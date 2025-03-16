Мбаппе недоволен календарём «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что в матче 28-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:1), команде было непросто продемонстрировать свою обычную игру.
По его мнению, это связано с физической и эмоциональной усталостью, накопившейся после напряжённого противостояния с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, по сумме двух встреч 2:2, после серии пенальти 4:2).
Это очень сложно. Все видели матч с «Атлетико». Мы провели на поле 120 минут и потратили большое количество эмоций. Сложно играть спустя два дня после такого матча.
У всех календарь тяжелый. Нытье ничего не изменит.
У всех календарь тяжелый. Нытье ничего не изменит.
гол можно записать за Винисиус во избежании расовой междуусобицы
гол можно записать за Винисиус во избежании расовой междуусобицы