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Ари: «Мне бы хотелось провести прощальный матч в России»

вчера, 10:36

Спортивный директор «Торпедо» Ари выразил желание провести прощальный матч в России.

Официально я ещё не закончил карьеру. Мне бы хотелось сыграть ещё один матч. Здесь, в России. И на этом поставить точку в профессиональных выступлениях. Я до сих пор поддерживаю форму. Регулярно хожу в зал. На сборах иногда подключался к команде: проводил разминку, играл в квадраты. Я 12 лет отыграл в России — это очень много. Большая часть моей карьеры прошла в РПЛ. Я подумал, что будет красиво там и финишировать.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:48
крутой был игрок, факт !
adekvat
adekvat
вчера в 11:28
Не торопись лет через десять можно провести, официально пока не объявляй о завершении карьеры.
Capral
Capral
вчера в 11:17
На счет прощального матча не знаю, вероятно слишком громко сказано. Но как игрок был неплохой, техничный. Вспоминаю его страшную травму, в одной из игр в чемпионате России, когда у него из ноги кость торчала, так аж сейчас не по себе становится... Но однозначно, свой след в России конечно оставил и запомнился как футболист. Сейчас- он спортивный директор Торпедо, что делает ему Честь. Поэтому, пожелаю ему Удачи и возвращения с командой в ПЛ!!!!!!!
drug01
drug01
вчера в 10:50
Надо его желание исполнить..... За его счет!
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:49
Ари долго играл в России, он заслужил...
k577d8je2j3n
k577d8je2j3n
вчера в 10:43
За свой счёт может проводить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:43
Почему бы и нет? Очень хорошая идея...
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