Смолов о своём подкасте: «Специально не обучался и не копировал никого»

Нападающий «Краснодара» рассказал о том, как решил запустить свой подкаст Smol Talk.

Мода на подкасты пришла из Америки, и я конечно же наблюдал в первую очередь за ними. Желание попробовать возникло на примере баскетболистов НБА .

Специально не обучался и не копировал никого. Я и по сей день считаю себя в первую очередь футболистом, и важно, чтобы слушатели тоже понимали, что это подкаст футболиста. Вообще, я не считаю себя профессиональным интервьюером, и поэтому мы больше строим наши выпуски как беседы и диалог.

Подкаст для меня — это возможность пробовать что-то новое. Поэтому я просто стараюсь оставаться собой, и это мне приносит удовольствие.