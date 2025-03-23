Защитник «Ман Сити» Хусанов не подписал болельщику футболку «Реала»

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов не стал подписывать болельщику футболку мадридского «Реала».
Футболист сообщил фанату, что не сможет это сделать. Возможно, это связано с контрактными обязательствами игрока с английским клубом.
Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов не стал подписывать болельщику футболку мадридского «Реала».
Футболист сообщил фанату, что не сможет это сделать. Возможно, это связано с контрактными обязательствами игрока с английским клубом.
Почитал инфу, оказывается по контракту он может подписывать только футболки МС. Так что все правильно сделал
Почитал инфу, оказывается по контракту он может подписывать только футболки МС. Так что все правильно сделал
Скорее всего не позволют предписанные контрактные обязательства
Скорее всего не позволют предписанные контрактные обязательства
Спасибо))). Значит я ошибся.
Спасибо))). Значит я ошибся.
Доброго дня!)
Доброго дня!)