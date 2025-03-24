В «Динамо» поделились информацией о характере травмы Гомеса

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вчера, 16:59

Полузащитник московского «Динамо» получил вывих плеча по итогам матча 21-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом источнику рассказали в пресс-службе «бело-голубых».

Бразилец забил единственный мяч своей команды в игре, а на 74-й минуте был заменён.