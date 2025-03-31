КДК РФС вынесет наказание Пятибратову за неявку на флеш-интервью

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вчера, 20:29

Глава КДК РФС сообщил, что на ближайшем заседании будет обсуждено поведение главного тренера клуба «Факел» во время матча против «Краснодара» (0:5). По окончании матча российский специалист подал заявление об отставке с занимаемой должности.