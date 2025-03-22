Эвра: «Чемпионат мира 2022 года отдали Месси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра заявил, что чемпионат мира 2022 года отдали Лионелю Месси.
Мы все знаем, что в 2022 году чемпионат мира подарили Месси. Всё было уже предрешено. Даже французы хотели, чтобы Месси выиграл его.
другая половина понимала,что ведь не хр-на ничего особенного,
именно для Сборной не сделал, как бы вы тут на меня сейчас не окрысились...! Ну пускай владеет, меньше разговоров ненужных на старости лет!
другая половина понимала,что ведь не хр-на ничего особенного,
именно для Сборной не сделал, как бы вы тут на меня сейчас не окрысились...! Ну пускай владеет, меньше разговоров ненужных на старости лет!