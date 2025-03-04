Леау и Тео Эрнандес покинут «Милан» этим летом

1741083477

сегодня, 13:17

«Милан» не планирует продлевать контракт с защитником и предпримет попытки реализовать трансфер игрока в летнее межсезонье.

По информации источника, расставание с форвардом окажется более сложным, поскольку на данный момент у «Милана» отсутствуют конкретные предложения по его трансферу.

Отмечается, что единственным клубом, проявившим заинтересованность в услугах футболиста, является саудовский «Аль-Наср».