особенно́ не запомнился, но было интересно.
Из негатива: позорное поведение Дельфина.!
Его наглая улыбка и симуляции сделали свое дела, отравили игру.
Зенит для меня больше не команда, если в её составе играет такое , как этот Дельфин, ибо позорное поведение одного игрока при безучастности руководства , переносит позор и на клуб.
Интересно, Семаку всё равно,как ведут себя на поле его футболисты?
Palex
Palex
вчера в 22:03
Ещё раз повторюсь. Я просто ответил на комментарий. В нем было написано - цитирую " Называть человека уголовником, имеет право, только суд" ( хотя не только суд). Я и ответил,что в 1986 году суд его , так и назвал. Дав ему, по уголовной статье, условный срок. Какие ты проблемы, увидел в этом комментарии.?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Palex (раскрыть)
вчера в 21:00, ред.
А напоминание о 1986 г это не бодяга?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:59
А очки с аутсайдерами не считаются? Они к чемпионству приближают? Жду ответа на просьбу о после игровой картине. Сюжет напомнить?
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
Я просто ответил на твой комментарий, только и всего. Зачем ты мне, всю эту бодягу написал?. Давай общаться адекватно, без истерик. Или не общаться. Как посчитаешь нужным
lotsman
lotsman
вчера в 20:45
Игра смотрелась, но результат разочаровал. Ни одного хорошего удара. Соболев занялся своим привычным делом, только вот навык подрастерял. Лучше бы отрабатывал удары по воротам.
magnum3000
magnum3000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:42, ред.
Это лузерский график. Все очки были потеряны с аутсайдерами.
Drotik
Drotik
вчера в 20:42
Идиотская 4-2-4 от Семака не сработала. Даже мяч под контроль взять не особо получалось.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:32
Так говорят люди далекие от футбола. А реально есть Правила, есть судья и есть еще и ВАР.. Не назначили, значит и не было.
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:29
Поэтому и говорят: на усмотрение судьи. У каждого рефери своя планка.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 20:27, ред.
Так сходу и не скажешь, что армейцы в гостях играли.. ЦСКА не плохо контролировал матч по большей степени и если бы не гул трибун, ощущение, что армейцы пытались Зенит додавить за чёт строжайшей дисциплины.... Зенит же шёл вперёд и не малыми силами, но работал как то разрозненно... Индивидуально...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ magnum3000 (раскрыть)
вчера в 20:27
Оцените пожалуйста последнюю серию матчей Зенита. 3 игры - 1 очко, т.е. потеряно 8 очков. Это чемпионский график, или....?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ magnum3000 (раскрыть)
вчера в 20:24
Ждем ответа по поводу послеигровой картины. Предыгровую видели. Так нельзя. Нужно завершать цикл.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Palex (раскрыть)
вчера в 20:23, ред.
И что из этого ? Даже если и был какой то приговор, то судимость давно погашена и человек чист. Насчет финансировагния. Те огромные деньги, что Миллер тратит из бюджета на свою игрушку при желании потянут на 2 пожизненных срока. Но Газпром кормушка для РФС и властей, поэтому и Миллер пока на свободе. Но это не бесконечно. И наконец, Честного бизнеса в нашей стране не было, нет и не ожидается. Вопрос. Какое отношение имеет личность Гинера к игре Зенита с огромным бюджетом, полной властью в РПЛ и СМИ?
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 19:59, ред.
Просто один вопрос: как главный дельфин лиги не получил ни одной жёлтой за целых 2 откровеннейших нырка? В той же ЛЧ и за меньшее не стесняются даже вторую карточку давать, а тут...
magnum3000
magnum3000 ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 19:50
У Вендела перебор карточек, пропускал игру. Его как раз не хватало.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:50
А когда Эракович сбил с ног Рощу ударом в лицо при подаче штрафного, была 100% красная зенитовцу. Ошибки у судьи были, но немного и не принципиальные, те неявные
magnum3000
magnum3000
вчера в 19:47
В общем первый тайм смотрелся не плохо. Было много обоюдных моментов. Второй совсем не понравился. Толкотня, беготня, симуляции как у одних, так и у других. Результат закономерный. Не забили и не смогли что те, что другие. От Зенита не ожидал ноль голов.
ye5q848cfazj
ye5q848cfazj
вчера в 19:45, ред.
Зенит потерял два очуа - это айс. Но нужно ещё и свои забрать.
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:45, ред.
Суд его и назвал в 1986 году. Если не ошибаюсь, он получил условный срок по ст. 86 ч 1. В 90- ом возбудили ещё одно дело, но чем оно закончилось я не интересовался
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:40
Это хороший подарок конкурентам...
Сп62
Сп62
вчера в 19:32
Дельфин дельфином, но при принципиальном судействе могли поставить пенальти. Задержка Мойсесом Соболя за плечо была явной. А вот, когда Мойсес бедро подставил и Соболь упал, мяч был уже не на игровом расстоянии, он был уже у Акинфеева. Много у нас зависит от судейства.
Гость
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