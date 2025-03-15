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Президент «Ростова»: «Карпину нужно больше времени на работу в сборной»

сегодня, 18:21

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью источнику высказался о причине ухода Валерия Карпина с должности главного тренера клуба.

Что значит в нынешних реалиях «сосредоточиться на сборной»? Этот вопрос лучше задать Валерию Георгиевичу. А в моём понимании резон такой: ему надо отсматривать кандидатов в национальную команду, посещать матчи других клубов, иметь больше времени на эту работу. Дай Бог, сборную вернут к официальным матчам, и она должна быть к этому готова.

Почему необходимость в этом возникла именно сейчас? Потому что у любого специалиста, который долго работает без перерыва, к тому же на два фронта и с полной самоотдачей, накапливается напряжение, усталость. И чтобы не случилось полное выгорание, надо сконцентрироваться на чём-то одном.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 20:20
Да, к гренландии надо готовится усиленно, недаром 31 чел. приглашены, даже дзюба, секретное оружие, гламурной болонки.
j6795e6fz7xg
j6795e6fz7xg
сегодня в 20:15
Впереди важные матчи. Гренада - очень серьёзный соперник.
TheBoLt
TheBoLt ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 20:03
С одной стороны да, проходной двор. А с другой стороны - можно всех посмотреть) Все равно турниры нам не светят еще год минимум
mbe85p95d2bu
mbe85p95d2bu
сегодня в 18:49
Что-то не заметно чтобы в сборной Карпин перетрудился.
fm8mv98jfw2j
fm8mv98jfw2j
сегодня в 18:47
Ы
Время расставит все по своим местам, Карпин правильно сделал,ч о оставил Ростов
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:39
Карпин и сборная России? Валера устроил из главной команды страны проходной двор. Сколько человек через неё прошли? Несколько десятков или больше сотни? Хватит уже этих экспериментов - нам нужна сильная сборная, а не десятки отдельных игроков, обязанных лично Карпину. У него не было оснований приглашать большинство людей. А эти опыты с назначением на каждый матч разных капитанов?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:35
Отмазка на дохлую троечку....
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