КДК РФС рассмотрит удаление Мертенса в матче «Факела» и «Оренбурга»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с удалением полузащитника воронежского «Факела» Дилана Мертенса в матче 21‑го тура РПЛ с «Оренбургом». Об этом заявил источнику глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Хавбек в начале второго тайма получил красную карточку за фол на нападающем Саиде Сахархизане в центре поля. Пресс‑служба воронежского клуба ранее сообщила «Матч ТВ», что «Факел» собирается обжаловать в КДК удаление футболиста.
Рассмотрим задержку выхода команды из раздевалки перед началом матча у «Оренбурга». Также рассмотрим удаление футболиста «Факела» Мертенса за нарушение правил на 54‑й минуте матча. Мертенс приглашён на заседание.