Эвра: «Чемпионат мира 2022 года отдали Месси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции заявил, что чемпионат мира 2022 года отдали .

Мы все знаем, что в 2022 году чемпионат мира подарили Месси. Всё было уже предрешено. Даже французы хотели, чтобы Месси выиграл его.