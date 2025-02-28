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«Ливерпуль» понёс убытки в размере 57 млн фунтов

сегодня, 17:14

В минувшем сезоне «Ливерпуль» продемонстрировал значительный рост коммерческих доходов, превысивших 300 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на это, клуб зафиксировал убыток в размере 57 миллионов фунтов, что на 48 миллионов больше, чем в предыдущем году.

Снижение доходов от телетрансляций на 38 миллионов фунтов (до 204 миллионов) связано с участием команды в Лиге Европы вместо более престижной Лиги чемпионов. В то же время успешное выступление в АПЛ позволило частично компенсировать потери за счет увеличения доходов от трансляций Премьер-Лиги.

Ключевым фактором роста общей выручки стала динамика коммерческих операций: доходы в этой сфере увеличились на 36 миллионов фунтов, достигнув 308 миллионов, что связано с заключением новых партнерских соглашений и успехами в розничной торговле.

Несмотря на рост доходов, увеличение административных расходов на 38 миллионов (до 600 миллионов) привело к росту убытка до налогообложения до 57 миллионов фунтов.

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Migelito
Migelito
сегодня в 17:19
Мастера заголовков, конечно) Мое почтение
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