КДК РФС рассмотрит удаление Мертенса в матче «Факела» и «Оренбурга»

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сегодня, 12:45

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит эпизод с удалением полузащитника воронежского «Факела» в матче 21‑го тура РПЛ с «Оренбургом». Об этом заявил источнику глава КДК РФС .

Хавбек в начале второго тайма получил красную карточку за фол на нападающем в центре поля. Пресс‑служба воронежского клуба ранее сообщила «Матч ТВ», что «Факел» собирается обжаловать в КДК удаление футболиста.