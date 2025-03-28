Дзюба: «Я всегда буду помнить, что Карпин дал мне шанс побить рекорд»

Нападающий «Акрона» и сборной России высказал мнение, что впредь ему удастся избежать разногласий с главным тренером национальной команды .

В марте текущего года Карпин включил Дзюбу в состав сборной, предоставив ему шанс побить рекорд по количеству голов за сборную (31 гол).

Я надеюсь, что наше с ним примирение навсегда. С моей стороны будет бесстыдством говорить про него что-то негативное. Надо признавать хорошие поступки людей и самому меняться. В любом случае, даже если завтра тон наших взаимоотношений изменится, я всегда буду помнить, что он дал мне шанс вновь почувствовать себя игроком сборной и побить рекорд.