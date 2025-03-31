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КДК РФС вынесет наказание Пятибратову за неявку на флеш-интервью

вчера, 20:29

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании будет обсуждено поведение главного тренера клуба «Факел» Дмитрия Пятибратова во время матча против «Краснодара» (0:5). По окончании матча российский специалист подал заявление об отставке с занимаемой должности.

«Динамо» — «Оренбург»: задержка выхода хозяев из раздевалки перед началом матча на 2,5 минуты.

«Краснодар» — «Факел»: главный тренер «Факела» Пятибратов не пришел на послематчевое флеш‑интервью. Он выходил за пределы технической зоны, восьмое нарушение в сезоне.

«Ахмат» — «Спартак»: отсутствие матч‑менеджера хозяев во время проведения игры. Это нарушение технического регламента соревнований.

«Зенит» — «Рубин»: хозяева задержали выход из раздевалки перед началом игры на 3 минуты. Рахимов выходил за пределы техзоны — 15‑е нарушение в сезоне.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:37
расстроился же !
nik9373
nik9373
сегодня в 01:03
Кто знает кто такой матч-менеджер?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:37
Пятибратов так ушёл сверкая пятками что мне кажется его и это наказание тоже мало волнует, может он уже где то в Мексике?
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:32
А Дмитрий не явился по уважительной причине , надо бы учесть...)
Гость
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