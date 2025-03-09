Ари: «Мне бы хотелось провести прощальный матч в России»

Спортивный директор «Торпедо» Ари выразил желание провести прощальный матч в России.

Официально я ещё не закончил карьеру. Мне бы хотелось сыграть ещё один матч. Здесь, в России. И на этом поставить точку в профессиональных выступлениях. Я до сих пор поддерживаю форму. Регулярно хожу в зал. На сборах иногда подключался к команде: проводил разминку, играл в квадраты. Я 12 лет отыграл в России — это очень много. Большая часть моей карьеры прошла в РПЛ . Я подумал, что будет красиво там и финишировать.