У «Краснодара» мощнейшая вратарская школа страны. Подарили футболу пять сильных голкиперов

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сегодня, 11:25

Впечатляющий результат.

Станислав Агкацев, «Краснодар»

Отметим работу скаутов молодого клуба «Краснодар». Станислава Агкацева нашли в школе «Юность» из Владикавказа. Пригласили школьника в академию «горожан». А через десять лет получили основного вратаря. Коллега и бывший конкурент Агкацева считает, что Станислав тоже готов играть в элитной лиге. Это мнение Матвея Сафонова. Первый голкипер «Краснодара» в новом сезоне Агкацев мгновенно справился с давлением и работает спокойно. Станислав ещё в прошлом сезоне намекал на успех после ухода Сафонова, когда у Матвея были проблемы. Но тренерский штаб и руководство сомневались, что Агкацев потянет игру в основе. Были переговоры с Латышонком. Ещё один воспитанник академии «Краснодара». Агкацев не получил сильного конкурента, как Лещук в «Динамо». Москвичи вместо Латышонка подписали опытного Лунёва. Понятно, что «Краснодар» спасает не только Агкацев. Тренер рад появлению в составе «горожан» защитника Диего Косты. Бразилец стабилизировал игру без мяча после ухода Хуниора Алонсо. Также повезло с неожиданным успехом хавбека Ленини. «Горожане» по-прежнему иногда весьма грубо ошибаются в обороне, но Агкацев хорош. Голкипер отразил 82.9 % ударов. Выше только следующий вратарь в списке.

Евгений Латышонок, «Зенит»

Заинтересовал многие команды после успеха в «Балтике». В Калининграде оказался из-за Сафонова. Матвей не пустил бы Евгения в основу «Краснодара». Голкипер родом из Адыгеи правильно расставил приоритеты. Лучше играть в составе скромной «Балтики» в низшей лиге, чем сидеть за спиной у самого перспективного голкипера страны Сафонова. Ставка сыграла. Латышонок дебютировал в РПЛ в составе команды Игнашевича. Хотя «Балтика» вылетела, вратаря заметили. Евгений переехал в Санкт-Петербург из Калининграда, а также дебютировал в сборной. Голкипер достойно отыграл финал Кубка страны в прошлом году против этого фаворита. Трофей ему не достался, зато теперь именно Латышонок – один из очевидных героев «Зенита». Сезон сложный. Сначала обыграли «Краснодар» в Суперкубке, а потом теряли очки в РПЛ против команд разного уровня. С Евгением «Зенит» точно сильнее, чем без него. Конечно, Латышонку порой не хватает опыта работы на самом высоком уровне. Зато совершил 55 сейвов в новом сезоне РПЛ и собрал 85.5 % отраженных ударов. Даже Агкацев немножко уступает коллеге. Латышонку всего 26 лет. Если закрепится в основе «Зенита», то будет первым номером на несколько сезонов. Рано или поздно станет чемпионом.

Матвей Сафонов, ПСЖ

Сменщик опытного Акинфеева в сборной, главная вратарская звезда страны. Сафонов решил перейти в ПСЖ , хотя имел другие варианты. Ставка может сыграть, если парижане соберут коллекцию трофеев. Разумеется, Сафонов лишь второй вратарь ПСЖ . Но Луис Энрике дает ему время на поле. ПСЖ едва не учудил, пропустив два гола против «Дюнкерка». Но затем полевые напарники Сафонова проснулись и не допустили сенсацию в Кубке Франции. У Матвея были как спасения в футболке нового клуба, выиграл одну серию пенальти. Были неудачи – допустил ляп против «Баварии» на групповом этапе Лиги чемпионов. Зато вместо РПЛ играет в турнирах самого высокого уровня. Сафонова не всегда зовут в сборную. Вратарей хватает, Карпин хочет дать время разным футболистам. И в Матвее никто не сомневаемся. Голкипер ПСЖ точно остается первым номером. Скауты Луиса Энрике не ошиблись, когда пригласили именно его. Осталось понять планы Доннаруммы. Если Джанлуиджи уедет в «Манчестер Сити», то Сафонов будет ближе к роли первого номера сильной и атакующей команды.

Денис Адамов, «Зенит»

Единственный, кому в новом сезоне повезло. Адамову стоило уйти из «Зенита». Например, выбрать «Ростов». Там нуждаются в основном голкипере и сделали несколько неудачных ставок. Вратарь из Ульяновска попал в академию «Краснодара». Адамов много лет провел во второй команде клуба. Дальше Денис отчаялся получить шанс в основе по понятной причине – наличие Сафонова, поэтому перебрался в «Сочи». На берегу моря собрал сейвы, запомнился скаутам. Перешел в «Зенит». Там мог стать первым номером, ведь Михаилу Кержакову пора готовиться к футбольной пенсии. Но у Дениса были ошибки, а Латышонок оставил неизгладимое впечатление в «Балтике». Пока Адамов проигрывает Евгению конкуренцию. Денису уже 27 лет. Наверное, летом стоит подумать о смене клуба. Адамов, если в ближайшее время наберет форму и окажется в команде, где нужен в основе, точно не затеряется в РПЛ . Школа «Краснодара» дает прекрасное вратарское образование. Ни один из голкиперов в списке не жалуется на технику. Не все одинаково успешно играют ногами, но на линии каждый хорош.

Никита Кокарев, «Химки»

Лучший вратарь в РПЛ на старте года. Никите всего 22 года. Стал жертвой талантов Сафонова и Агкацева. Ещё один парень из Адыгеи в списке, как и Латышонок. Академия «Краснодара» дала ему школу футбола, а дальше голкипер ушел в тульский «Арсенал». Затем был переход в «Химки», где Никита опередил конкурентов. Кокарев тащит 75.3 % ударов в составе середняка. Показатель ниже, чем у голкиперов «Зенита» и «Краснодара», но обороняться с Джикией и компанией сложнее. Никите забили дважды в РПЛ с начала года, хотя мог пропустить 6-7 раз. Кокарев попадал в сборную тура. Взял 26 ударов из 28, процент отраженных ударов с начала года подскочил до безумных 92.8 %. Вратарь «Химок» в идеальной форме. Учитывая возраст, легко может начать новый сезон в составе более именитого клуба. Не факт, что его выберут в «Динамо». Но даже в ЦСКА скоро будет искать варианты вместо Акинфеева. Тороп годами готовится занять место легенды. Такие перемены в составе нельзя рассчитать. Скорее всего, Николич попросит добавить вратарей, когда Акинфеев уйдет ловить рыбу.