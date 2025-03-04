«Милан» не планирует продлевать контракт с защитником Тео Эрнандесом и предпримет попытки реализовать трансфер игрока в летнее межсезонье.
По информации источника, расставание с форвардом Рафаэлем Леау окажется более сложным, поскольку на данный момент у «Милана» отсутствуют конкретные предложения по его трансферу.
Отмечается, что единственным клубом, проявившим заинтересованность в услугах футболиста, является саудовский «Аль-Наср».
Он всегда был убог в обороне, даже когда Милан был хорош. Посто на игру в защите закрывали глаза из-за его отличной игры в атаке. А так у него слабый отбор и низкий уровень позиционной игры.
И все последние годы этот французик ещё с двумя токсиками Леау, Меньяном, как и он сам, только и думали как больше зарплату стрясти. А как надо было вести команду вперёд, так ни... не смогли.
Он всегда был убог в обороне, даже когда Милан был хорош. Посто на игру в защите закрывали глаза из-за его отличной игры в атаке. А так у него слабый отбор и низкий уровень позиционной игры.
И все последние годы этот французик ещё с двумя токсиками Леау, Меньяном, как и он сам, только и думали как больше зарплату стрясти. А как надо было вести команду вперёд, так ни... не смогли.