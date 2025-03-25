Фанаты «Юнайтед оф Манчестер» присоединятся к протесту против Глейзеров

1742880104

вчера, 08:21

Фанаты «Манчестер Юнайтед» намерены организовать протест против семьи Глейзеров, которая владеет клубом.

Инициатором акции стала группа активных болельщиков The 1958, она посвящена 20-летию владения клубом Глейзерами. Другим организатором протеста стал клуб 7-го дивизиона «Юнайтед оф Манчестер», который был основан болельщиками «дьяволов» в 2005 году как реакция на прибытие американских инвесторов в МЮ .

Акция состоится 29 марта во время игры «Юнайтед оф Манчестер», это первая попытка объединения фанатов МЮ . Предполагается, что протестующие соберутся за одними из ворот перед началом встречи. В заявлении «Юнайтед оф Манчестер» сказано: