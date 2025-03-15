Президент «Ростова»: «Карпину нужно больше времени на работу в сборной»

Президент «Ростова» в интервью источнику высказался о причине ухода с должности главного тренера клуба.

Что значит в нынешних реалиях «сосредоточиться на сборной»? Этот вопрос лучше задать Валерию Георгиевичу. А в моём понимании резон такой: ему надо отсматривать кандидатов в национальную команду, посещать матчи других клубов, иметь больше времени на эту работу. Дай Бог, сборную вернут к официальным матчам, и она должна быть к этому готова.

Почему необходимость в этом возникла именно сейчас? Потому что у любого специалиста, который долго работает без перерыва, к тому же на два фронта и с полной самоотдачей, накапливается напряжение, усталость. И чтобы не случилось полное выгорание, надо сконцентрироваться на чём-то одном.