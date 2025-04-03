У «Краснодара» мощнейшая вратарская школа страны. Подарили футболу пять сильных голкиперов

Впечатляющий результат.
Станислав Агкацев, «Краснодар»
Отметим работу скаутов молодого клуба «Краснодар». Станислава Агкацева нашли в школе «Юность» из Владикавказа. Пригласили школьника в академию «горожан». А через десять лет получили основного вратаря. Коллега и бывший конкурент Агкацева считает, что Станислав тоже готов играть в элитной лиге. Это мнение Матвея Сафонова. Первый голкипер «Краснодара» в новом сезоне Агкацев мгновенно справился с давлением и работает спокойно. Станислав ещё в прошлом сезоне намекал на успех после ухода Сафонова, когда у Матвея были проблемы. Но тренерский штаб и руководство сомневались, что Агкацев потянет игру в основе. Были переговоры с Латышонком. Ещё один воспитанник академии «Краснодара». Агкацев не получил сильного конкурента, как Лещук в «Динамо». Москвичи вместо Латышонка подписали опытного Лунёва. Понятно, что «Краснодар» спасает не только Агкацев. Тренер рад появлению в составе «горожан» защитника Диего Косты. Бразилец стабилизировал игру без мяча после ухода Хуниора Алонсо. Также повезло с неожиданным успехом хавбека Ленини. «Горожане» по-прежнему иногда весьма грубо ошибаются в обороне, но Агкацев хорош. Голкипер отразил 82.9 % ударов. Выше только следующий вратарь в списке.
Евгений Латышонок, «Зенит»
Заинтересовал многие команды после успеха в «Балтике». В Калининграде оказался из-за Сафонова. Матвей не пустил бы Евгения в основу «Краснодара». Голкипер родом из Адыгеи правильно расставил приоритеты. Лучше играть в составе скромной «Балтики» в низшей лиге, чем сидеть за спиной у самого перспективного голкипера страны Сафонова. Ставка сыграла. Латышонок дебютировал в РПЛ в составе команды Игнашевича. Хотя «Балтика» вылетела, вратаря заметили. Евгений переехал в Санкт-Петербург из Калининграда, а также дебютировал в сборной. Голкипер достойно отыграл финал Кубка страны в прошлом году против этого фаворита. Трофей ему не достался, зато теперь именно Латышонок – один из очевидных героев «Зенита». Сезон сложный. Сначала обыграли «Краснодар» в Суперкубке, а потом теряли очки в РПЛ против команд разного уровня. С Евгением «Зенит» точно сильнее, чем без него. Конечно, Латышонку порой не хватает опыта работы на самом высоком уровне. Зато совершил 55 сейвов в новом сезоне РПЛ и собрал 85.5 % отраженных ударов. Даже Агкацев немножко уступает коллеге. Латышонку всего 26 лет. Если закрепится в основе «Зенита», то будет первым номером на несколько сезонов. Рано или поздно станет чемпионом.
Матвей Сафонов, ПСЖ
Сменщик опытного Акинфеева в сборной, главная вратарская звезда страны. Сафонов решил перейти в ПСЖ, хотя имел другие варианты. Ставка может сыграть, если парижане соберут коллекцию трофеев. Разумеется, Сафонов лишь второй вратарь ПСЖ. Но Луис Энрике дает ему время на поле. ПСЖ едва не учудил, пропустив два гола против «Дюнкерка». Но затем полевые напарники Сафонова проснулись и не допустили сенсацию в Кубке Франции. У Матвея были как спасения в футболке нового клуба, выиграл одну серию пенальти. Были неудачи – допустил ляп против «Баварии» на групповом этапе Лиги чемпионов. Зато вместо РПЛ играет в турнирах самого высокого уровня. Сафонова не всегда зовут в сборную. Вратарей хватает, Карпин хочет дать время разным футболистам. И в Матвее никто не сомневаемся. Голкипер ПСЖ точно остается первым номером. Скауты Луиса Энрике не ошиблись, когда пригласили именно его. Осталось понять планы Доннаруммы. Если Джанлуиджи уедет в «Манчестер Сити», то Сафонов будет ближе к роли первого номера сильной и атакующей команды.
Денис Адамов, «Зенит»
Единственный, кому в новом сезоне повезло. Адамову стоило уйти из «Зенита». Например, выбрать «Ростов». Там нуждаются в основном голкипере и сделали несколько неудачных ставок. Вратарь из Ульяновска попал в академию «Краснодара». Адамов много лет провел во второй команде клуба. Дальше Денис отчаялся получить шанс в основе по понятной причине – наличие Сафонова, поэтому перебрался в «Сочи». На берегу моря собрал сейвы, запомнился скаутам. Перешел в «Зенит». Там мог стать первым номером, ведь Михаилу Кержакову пора готовиться к футбольной пенсии. Но у Дениса были ошибки, а Латышонок оставил неизгладимое впечатление в «Балтике». Пока Адамов проигрывает Евгению конкуренцию. Денису уже 27 лет. Наверное, летом стоит подумать о смене клуба. Адамов, если в ближайшее время наберет форму и окажется в команде, где нужен в основе, точно не затеряется в РПЛ. Школа «Краснодара» дает прекрасное вратарское образование. Ни один из голкиперов в списке не жалуется на технику. Не все одинаково успешно играют ногами, но на линии каждый хорош.
Никита Кокарев, «Химки»
Лучший вратарь в РПЛ на старте года. Никите всего 22 года. Стал жертвой талантов Сафонова и Агкацева. Ещё один парень из Адыгеи в списке, как и Латышонок. Академия «Краснодара» дала ему школу футбола, а дальше голкипер ушел в тульский «Арсенал». Затем был переход в «Химки», где Никита опередил конкурентов. Кокарев тащит 75.3 % ударов в составе середняка. Показатель ниже, чем у голкиперов «Зенита» и «Краснодара», но обороняться с Джикией и компанией сложнее. Никите забили дважды в РПЛ с начала года, хотя мог пропустить 6-7 раз. Кокарев попадал в сборную тура. Взял 26 ударов из 28, процент отраженных ударов с начала года подскочил до безумных 92.8 %. Вратарь «Химок» в идеальной форме. Учитывая возраст, легко может начать новый сезон в составе более именитого клуба. Не факт, что его выберут в «Динамо». Но даже в ЦСКА скоро будет искать варианты вместо Акинфеева. Тороп годами готовится занять место легенды. Такие перемены в составе нельзя рассчитать. Скорее всего, Николич попросит добавить вратарей, когда Акинфеев уйдет ловить рыбу.
У «Зенита» в воротах уже воспитанник «Краснодара». У «Динамо», кроме выпускника клубной академии Лещука, человек из школы «Торпедо» Лунёв. Основной голкипер «Локомотива» Лантратов не заиграл в своем московском клубе с первой попытки. Вернулся после получения опыта на разном футбольном уровне. Но если Адамов найдет себе новую команду РПЛ летом, то в лиге будет четыре голкипера в основах из школы «Краснодара». И ещё один в составе ПСЖ. Впечатляющий результат для академии клуба, которому недавно исполнилось семнадцать лет.