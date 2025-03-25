Фанаты «Юнайтед оф Манчестер» присоединятся к протесту против Глейзеров

Фанаты «Манчестер Юнайтед» намерены организовать протест против семьи Глейзеров, которая владеет клубом.
Инициатором акции стала группа активных болельщиков The 1958, она посвящена 20-летию владения клубом Глейзерами. Другим организатором протеста стал клуб 7-го дивизиона «Юнайтед оф Манчестер», который был основан болельщиками «дьяволов» в 2005 году как реакция на прибытие американских инвесторов в МЮ.
Акция состоится 29 марта во время игры «Юнайтед оф Манчестер», это первая попытка объединения фанатов МЮ. Предполагается, что протестующие соберутся за одними из ворот перед началом встречи. В заявлении «Юнайтед оф Манчестер» сказано:
Вместе мы добьемся того, чтобы нас услышали – значит, так тому и быть. Футбольный клуб «Юнайтед» возник из злости и обиды фанатов «Манчестер Юнайтед», когда к власти пришли Глейзеры.
С 2005 года мы никогда не указывали болельщикам «Юнайтед», что им нужно делать – мы всегда ясно давали понять, что у нас есть выбор.
Громкие протесты на «Олд Траффорд» последние несколько лет организовывала группа The 1958. В последние недели группа, пытаясь объединить поклонников «Манчестер Юнайтед», обратилась к нам, и мы пошли им навстречу.