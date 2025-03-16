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Мбаппе недоволен календарём «Реала»

сегодня, 15:19

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что в матче 28-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:1), команде было непросто продемонстрировать свою обычную игру.

По его мнению, это связано с физической и эмоциональной усталостью, накопившейся после напряжённого противостояния с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, по сумме двух встреч 2:2, после серии пенальти 4:2).

Это очень сложно. Все видели матч с «Атлетико». Мы провели на поле 120 минут и потратили большое количество эмоций. Сложно играть спустя два дня после такого матча.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 15:50
Кто виноват, что Реал провел 120 минут с Атлетико? Нужно было решать в основное время. Да и у Реала игроков на 2 состава. Кто виноват, что Карло выпускает одних и тех же игроков? Эндрик, по-моему, был бы не против поиграть.

У всех календарь тяжелый. Нытье ничего не изменит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 15:50
чтоб каждый матч Реала еще до матча была фора +1.
гол можно записать за Винисиус во избежании расовой междуусобицы
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:46
Ну вот и наступил черёд черепашки)))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 15:42
На что они будут жаловаться в следующий раз?)
112910415
112910415
сегодня в 15:39
повоевать всё же решили ?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:35
Реал это вообще то суперклуб - там и не может быть просто.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:34, ред.
Сначала с критикой футбольного календаря выступил Анчелотти, сейчас это сделал Киллиан Мбаппе... Видимо теперь наступает очередь остальных игроков Королевского клуба. Кто-то начнёт критиковать Реал за его позицию, но это зря - они выступают фактически за права всех игроков.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:32
Испанская Федерация и Реал ни во что не ставит, но к мнению Кильяна конечно прислушается!..
y6msyze9crp4
y6msyze9crp4
сегодня в 15:30
Не доволен, не играй.
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