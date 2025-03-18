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10 болельщиков задержали после матча «Спартак» — «Зенит»

сегодня, 12:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полицией были задержаны как минимум 10 болельщиков на матче РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве за нарушение правил поведения на стадионе. Об этом источнику сообщили в Тушинском суде Москвы, в который поступили соответствующие протоколы об административном правонарушении.

В суд поступили протоколы в отношении 10 человек, ранее задержанных на матче «Спартак» — «Зенит». Им всем вменяется в вину ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч рублей или обязательные работы с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:41
Полиция выполняет свою работу
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:31
Что-то маловато задержали....
8bujvr46kaue
8bujvr46kaue
сегодня в 13:19
Неужели, весь стадион оскорбления изрыгал, а задержали только 10.
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 13:06
Это видимо система Fan ID сработала.)
dxkwx5kzw4zj
dxkwx5kzw4zj
сегодня в 13:06
Посадить некоторых, другим неповадно будет.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:54, ред.
Огня было много, в том числе и на трибунах, холодными в этом матче выглядели только игроки Зенита. Ну вот кстати сразу нашли, в отличии от болельщиков из Воронежа которые что то кричали Венделу
Гость
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