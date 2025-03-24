Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Динамо» поделились информацией о характере травмы Гомеса

вчера, 16:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес получил вывих плеча по итогам матча 21-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом источнику рассказали в пресс-службе «бело-голубых».

Бразилец забил единственный мяч своей команды в игре, а на 74-й минуте был заменён.

Артур будет проходить и уже проходит восстановительные процедуры в течение двух недель после матча с «Локомотивом», в котором получил повреждение. На следующий день после игры бразилец прошёл обследование, которое подтвердило первичный диагноз — контузия правого плечевого сустава. Хирургическое вмешательство Артуру не потребовалось.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Отец Даку сообщил, когда игрок «Рубина» должен вернуться на поле
Вчера, 12:46
Отец Кузяева рассказал, почему футболист не играет за «Гавр» с января
23 марта
Стало известно, когда Флорентин вернётся на поле. Он не играл с августа
23 марта
Карпин сообщил о непростом психологическом состоянии Захаряна из-за травм
23 марта
Сергей Семак прокомментировал повреждение Лусиано Гонду в игре с БАТЭ
22 марта
Бонгонда принёс победу сборной ДР Конго и получил повреждение
21 марта
Все комментарии
Fronz50
Fronz50
вчера в 21:30
Здоровье
z3um9abasxax
z3um9abasxax
вчера в 18:30
Травма не серьезная, скорейшкего возвращения на поле.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:01
Ничего страшного не произошло. Скорейшего выздоровления.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 