КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассказал источнику о повестке заседания по итогам матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия, две дымовые шашки. Болельщики хозяев также бросали предметы на прилегающие к полю территории. Болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбительные и ненормативные выражения. Это седьмое нарушение в сезоне у клуба. Рассмотрим выход за пределы техзоны тренера «Спартака» Ненада Сакича, главного тренера «Зенита» Сергея Семака и тренера Вильяма Оливейры. И рассмотрим неподобающее поведение хозяев — четыре предупреждение у футболистов и два у официальных представителей.