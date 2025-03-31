Ужасные гостевые матчи оставят «Спартак» без титула. Станкович не изменил плохую привычку

Выездные победы – редкость.
У «Спартака» шесть гостевых осечек
Год назад москвичи были вторыми в таблице домашних матчей в РПЛ, но седьмыми по гостевым результатам. Результат – пятая строчка. А Станкович лишь дважды выигрывал за пределами Московской агломерации. Две из четырех гостевых побед случились в Химках и в столице. Переиграли ЦСКА. В первом тайме была драка. Роша и Литвинов получили по красной карточке. «Армейцы» беззубо атаковали, «Спартак» забил ещё в равных составах. Второй гол Медина отправил в ворота бывшего клуба лишь на 98-й минуте.
Первая выездная победа над «Химками» случилась в июле. Поединок был сложным для подопечных Станковича. Голы пошли после перерыва, аутсайдер до этого сопротивлялся. Между двумя выездными победами «Спартака» прошло три месяца. «Пари НН» обыграли в гостях лишь в конце октября. Снова речь о скромном сопернике, который допустил грубые ошибки. Только один выездной матч «Спартака» в РПЛ в новом чемпионате выделяется. Речь о победе над «Краснодаром» 3:0. И не стоит забывать предысторию.
Сначала «Спартак» дома проиграл с аналогичным счетом, а затем взял реванш. Эмоционально важный результат. Вот только те три очка давно нивелировали новыми осечками. В 2025 году «красно-белые» проиграли в Казани и не сумели забить победный мяч в Грозном. Всего два матча – минус пять пунктов. Именно такой отрыв у «Краснодара» в таблице. «Спартак» закапывает шансы на титул в выездных поединках. Извинения перед фанатами после матчей, как сделали вчера, не имеют значения при такой сонливой игре.
Существует два «Спартака». Дома 9 побед в 12 матчах. Шикарные результаты, поражение лишь от «Краснодара». А ещё были обидные ничьи с «Ахматом» и «Динамо». В первом случае не забили аутсайдеру, а в дерби Тюкавин сравнял счет на 93-й минуте, хотя его команда играла в меньшинстве. Но те мировые не мешают назвать «Спартак» успешной домашней командой. А на выезде играют иначе. Даже в большинстве не сумели забить победный мяч «Зениту». Ещё уступили «Локомотиву» и не выиграли в Махачкале.
Осталось пять выездных поединков
Влияет календарь. Осталось три домашних поединка, но пять выездных матчей. Дважды сыграют в Самаре. Сначала против Дзюбы, а потом против «Крыльев Советов» в последнем туре. Возможно, самарцы к тому времени решат свои проблемы в чемпионате. Но если игра будет чемпионской для «Спартака», то можно вспомнить их неудачи против этого соперника. Даже в чемпионском сезоне Карреры влетали в Самаре крупно, 0:4.
В следующем туре Станкович снова сыграет на выезде. Матч против «Ростова». У соперника нет Карпина, но тренер построил серьезную команду. «Спартаку» нужны три очка, но нужна помощь соперника. Остальные выезды тоже сложные. «Факел», хотя команда в ужасном состоянии, продолжает борьбу за выживание. На родном поле в Воронеже помогут болельщики. Впрочем, «Ахмат» сыграл со «Спартаком» вничью почти без зрителей.
Пятый выездной матч самый сложный. «Динамо» хочет обыграть «Спартак». Опасная в атаке команда Лички постарается снова огорчить Максименко. После победной серии «Спартак» вернулся к практике разовых, но важных ошибок в защите. Понятно, что на классе можно обыграть «Факел». Или воспользоваться слабостями защиты «Акрона» и «Крыльев Советов». Но «Ростов» и «Динамо», если захотят, лишат «Спартак» титула.
А дома Станковичу играть против «Динамо» из Махачкалы. Они, как и «Ахмат», в отдельных матчах заставляют фаворитов плясать под дудку вязкого футбола. Причем «Динамо» часто тактически организованнее, чем «Ахмат». Ещё два соперника – ЦСКА и «Химки», уступили «Спартаку» дома. Речь о соседях. Для «армейцев» ответное дерби будет шансом навредить принципиальному сопернику. А «Химки» просто хотят выжить.
Психология в связке с минусами игроков
Некоторым футболистам «Спартака» не хватает класса. Станкович специально выбил серьезные деньги на усиление. Перешли в категорию ставок дороже 10 млн евро. Искали ценных людей, которые будут работать вопреки состоянию команды. Хотя даже такие игроки, как Барко и Угальде, порой откровенно теряются на поле. Также при дорогих для клуба трансферах просто сделать ошибку. Не хочется сравнивать форварда Гарсию с Гусом Тилем или Педро Рошей. Но трансферная стоимость не гарантирует футболисту успех в футболке «Спартака».
Состояние Гарсии огорчает. Очевидно, что Угальде собрался в топ-5, где его ждут сразу в нескольких лигах и клубах. «Спартаку» надо наигрывать нового нападающего. Пока Ливай подменяет людей на фланге. Манфред при этом успокоился после голевой серии. И это тоже плохо. У Гарсии против «Ахмата» были моменты, а Угальде провел слабый матч. Как и диспетчер Барко. Но неправильно всегда ждать спасений от одного человека. Даже полезный в поставках мяча напарникам Маркиньос, настоящий боец, пока не забил ни одного гола в чемпионате.
У правого вингера Бонгонды были промахи из шикарных позиций. А потом забивал без моментов. Кроме Маркиньоса, мог забить намного больше Мартинс. Все запомнят дубль в ворота «Зенита», особенно скандальный второй гол. Но хавбек не отправлял мяч в ворота в других матчах, хотя имел прекрасные возможности. Конечно, в отдельно взятых матчах ко всем названым игрокам, кроме новичка Гарсии, не было вопросов. Становились героями. А потом «Спартак» отправлялся в гости к разным клубам и влиял важный в футболе фактор психологии.
«Спартак» уверен, что может обыграть любую команду РПЛ. Дважды не проиграли «Зениту». Отомстили «Краснодару» разгромом на разгром. А соперники не согласны, что перед ними будущие чемпионы. У «красно-белых» проблемы с позиционными атаками. Когда Барко заставляют искать напарников, которых плотно опекают, то пропадает вся магия. Дальше ждут усталости оппонентов. Но защитники «Ахмата» выдержали выбранную Ташуевым тактику до конца матча. Дома «Спартак» чемпион, а в таблице выездных результатов лишь пятый.