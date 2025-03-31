КДК РФС вынесет наказание Пятибратову за неявку на флеш-интервью

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании будет обсуждено поведение главного тренера клуба «Факел» Дмитрия Пятибратова во время матча против «Краснодара» (0:5). По окончании матча российский специалист подал заявление об отставке с занимаемой должности.
«Динамо» — «Оренбург»: задержка выхода хозяев из раздевалки перед началом матча на 2,5 минуты.
«Краснодар» — «Факел»: главный тренер «Факела» Пятибратов не пришел на послематчевое флеш‑интервью. Он выходил за пределы технической зоны, восьмое нарушение в сезоне.
«Ахмат» — «Спартак»: отсутствие матч‑менеджера хозяев во время проведения игры. Это нарушение технического регламента соревнований.
«Зенит» — «Рубин»: хозяева задержали выход из раздевалки перед началом игры на 3 минуты. Рахимов выходил за пределы техзоны — 15‑е нарушение в сезоне.