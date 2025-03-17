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КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков в матче с «Зенитом»

сегодня, 11:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал источнику о повестке заседания по итогам матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия, две дымовые шашки. Болельщики хозяев также бросали предметы на прилегающие к полю территории. Болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбительные и ненормативные выражения. Это седьмое нарушение в сезоне у клуба. Рассмотрим выход за пределы техзоны тренера «Спартака» Ненада Сакича, главного тренера «Зенита» Сергея Семака и тренера Вильяма Оливейры. И рассмотрим неподобающее поведение хозяев — четыре предупреждение у футболистов и два у официальных представителей.

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Все комментарии
cd2vahm8837w
cd2vahm8837w
сегодня в 15:01
Никакие штрафы быдло не остановит, только игры без зрителей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:20
Если бы Зениту от этого хотя бы очко добавилось. А это быдло как орала, так и будет орать...
Drotik
Drotik
сегодня в 13:31
Я тоже кричал. Как то не получается на стадионе промолчать, что зенитушка "слава" нашего футбола.
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 12:59, ред.
STVA 1STVA 1
Наказание болельщиков - это уже как данность для КДК
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Кого то из болельщиков наказали? Наказывают клуб, рублём, а болельщики веселятся, когда их клуб наказывают.
Lbvfd
Lbvfd ответ 4xxbwb3tnud6 (раскрыть)
сегодня в 12:48
До конца чемпионата, это слишком, а вот на пару матчей надо бы.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:43
Вы там работу судьи разберите лучше
lotsman
lotsman
сегодня в 12:35
Наказание за кричалки только раззадоривает. Стоит только на одном стадионе отметить неподобающее поведение болельщиков и наказать клуб за это, как на других стадионах начинаются обезьяньи повторения. Наказывают же не тех, кто кричит и считает себя крутым, хотя на самом деле он обезьяна, а наказывают их клуб. Но это до их голов не доходит.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:27
    Robzat
    Robzat
    сегодня в 12:21
    Все знают как называет спартаковцев народ, потому и поведение подобающее.
    4xxbwb3tnud6
    4xxbwb3tnud6
    сегодня в 12:17
    Стадион лишить права проведения матчей до конца чемпионата будет самым справедливым решением.
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 12:06, ред.
    Ну я тут конечно орал ГОООООЛ!!! когда второй забивали, но это всё, и было ещё рано, соседи ещё не спали, за что наказывать? Питард никаких не было, оскорблял только своих. Градус крови спартачей был высокий, хорошо что только горчичниками всё обошлось. А можно ещё игру рукой рассмотреть защитника Зенита в своей штрафной и работу судей в целом?
    mat73
    mat73
    сегодня в 11:57
    Ну конечно, после поражения зенита, хоть так-то как-то отыграться хотят))

    А по последнему предложению - это скорее вопрос к судье Иванову - почему он спартачам жёлтые очень быстро решал и раздавал, а зенитовцнв долго раздумывал и прощал ,не выдавая их в итоге
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 11:52
    Наказание болельщиков - это уже как данность для КДК
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