«Краснодар» – главная аномалия весны. Показывают мастер-класс «Спартаку» и «Зениту»

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сегодня, 13:36

Стабильнее двух главных топ-клубов страны.

Чемпионская гонка в РПЛ в последние два сезона – вообще что-то невообразимое. Гегемония «Зенита» ослабевает, но что ещё удивительнее, второй год подряд «сине-бело-голубых» обходит «Краснодар». Объясняем, почему лидерство «быков» после 22 туров – аномалия.

Обошли гонку вооружений – и это не мешает забивать

«Зенит» заметно потерял в движении – и даже приобретение Максима Глушенкова не решило эту проблему. Как только плеймейкер травмировался, петербуржцы снова начали медлительно развивать свои атаки. Что касается «Спартака», у команды появился Барко – и Эсекьель прокачал Угальде, сделав того главным бомбардиром чемпионата. При этом в атаке «красно-белым» по-прежнему не хватало топ-исполнителей, чтобы на равных бороться за титул. И те, и другие пришли к одному выводу – надо тратиться на игроков.

Причём топ-сделки клубы провернули. «Сине-бело-голубые» привели Луиса Энрике – потенциальную замену Малкому. «Спартак» равноценного Промесу легионера – Пабло Солари. Потратили, по слухам, 33 и 10 миллионов соответственно. При этом «Зенит» мог оформить ещё пару дорогих сделок – не срослось. Да и москвичи на Ливая Гарсию потратили прилично.

В тишине сидел только лидер чемпионата «Краснодар». Зимой – ни одного трансфера на вход и продажа Кастаньо. На бумаге южане стали даже слабее. В итоге проблемы «Зенита» с развитием атаки так никуда и не делись, «Спартак» тоже не начал разрывать – запомнился разве что победой над петербуржцами дома. «Быки» же разобрались со спадом перед паузой – весной разгромили «Пари НН» (3:0), а теперь добавили к этому 5:0 с «Факелом».

Кадровые потери не приводят к поражениям

Эта аномалия вытекает из предыдущей. Классическое представление о топ-клубе – у такой команды должна быть длинная скамейка, качественная ротация. «Быки» отпустили Кастаньо – в опорной зоне остается выбор между однотипными Черниковым и Ленини (оба дают объём без мяча, хорошо борются – но это не источники креатива). На острие нет альтернативы Кордобе, Джон – единственная опция в завершении, поскольку Смолов уже не даёт прежних качеств, а Кобнана не назовёшь топ-нападающим.

Весной с травмой связок выбыл лидер обороны Витор Тормена, главный бомбардир команды Кордоба из-за перебора жёлтых карточек пропускал игру с «Факелом». Важнейшую, поскольку чемпионская гонка не терпит ошибок, «Зенит» разозлился после 1:2 со «Спартаком», а «красно-белые» потеряли очки в Грозном (0:0). С воронежцами, борющимися на каждом участке поля, «горожане» оформили разгром – дубль Олусегуна, голы Кривцова, Сперцяна, Козлова. Итоговые 5:0. И всё это – в момент, когда команда, казалось, осталась без своей главной опции в атаке и без столпа обороны.

Клуб с одной чемпионской гонкой за спиной стабильнее «Спартака» и «Зенита»

Так что само по себе лидерство «Краснодара» – аномалия. Без трансферов команда смотрится свежее, чем «Зенит» и «Спартак». Вопреки короткой скамейке, малая группа топ-игроков добывает для южан победы – а когда выбывает кто-то из костяка, голы забивают те, от кого точно этого не ждёшь.

И всё это объединяется в класс и стабильность. «Зенит» – гегемон, взявший шесть титулов подряд. Но у команды вот уже год как длится кризис мысли. Вендела готовятся отпустить, активно ищут новых лидеров, не жалеют на это денег. На выходе осенью теряют очки даже с «Химками», «Крыльями» и «Акроном», ошибаются в принципиальных матчах (1:1 со «Спартаком» и «Локомотивом», 0:2 от «Краснодара»), весной – ничья с ЦСКА и поражение от «Спартака».

Сами «красно-белые» валяют дурака против «Краснодара» и «Локо» в первом круге, компенсируя это победами во втором, феерят в топ-поединках второго круга – и в то же время проваливают гостевые матчи с «Рубином» и «Ахматом». Может, это и мелочи – но как раз они определяют итог чемпионской гонки, а стабильность в таких играх считается чемпионским геном. Главный парадокс – что у «Спартака» и «Зенита» он в текущем сезоне отсутствует напрочь, зато прорезается у совсем молодого клуба без трофеев.

Три проверки на финише, последняя – настоящая ирония

Когда «Краснодар» увёз из Ростова-на-Дону три очка (1:0), Мусаев сказал очень правильные вещи:

Было тяжело. Были моменты, когда мы проявили характер и выстояли. Ранее «Краснодар» периодически критиковали, что не можем выиграть сложные матчи… Не так важно, каким будет счет в матче «Спартака» и «Зенита». Нам важно победить в следующей игре. Сейчас не думаем о чемпионстве, впереди еще девять туров.

Южане абстрагировались от раскладов в гонке и погрузились в процесс – видно, что это не просто на словах. Теперь с трёхочковым отрывом важно не оступиться в рядовых матчах – пока здесь «Краснодар» на фоне конкурентов не вызывает сомнений. Вместе с тем определяющими будут три матча: с «Зенитом» в середине апреля, против ЦСКА в первой половине мая и в заключительном туре. Опять с «Динамо». Опять дома.

Возникает сильнейшее дежавю. В прошлом сезоне ситуация была такой же с небольшими отличиями. Тогда «Динамо» ехало в Краснодар без пяти минут чемпионом. Надо было просто не проиграть. Теперь «бело-голубых» в этой гонке нет – зато есть «быки». И теперь они могут в таком статусе подходить к заключительному туру. Вопрос в том, хватит ли «горожанам» выдержки сохранить лидерство до финишной прямой и окажутся ли они удачливее прошлогоднего «Динамо». В любом случае «Краснодар» – та аномалия, которая была нужна лиге. И хочется, чтобы она нашла выход, а не растворилась в воздухе.