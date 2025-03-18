10 болельщиков задержали после матча «Спартак» — «Зенит»

Полицией были задержаны как минимум 10 болельщиков на матче РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве за нарушение правил поведения на стадионе. Об этом источнику сообщили в Тушинском суде Москвы, в который поступили соответствующие протоколы об административном правонарушении.
В суд поступили протоколы в отношении 10 человек, ранее задержанных на матче «Спартак» — «Зенит». Им всем вменяется в вину ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч рублей или обязательные работы с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет.