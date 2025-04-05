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Осинькин об игре с «Рубином»: «Удаление сослужило нам плохую службу»

вчера, 16:13
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 23-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Во втором тайме было большое давление, до самой концовки, до удаления у «Рубина» практически не было моментов. Наверное, в тот момент мы перешли с игры на удержание счёта, это немного повлияло на характер встречи. У нас пропали моменты, контригра, стали только отбиваться. Наверное, плохую службу сослужило удаление. Мы оказались легко раскрыты в случае потери мяча, понадеявшись, что соперника просто не хватит количественно. Мы заслужили победу, были ближе к ней, хотелось бы, чтобы забили этот очень нужный гол, но пока так.

С 30‑й минуты, все стыки оказались с травмами. Только мы использовали один слот на замену Ежова, тут же вторая и третья. Поговорили с ребятами, поняли, что они сомневаются, смогут ли продолжать игру. В этот момент в плане инициативы мы начали отдавать матч, потому что до 30‑й минуты с нашей стороны была хорошая игра с позиции силы.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:24, ред.
Не ну конечно, у вас же состав сильнее Локомотива, кто бы сомневался что Крылья были сильнее и это просто обстоятельства, дада, мы такую воду каждую прессуху от Станковича слушаем после ничьих и поражений. Ну раз были сильнее и не выиграли значит ещё больше вопросов, значит в антисборную
Гость
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