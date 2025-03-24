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КДК РФС рассмотрит удаления в матче между «Динамо-2» и «Иртышом»

вчера, 19:46
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что в ходе ближайшего заседания КДК будет рассмотрена ситуация, связанная с удалениями двух игроков в матче Второй лиги «Динамо-2» — «Иртыш».

Рассмотрим протокол и рапорт матча «Динамо‑2» — «Иртыш». За агрессивное поведение были удалены Хубулов и Иваньков, оба приглашены на заседание.

Данный матч четвёртого тура группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги состоялся 19 августа в Новогорске и завершился победой «Динамо-2» со счётом 2:0.

По окончании встречи произошла массовая потасовка, в результате которой прямые красные карточки были показаны Александру Хубулову («Динамо-2») и Михаилу Иванькову («Иртыш»). В ходе трансляции матча было зафиксировано, как Хубулов нанёс удар ногой сопернику, а затем ударил по лицу своего партнера по команде. Также в ходе матча был удален игрок «Иртыша» Константин Щербаков за вторую желтую карточку.

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