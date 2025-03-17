МЮ объявил об увеличении стоимости абонементов на 5%

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сегодня, 21:33

«Манчестер Юнайтед» сообщил о подорожании сезонных абонементов на домашние матчи со следующего сезона примерно на пять процентов – в среднем посещение игры «дьяволов» станет дороже на 2,50 фунта.

«Дьяволы» заморозили цены для зрителей младше 16 лет, «отражая желание клуба сохранить доступ на „Олд Траффорд“ для нового поколения фанатов». В заявлении МЮ сказано:

Повышение цен на другие категории направлено на достижение баланса между сохранением доступности билетов для болельщиков и финансовой устойчивостью клуба.

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада дал комментарий по теме: