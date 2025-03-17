МЮ объявил об увеличении стоимости абонементов на 5%

«Манчестер Юнайтед» сообщил о подорожании сезонных абонементов на домашние матчи со следующего сезона примерно на пять процентов – в среднем посещение игры «дьяволов» станет дороже на 2,50 фунта.
«Дьяволы» заморозили цены для зрителей младше 16 лет, «отражая желание клуба сохранить доступ на „Олд Траффорд“ для нового поколения фанатов». В заявлении МЮ сказано:
Повышение цен на другие категории направлено на достижение баланса между сохранением доступности билетов для болельщиков и финансовой устойчивостью клуба.
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада дал комментарий по теме:
После 11 лет кряду, в течение которых цены оставались на том же уровне, мы увеличили их на пять процентов за последние два сезона и намерены сделать то же самое в следующем сезоне, чтобы компенсировать продолжающийся рост операционных расходов.
С учетом инфляции цены остаются значительно ниже, чем десять лет назад, и находятся на том же уровне, что и в аналогичных клубах на северо-западе Англии.
Мы понимаем, что любое повышение цен нежелательно, особенно в период, когда команда не показывает убедительных результатов, и мы со всем вниманием выслушали аргументы, выдвинутые в пользу замораживания цен.
Но клуб решил, что было бы неправильно сохранять цены на прежнем уровне, в то время как расходы увеличиваются, а клуб продолжает сталкиваться с финансовыми трудностями.
Мы защитили наших самых юных владельцев сезонных абонементов от любых повышений, при этом обеспечив клубу достаточный финансовый резерв для инвестиций в улучшение команды.