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Защитник «Ман Сити» Хусанов не подписал болельщику футболку «Реала»

вчера, 12:27

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов не стал подписывать болельщику футболку мадридского «Реала».

Футболист сообщил фанату, что не сможет это сделать. Возможно, это связано с контрактными обязательствами игрока с английским клубом.

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Все комментарии
82mppyysw3my
82mppyysw3my
вчера в 16:25
Расписаться на футболке чужой команды как-то не прилично для своей.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:47
Думается, что это из-за действия Рамоса в сторону Салаха. Лошадиное кюо настолько зашкварил себя и клуб, что теперь, если сам не извинится хз сколько поколений пройдет, прежде чем отмоются
IkeYar
IkeYar
вчера в 15:21
Парень попросил расписаться на футболке Реала. Перевод слов Хусанова: «Нет, нет, брат не могу, нельзя! Фотографироваться можно!»
sihafazatron
sihafazatron ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:12
Приветствую.
Почитал инфу, оказывается по контракту он может подписывать только футболки МС. Так что все правильно сделал
goalaktika
goalaktika
вчера в 14:49
Его попросили подписать футболку. Он сказал - Извини брат, не положено, но фотографироваться можно..
Скорее всего не позволют предписанные контрактные обязательства
Juriur
Juriur
вчера в 14:06
Это же на футболке своего клуба расписаться, просьба скорее провокационная.
Bryan
Bryan
вчера в 14:02
Нормально для футболиста Сити.
6x3geh6stg7n
6x3geh6stg7n
вчера в 13:59
Любой другой тоже бы не подписал.
протон
протон
вчера в 13:51
Удивительно, очень странно, что не подписал
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:35, ред.
Просить игрока одной команды расписаться на футболке другой команды, это моветон.
sihafazatron
sihafazatron ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 12:59
Тогда уж в мировом!!)))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:55
Приветствую!!!
Спасибо))). Значит я ошибся.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:54
Узбеки рулят в европейском футболе...
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:31, ред.
Не подписал парню, который стоял в майке Реала и просил. Почему кто же его знает?))
Доброго дня!)
Capral
Capral
вчера в 12:29
Но подписал же, так в чём недовольство?
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