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Леау и Тео Эрнандес покинут «Милан» этим летом

сегодня, 13:17

«Милан» не планирует продлевать контракт с защитником Тео Эрнандесом и предпримет попытки реализовать трансфер игрока в летнее межсезонье.

По информации источника, расставание с форвардом Рафаэлем Леау окажется более сложным, поскольку на данный момент у «Милана» отсутствуют конкретные предложения по его трансферу.

Отмечается, что единственным клубом, проявившим заинтересованность в услугах футболиста, является саудовский «Аль-Наср».

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Все комментарии
Guankin
Guankin ответ Drotik (раскрыть)
сегодня в 16:52
Хорошо, буду рад видеть Тео в Реале. Он конечно не Марсело (который на удивление тоже был плох, если оценивать только качества защитника), но вместо Менди впишется отлично ;)
Drotik
Drotik ответ Guankin (раскрыть)
сегодня в 16:01, ред.
Это мне рассказываешь, тому кто все матчи Милана видит в сезоне.
Он всегда был убог в обороне, даже когда Милан был хорош. Посто на игру в защите закрывали глаза из-за его отличной игры в атаке. А так у него слабый отбор и низкий уровень позиционной игры.
И все последние годы этот французик ещё с двумя токсиками Леау, Меньяном, как и он сам, только и думали как больше зарплату стрясти. А как надо было вести команду вперёд, так ни... не смогли.
Guankin
Guankin ответ Drotik (раскрыть)
сегодня в 15:45, ред.
Не соглашусь. Он, как минимум, не хуже Менди. А убогое дно - это Милан, в целом. И в таком клубе может затеряться любой игрок, как и например в МЮ. Как наглядный пример - Каземиро, один из лучших опорников мира, которого стабильно бросают 1 в 2 или 1 в 3, а потом еще некоторые его критикуют...
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 15:36
А вот и альтернатива Альфонсо Дэвису внезапно "нарисовалась".
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 13:44
Милану нужно чистить состав, покупать новых футболистов.
Drotik
Drotik ответ Guankin (раскрыть)
сегодня в 13:36
Кому он на... там нужен. Убогое дно в обороне.
Guankin
Guankin
сегодня в 13:28
Тео ждут дома, в Мадриде.
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