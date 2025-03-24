В «Динамо» поделились информацией о характере травмы Гомеса

Полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес получил вывих плеча по итогам матча 21-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом источнику рассказали в пресс-службе «бело-голубых».
Бразилец забил единственный мяч своей команды в игре, а на 74-й минуте был заменён.
Артур будет проходить и уже проходит восстановительные процедуры в течение двух недель после матча с «Локомотивом», в котором получил повреждение. На следующий день после игры бразилец прошёл обследование, которое подтвердило первичный диагноз — контузия правого плечевого сустава. Хирургическое вмешательство Артуру не потребовалось.