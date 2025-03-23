Защитник «Ман Сити» Хусанов не подписал болельщику футболку «Реала»

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вчера, 12:27

Защитник «Манчестер Сити» не стал подписывать болельщику футболку мадридского «Реала».

Футболист сообщил фанату, что не сможет это сделать. Возможно, это связано с контрактными обязательствами игрока с английским клубом.