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Эвра: «Чемпионат мира 2022 года отдали Месси»

вчера, 15:49

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра заявил, что чемпионат мира 2022 года отдали Лионелю Месси.

Мы все знаем, что в 2022 году чемпионат мира подарили Месси. Всё было уже предрешено. Даже французы хотели, чтобы Месси выиграл его.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 06:20
это и так было понятно всем, насчёт французов конечно бред, а то что ЧМ -2022 подарил ФИФА гному это видели все
IkeYar
IkeYar ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 01:09
Да какое там двойное касание?!!! Он с мячом добежал до линии вратарской отдал Молине на пустые ворота и тот забил вратаря и забил, был большой скандал, но нам не показали и всех болельщиков отправили на остров не далеко от того на котором сейчас все болельщики с финала!)))))
q92prv7w6ejb
q92prv7w6ejb
вчера в 20:26
Согласен с Эвра, что ЧМ последний подарили Месси
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:24
Да да, именно так.))) И пива ему не предлагать. И пусть заберет свою тумбочку с клопами, и отстирает свой платок сопливый...
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
Примерно так))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:49, ред.
Интересное заявление, а следующий кому отдадут? Криштиану уже успел или тоже надо Португалию теперь уважить пока не поздно? Так ещё Хорватию тоже пока Модрич не ушёл. Как определиться то теперь?
Baggio R.
Baggio R. ответ Vincent Van Gogh (раскрыть)
вчера в 19:05
Кому это "даже ему"? Обиженному французу?
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:29
Оказывается французы сами слили финал)) интересно, каково ему живется без серого вещества ))
Per4ick
Per4ick ответ IkeYar (раскрыть)
вчера в 18:24, ред.
а еще у гнома не было двойного касания при исполнении пенальти с голландцами, и молина не забежал раньше всех в штрафную (по факту два нарушения в одном) вот такой он шампиньон
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:18
Шарикова на него нет: "Взять всё- и поделить"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:15
И деньги отобрать и раздать бедным)...
IkeYar
IkeYar
вчера в 18:13
Анестезия для любителей футбола внезапно ставших фанатами сборной Португалии.
IkeYar
IkeYar ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:10
Да нет там на самом деле был гол, но тв картинку смонтировали, а всех болельщиков и менее ценный персонал заточили на необитаемом острове в тихом океане
Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh
вчера в 17:51
Даже ежу понятно, что чм 2022 подарили меське.
Baggio R.
Baggio R. ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:48, ред.
Коло Муани же специально запорол выход один на один в концовке, и серию пенальти они спецом проиграли. Только непонятно, зачем Мбаппе забивал. Наверное, чтобы никто не догадался)
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:04, ред.
Эвра прав на все сто!! 💯 гном липовый чемпеон.👎 В Катаре это был не настоящий Чм а цирк!! 🎪
shur
shur
вчера в 16:52, ред.
...все, как зачарованные,затуманенные, загипнотизированные аргентинским чудом, жаждали,чтобы хоть как то это случилось,
другая половина понимала,что ведь не хр-на ничего особенного,
именно для Сборной не сделал, как бы вы тут на меня сейчас не окрысились...! Ну пускай владеет, меньше разговоров ненужных на старости лет!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:30
Бывший футболист более двух лет после окончания ЧМ находился в анабиозном сне, как космонавты при полёте на далёкие планеты, пару дней назад проснулся, ему вкололи сыворотку правды, и Эвра решил всё рассказать как на духу. Единственное, о чём он умолчал, так это о том, каким образом ВСЕ участники чемпионата договаривались об этом. Все. Особенно перед финалом. Могу представить, что Мбаппе на этом "тайном" совещании масонской ложи было предложено для маскировки забить три мяча, повысить, таким образом, интригу, а вратарю аргентинцев парировать несколько послематчевых пенальти. Всё, сценарий расписан, все довольны, Месси - чемпион Мира.
Capral
Capral
вчера в 16:03
Короче, отобрать все титулы у пистона, взять всё- и поделить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:53
Очень "умное" высказывание)))
Даже французы специально слили оказывается)))
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