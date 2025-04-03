В футбольном меню бонусное Эль Класико. «Барселона» оставила позади команду Симеоне

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сегодня, 08:55

«Реал» узнал соперника по финалу Кубка.

Третий финал в двадцать первом веке

Хотя клубы из Мадрида и Барселоны главные фавориты Кубка Испании, они редко встречались в финалах. Иногда выбивали друг друга. Порой недооценивали соперников. «Реал» и «Барселона» встретятся между собой в трофейном матче Кубка впервые с 2014-го. Игру между командами Анчелотти и Мартино провели ещё до первой победы «Реала» в Лиге чемпионов в их невероятной новой серии. Ди Мария и Бэйл принесли «Мадриду» трофей, а легенды каталонцев остались без титула.

Также был финал в 2011-м. Тогда тоже победил «Реал». В дополнительное время на «Месталье» забил Криштиану Роналду. Во втором Эль Класико в финале Кубка короля португалец не играл. А вот четырнадцать лет назад Гвардиола уступил Моуриньо. В новом сезоне Флик и Анчелотти провели два важных поединках. Сначала на «Сантьяго Бернабеу» каталонцы разгромили «Реал» 0:4 в матче чемпионата Испании. Затем был финал Суперкубка страны на нейтральном поле. «Реал» снова сгорел крупно.

Оборона «сливочных» стала проблемой, влетели 2:5. На днях мадридцы пропустили четыре гола от «Реала Сосьедад» в скандальном полуфинале Кубка Испании. Но сами тоже забили четыре раза, поэтому прошли в финал. У «Барселоны» был похожий опыт в домашней игре против «Атлетико». На шестой минуте уступали 0:2, но в итоге свели поединок к безумной ничьей 4:4. После такого результата в ответном матче не ждали много голов. Прогноз оправдался. Отличился лишь форвард Ферран Торрес.

Кроме финала Кубка Испании, есть гарантированное Эль Класико в чемпионате. Нельзя исключать, что тот поединок тоже будет важным при распределении трофеев. В Лиге чемпионов «Реал» и «Барселона» тоже могут встретиться только в финале. Для этого Анчелотти надо одолеть сильный «Арсенал», а затем победителя в паре ПСЖ и «Астон Виллы». Забавно, что все три клуба тренируют испанские наставники. А у «Барселоны» путь в финал Лиги чемпионов проходит сначала через Дортмунд.

В случае успеха против «Боруссии» Флику надо будет обыграть победителя в паре «Баварии» с «Интером». Снова могут быть встречи старых знакомых, если дальше пройдут немцы, которых Флик сделал победителями Лиги чемпионов. В том году играли по одному матчу в плей-офф. Все запомнили победу «Баварии» над «Барселоной» со счетом 8:2. В новом сезоне Флик пересекался с бывшим клубом, выиграл 4:1. Год постмодерна, часто вспоминают классические футбольные противостояния.

Симеоне сдался «Реалу» и «Барселоне»

У «Атлетико» сильная команда, собранная толковым опытным тренером, который долго работает на одном месте. Вот только порой мадридцы напоминают «Манчестер Юнайтед» Фергюсона. В кризисные годы команда сэра Алекса тоже редко допускала жесткие ошибки в обороне. И при этом не всегда могла связать игру в атаке. Сейчас «Атлетико» словно в переходном периоде. Уже понятно, кто должен вести игру в будущем – новый нападающий Хулиан Альварес. Но тормозит команду одна из легенд.

Антуана Гризманна принято недооценивать, поскольку вокруг полно великих футболистов примерно его возраста. Французский чемпион мира тоже крутой. Антуан обошел Месси по матчам в Ла Лиге, стал самым опытным из иностранцев в истории турнира. Гризманн всегда грамотно делился мячом и часто забивал в футболке «Атлетико». Допустил ошибку, когда ушел в «Барселону». Разминулся с чемпионством в Испании, что парадоксально, ведь мадридцы и каталонцы брали ценные кубки.

В этом сезоне «Атлетико» должен был обойти «Реал» и «Барселону», чтобы сыграть в финалах. Не справился. В финальной части Суперкубка Испании в Саудовской Аравии не участвовали, ведь год назад в финале Кубке короля сыграли «Мальорка» и «Атлетик». В Лиге чемпионов все помнят скандальный вылет «Атлетико». Судьи высмотрели второе касание, когда Альварес поскользнулся и забил в серии пенальти. «Реал» прошел дальше, а Симеоне остались два сражения против злых гегемонов.

В чемпионате Испании шансы снижает не только спад Гризманна. У «Атлетико» девять ничьих в Ла Лиге в этом сезоне. С нового года четыре таких результата, но не только против «Реала». Середняки забирают у Симеоне очки. «Барселона» оторвалась на девять пунктов, а «Мадрид» на шесть очков. «Атлетико» вряд ли будет чемпионом. Вчерашний ответный полуфинал Кубка Испании стал решающим. И не сумели забить по правилам. Гол Серлота отменили из-за явного офсайда, «Атлетико» вылетел.

Каталонцев выручает «зять» Луиса Энрике

«Барселона» и ПСЖ разминулись в плей-офф Лиги чемпионов. Могла быть встреча Луиса Энрике и Феррана Торреса. У них есть не только профессиональные отношения в сборной Испании в прошлом. Ферран встречался с дочерью тренера. Потом пара разошлась. Сира переключилась с форварда «Барселоны» на защитника «Атлетико» Ле Нормана. Но теперь «зять» снова объявился в семье Луиса Энрике. Забавно, что вчера Феррана Торреса не сумел остановить в голевой атаке именно Ле Норман.

Крутой защитник потерял форварда «Барселоны» после гениального разрезающего паса Ямаля. Чемпион мира Де Пауль не сумел закрыть вертикальную передачу, а Торрес забил 11-й гол с начала года. Для сравнения, у Винисиуса из «Реала» всего шесть мячей. Ферран часто выходил на замену, ведь в основе у «Барселоны» Роберт Левандовски. Торрес здорово выручает Ханси Флика по ходу безумно напряженной серии матчей. «Жирону» обыграли 30 марта, а второго апреля расправились с Симеоне.

«Атлетико» недоработал в атаке. Нанесли всего шесть ударов по воротам Щесны. Ни разу не попали в створ ворот, как говорит официальная статистика игры. Был упомянутый выше гол Серлота из офсайда. Симеоне прошлым летом хотел заполучить лучшего снайпера испанского сезона Довбика. Артём выбрал «Рому», а в Мадриде переключились на запасной вариант. Хотя повезло с Альваресом, крутого рослого нападающего им не хватает. Также вчера не выручил в атаке Джулиано Симеоне, сын тренера.

«Реал» и «Барселона», хотя у команд в новом сезоне немало осечек и ошибок, входят в список самых мощных коллективов мира. Хорошо, что встретятся в финале. Левандовски против Мбаппе, Ямаль против Беллингема, Щесны против Куртуа. Молодые и опытные, звездные и недооцененные, как Родриго у «Реала» и Торрес у «Барселоны». Надеемся, Анчелотти и Флик подготовятся к решающему матчу и подарят праздник фанатам. А дальше плей-офф Лиги чемпионов. И ожидание ещё одного Эль Класико?