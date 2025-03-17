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КДК РФС рассмотрит удаление Мертенса в матче «Факела» и «Оренбурга»

сегодня, 12:45
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с удалением полузащитника воронежского «Факела» Дилана Мертенса в матче 21‑го тура РПЛ с «Оренбургом». Об этом заявил источнику глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Хавбек в начале второго тайма получил красную карточку за фол на нападающем Саиде Сахархизане в центре поля. Пресс‑служба воронежского клуба ранее сообщила «Матч ТВ», что «Факел» собирается обжаловать в КДК удаление футболиста.

Рассмотрим задержку выхода команды из раздевалки перед началом матча у «Оренбурга». Также рассмотрим удаление футболиста «Факела» Мертенса за нарушение правил на 54‑й минуте матча. Мертенс приглашён на заседание.

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Все комментарии
2stet3e636jk
2stet3e636jk
сегодня в 14:55
Пусть Факел гол Божина обсудит в КДК.
jdpu5ps5xqe2
jdpu5ps5xqe2
сегодня в 14:49
Факела самого нужно удалять в пердив за подлючую и грубую игру.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:54
Будут рассказывать как нужно себя вести...
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