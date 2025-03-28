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Дзюба: «Я всегда буду помнить, что Карпин дал мне шанс побить рекорд»

вчера, 11:27

Нападающий «Акрона» и сборной России Артем Дзюба высказал мнение, что впредь ему удастся избежать разногласий с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

В марте текущего года Карпин включил Дзюбу в состав сборной, предоставив ему шанс побить рекорд по количеству голов за сборную (31 гол).

Я надеюсь, что наше с ним примирение навсегда. С моей стороны будет бесстыдством говорить про него что-то негативное. Надо признавать хорошие поступки людей и самому меняться. В любом случае, даже если завтра тон наших взаимоотношений изменится, я всегда буду помнить, что он дал мне шанс вновь почувствовать себя игроком сборной и побить рекорд.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 16:14
Детский сад: сопливому переростку дали мячик и он ударил им по пустым воротам в окружении зрителей в футболках и трусах.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:00
Сказано хорошо и правильно, вот только мячи, забитые в ворота дворовых команд, вызывают определённые сомнения в важности этого рекорда.
lobsterdam
lobsterdam ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:27
Никакой это не рекорд. В футболе рекорды не фиксируются. Тем более, закатывать в открытые настежь ворота безвольных и необученных (дворовых) команд это не достижение и большого ума и навыка здесь не надо!
Брулин
Брулин
вчера в 13:17
Зная Артёма, можно быть уверенным, что через определенное время снова появится негатив
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 13:08
Было бы здорово на это посмотреть!)
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 13:01
Валера сча на следующую игру Кержакову даст шанс вернуть рекорд )
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:58
Нынче Респект и Уважение тебе за это , Артемий .
s8whk7qp35yj
s8whk7qp35yj
вчера в 12:51
У Артёма память хорошая.
664q7wgmsst7
664q7wgmsst7
вчера в 12:37
Купил рекорд на деньги, заработанные в Зените.
Spartak_Grandpa
Spartak_Grandpa
вчера в 12:28
Мы тоже будем помнить твой Порно Дебют
kp2u78ygpgu7
kp2u78ygpgu7
вчера в 12:13
Карпин ему дал шанс, где там, выпросил у какого-то чинуши, жаба заела, что еще один рекорд баобабский не установит.
112910415
112910415
вчера в 12:10
правильно, логично, разумно
v9vv8usytd6g
v9vv8usytd6g
вчера в 12:09
Гнилой рекорд, как и сам хозяин рекорда.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:54
Благодарен Дзюба, за возможность установить рекорд по голам за сборную России, должен быть не Карпину, а тому человеку, который убедил Валеру вызвать Артёма. Но то, что ветеран публично поблагодарил тренера, характеризует его с самой лучшей стороны. Молодец, Артём, от тебя не убудет. Да и Карпину, видимо, приятно... Хотя, кто его поймёт. Главное, рекорд состоялся.
2jex7q6p5747
2jex7q6p5747
вчера в 11:50
В нашей сборной этот рекорд долго может продержаться
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:48
Липовый рекорд у рукоблудного...
протон
протон
вчера в 11:44
Рукаблуд: «Кого из мира русского футбола вызвал бы на дуэль? Да не знаю. Вызвал бы Валерия Георгиевича, когда были в «Спартаке»? 100%».
Карпин : «Дзюба не девочка, жениться на нем я не собираюсь и никогда не соберусь».
Рукаблуд: Дзюба: «Я всегда буду помнить, что Карпин дал мне шанс побить рекорд»
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:41
Теперь Валера в любой момент может так между прочим напомнить...)))
adekvat
adekvat
вчера в 11:33
Подожди на следующий матч с какой нибудь Гваделупой Кержаков напросится забьет парочку, конец рекорду.
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