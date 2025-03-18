10 болельщиков задержали после матча «Спартак» — «Зенит»

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сегодня, 12:52

Полицией были задержаны как минимум 10 болельщиков на матче РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве за нарушение правил поведения на стадионе. Об этом источнику сообщили в Тушинском суде Москвы, в который поступили соответствующие протоколы об административном правонарушении.