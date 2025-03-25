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Фанаты «Юнайтед оф Манчестер» присоединятся к протесту против Глейзеров

вчера, 08:21

Фанаты «Манчестер Юнайтед» намерены организовать протест против семьи Глейзеров, которая владеет клубом.

Инициатором акции стала группа активных болельщиков The 1958, она посвящена 20-летию владения клубом Глейзерами. Другим организатором протеста стал клуб 7-го дивизиона «Юнайтед оф Манчестер», который был основан болельщиками «дьяволов» в 2005 году как реакция на прибытие американских инвесторов в МЮ.

Акция состоится 29 марта во время игры «Юнайтед оф Манчестер», это первая попытка объединения фанатов МЮ. Предполагается, что протестующие соберутся за одними из ворот перед началом встречи. В заявлении «Юнайтед оф Манчестер» сказано:

Вместе мы добьемся того, чтобы нас услышали – значит, так тому и быть. Футбольный клуб «Юнайтед» возник из злости и обиды фанатов «Манчестер Юнайтед», когда к власти пришли Глейзеры.

С 2005 года мы никогда не указывали болельщикам «Юнайтед», что им нужно делать – мы всегда ясно давали понять, что у нас есть выбор.

Громкие протесты на «Олд Траффорд» последние несколько лет организовывала группа The 1958. В последние недели группа, пытаясь объединить поклонников «Манчестер Юнайтед», обратилась к нам, и мы пошли им навстречу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:34
Проблема в том, что многие болельщики скорее всего продолжат посещать матчи, что значительно замедлит убыточность клуба. Если бы им удалось (или если им вдруг удастся) создать организованный протест, к которому будет присоединяться все больше болельщиков, то вместе с позорными результатами это ускорило бы убытки клуба и простимулировало бы поскорее нынешних владельцев пойти на выход из клуба
AKH
AKH
вчера в 11:34
Пора бы им свыкнуться с ролью середняка. С их тренерской чехардой и трансферной политикой.
112910415
112910415
вчера в 10:23
как всё сложно-то
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:01
Теперь все поняли, что парни из группировки Юнайтед оф Манчестер были правы, когда выступили против Грейдеров 20 лет назад. Это часть фанатов МЮ, которые ушли и основали футбольный клуб Юнайтед оф Манчестер.. тогда все смеялись над ними. Время показало, кто будет смеяться последним)))
galem72
galem72
вчера в 09:47
Я только "за", но в это сложное для Юнайтед время подобные протесты должны быть не пустым сотрясанием воздуха, а коллективными конструктивными требованиями от владельцев и руководства клуба. Помимо убогой нелепой игры на траве, в кабинетах происходят не менее идиотские решения. До сих пор совершаются дорогущие полноценные трансферы бестолковых футболистов, спортивно-тренировочная база в полном отстое, а в составе находится больше половины балласта, от которого даже не торопятся избавляться. Поэтому есть с чем выходит на протест и требовать скорейшего решения проблем.
NFFC
NFFC
вчера в 08:49
Решили напомнить о себе, а то никто и нигде не вспоминает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:39
Цирк уехал, а клоуны остались...
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