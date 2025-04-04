«Челси» задавил «Тоттенхэм». Лидеры вернулись, Палмер прервал неудачную серию

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сегодня, 10:21

Мареска доволен.

Лидеры возвращаются

«Шпоры» переживают шторм на протяжении всего сезона. Состав выкашивают травмы лидеров, что подрывает даже надежду на стабильность. В марте случилось два важных возвращения – после своих травм восстановились Кристиан Ромеро и Мики ван де Вен. Это основная пара центральных защитников «Тоттенхэма» – несложно представить, что творилось в обороне команды те полгода, когда их не было в составе. Кристиан отыграл с первых минут и матчи с «Борнмутом» и «Фулхэмом», а Мики впервые вышел в старте в 2025 году на дерби с «Челси».

«Аристократы» тоже столкнулись с травмами, но им переживать потерю игроков на порядок проще. Скамейка позволяет выставлять разные составы на кубковые турниры, чемпионат и Лигу конференций. При этом на определённом промежутке «синие» остались без основного центрфорварда Николаса Джексона, вингера Нони Мадуеке и центрального защитника Уэсли Фофана. Последний полноценно вернулся в обойму в прошлом месяце, а вот лидеры атаки были недоступны вплоть до лондонского дерби. На отрезке с 25-го по 29-й тур (в этот период восстанавливался Джексон, Мадуеке выбыл после игры с «Брайтоном») «Челси» выиграл два матча, но проиграл трижды.

На матч против «Тоттенхэма» функционал в атаке с возвращением травмированных стал шире. При этом с Нони решили не рисковать: если Николас вышел с первых минут, то вингер остался на скамейке. У «шпор» лидеры обороны появились в старте.

Тотальное доминирование «аристократов»

Даже возвращение основной пары центральных защитников не помогло «шпорам». В атаке условия диктовали хозяева. С возвращением Джексона у «аристократов» появился адресат для забросов в финальную треть. Уже на первой минуте прошла дальняя передача, Николас с защитником на плечах выходил 1-на-1 с вратарём. Пробил в штангу. Чуть позже он после прострела Кукурельи грудью перевёл мяч на Гюсто – Мало не попал в створ. 29-я минута – опять борьба за мяч, Джексон выцарапывает его и находит момент для удара. Можно сказать, что в этом не было толку, поскольку выхлопа борьба Николаса не приносила. С другой стороны, «Челси» сразу захватил инициативу – и психологическое преимущество тоже было за «аристократами».

Помимо центрального нападающего моменты были у Коула Палмера и Джейдона Санчо, только с реализацией у команды были серьёзные проблемы. Уже после перерыва «синие» открыли счёт в матче. Коул, который до этого сам несколько раз проверил голкипера, решил отойти на фланг – увидел в штрафной Фернандеса в удачной позиции и подал к линии вратарской. Викарио на выход уже не успевал, Энцо без сопротивления переправил мяч в ворота.

«Челси» по игре вышел вперёд и мог бы оторваться в счёте. Но у «Тоттенхэма» вплоть до финального свистка оставался шанс на камбэк.

«Шпоры» включились в концовке

Удивительно, что «Тоттенхэм» не создал никакой остроты, пока не пропустил. Конечно, ясно, что сейчас «шпоры» и «Челси» – команды разного уровня с разными возможностями. Но команда Постекоглу всегда играла агрессивно, рвалась в атаку – без разницы, кто в соперниках. А тут «синие» полностью взяли мяч под контроль.

Первый по-настоящему опасный момент гости создали только на 68-й минуте – зато какой! Сарр отборолся в центре поля и протащил мяч в финальную треть, пробил издали – гол. Уже после арбитры ВАР приступили к проверке эпизода и увидели фол на Мойзесе Кайседо. Забитый мяч отменили, а Анге Постекоглу после игры не скрывал возмущения:

Скоро судить будет искусственный интеллект. Скоро он заменит и игроков, игра каким-то образом будет проходить без участников. Судьи не судят… Когда появился ВАР, разве кто-то хотел этого, таких микроскопических решений? Мне это не нравится и никогда не нравилось.

Конечно, обидно – у Сарра забрали мяч, который мог принести «шпорам» балл. Однако ВАР так сработал в обе стороны, до этого «аристократам» не дали увеличить преимущество до двух голов.

Шансы «Челси» на ЛЧ определят Палмер, Джексон и Фернандес

Энцо Мареска доволен победой своей команды:

Результат важен, потому что мы близки к завершению сезона. В то же время мы стараемся добиваться результата, играя так, как хотим. Нам не нравится, когда игра заканчивается так, как сегодня. Но если мы хотим стать большой командой, нужно уметь побеждать грязно, некрасиво, так что я вполне доволен.

Для «аристократов» наступает решающий отрезок в сезоне. Да, не удалось зацепиться за чемпионскую гонку, но лондонцы изначально даже не рассчитывали на неё. А вот то, что клуб может вернуться в ЛЧ , это хорошо. В розыгрыше, если «Ноттингем» не сдаст позиции, только последняя путёвка в главный еврокубок, а претензии на неё помимо «Челси» есть у «Сити» и «Ньюкасла», в тени готовится к рывку «Вилла» с Рэшфордом. Конкуренция просто дикая. В таких условиях важно, в какой форме к финишу подходят Николас Джексон, Энцо Фернандес и Коул Палмер. В особенности последний.

Коул тащил «аристократов» весь 2024 год. Он стал машиной по созданию и реализации острых моментов, ключевой фигурой для «синих». Учитывая, что Джексон нужен скорее для объёма (реализация по-прежнему кошмарная), завершение ложилось как раз на плечи Палмера. После игры с «Борнмутом» 14 января у Коула не было ни одного результативного действия вплоть до дерби. Три месяца, за которые «синие» проиграли своим прямым конкурентам – «Сити» и «Вилле», и опускались аж на седьмую строчку.