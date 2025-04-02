Суарес рассказал, что мог перейти из «Ливерпуля» в «Арсенал» в 2013-м

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес сообщил, что мог перейти из «Ливерпуля» в «Арсенал» в 2013 году.
В 2013 году я хотел перейти в «Арсенал», потому что они выступали в Лиге чемпионов каждый год. Однажды Джеррард подошел ко мне и сказал: «Послушай, я мог бы перейти в „Реал“ или в другой клуб, но лучшее решение для тебя – остаться и не переходить в „Арсенал“, ни к чему хорошему это не приведет. Оставайся, и в следующем году ты получишь предложения от более крупных клубов, как „Барселона“, „Реал“ или „Бавария“ – тогда ты сможешь принять решение, но не переходи в „Арсенал“. Впереди еще один сезон».
А так, Джеррард понятно, что любыми путями пытался удержать такого забивного напа, с ним в составе даже удалось один раз 2 место занять в чемпионате. Но после его ухода снова 6 и 8 место в АПЛ. А самому ему удалось выиграть с Ливерпулем лишь Кубок лиги.
А так, Джеррард понятно, что любыми путями пытался удержать такого забивного напа, с ним в составе даже удалось один раз 2 место занять в чемпионате. Но после его ухода снова 6 и 8 место в АПЛ. А самому ему удалось выиграть с Ливерпулем лишь Кубок лиги.