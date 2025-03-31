Ужасные гостевые матчи оставят «Спартак» без титула. Станкович не изменил плохую привычку

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сегодня, 12:33

Выездные победы – редкость.

У «Спартака» шесть гостевых осечек

Год назад москвичи были вторыми в таблице домашних матчей в РПЛ , но седьмыми по гостевым результатам. Результат – пятая строчка. А Станкович лишь дважды выигрывал за пределами Московской агломерации. Две из четырех гостевых побед случились в Химках и в столице. Переиграли ЦСКА . В первом тайме была драка. Роша и Литвинов получили по красной карточке. «Армейцы» беззубо атаковали, «Спартак» забил ещё в равных составах. Второй гол Медина отправил в ворота бывшего клуба лишь на 98-й минуте.

Первая выездная победа над «Химками» случилась в июле. Поединок был сложным для подопечных Станковича. Голы пошли после перерыва, аутсайдер до этого сопротивлялся. Между двумя выездными победами «Спартака» прошло три месяца. «Пари НН» обыграли в гостях лишь в конце октября. Снова речь о скромном сопернике, который допустил грубые ошибки. Только один выездной матч «Спартака» в РПЛ в новом чемпионате выделяется. Речь о победе над «Краснодаром» 3:0. И не стоит забывать предысторию.

Сначала «Спартак» дома проиграл с аналогичным счетом, а затем взял реванш. Эмоционально важный результат. Вот только те три очка давно нивелировали новыми осечками. В 2025 году «красно-белые» проиграли в Казани и не сумели забить победный мяч в Грозном. Всего два матча – минус пять пунктов. Именно такой отрыв у «Краснодара» в таблице. «Спартак» закапывает шансы на титул в выездных поединках. Извинения перед фанатами после матчей, как сделали вчера, не имеют значения при такой сонливой игре.

Существует два «Спартака». Дома 9 побед в 12 матчах. Шикарные результаты, поражение лишь от «Краснодара». А ещё были обидные ничьи с «Ахматом» и «Динамо». В первом случае не забили аутсайдеру, а в дерби Тюкавин сравнял счет на 93-й минуте, хотя его команда играла в меньшинстве. Но те мировые не мешают назвать «Спартак» успешной домашней командой. А на выезде играют иначе. Даже в большинстве не сумели забить победный мяч «Зениту». Ещё уступили «Локомотиву» и не выиграли в Махачкале.

Осталось пять выездных поединков

Влияет календарь. Осталось три домашних поединка, но пять выездных матчей. Дважды сыграют в Самаре. Сначала против Дзюбы, а потом против «Крыльев Советов» в последнем туре. Возможно, самарцы к тому времени решат свои проблемы в чемпионате. Но если игра будет чемпионской для «Спартака», то можно вспомнить их неудачи против этого соперника. Даже в чемпионском сезоне Карреры влетали в Самаре крупно, 0:4.

В следующем туре Станкович снова сыграет на выезде. Матч против «Ростова». У соперника нет Карпина, но тренер построил серьезную команду. «Спартаку» нужны три очка, но нужна помощь соперника. Остальные выезды тоже сложные. «Факел», хотя команда в ужасном состоянии, продолжает борьбу за выживание. На родном поле в Воронеже помогут болельщики. Впрочем, «Ахмат» сыграл со «Спартаком» вничью почти без зрителей.

Пятый выездной матч самый сложный. «Динамо» хочет обыграть «Спартак». Опасная в атаке команда Лички постарается снова огорчить Максименко. После победной серии «Спартак» вернулся к практике разовых, но важных ошибок в защите. Понятно, что на классе можно обыграть «Факел». Или воспользоваться слабостями защиты «Акрона» и «Крыльев Советов». Но «Ростов» и «Динамо», если захотят, лишат «Спартак» титула.

А дома Станковичу играть против «Динамо» из Махачкалы. Они, как и «Ахмат», в отдельных матчах заставляют фаворитов плясать под дудку вязкого футбола. Причем «Динамо» часто тактически организованнее, чем «Ахмат». Ещё два соперника – ЦСКА и «Химки», уступили «Спартаку» дома. Речь о соседях. Для «армейцев» ответное дерби будет шансом навредить принципиальному сопернику. А «Химки» просто хотят выжить.

Психология в связке с минусами игроков

Некоторым футболистам «Спартака» не хватает класса. Станкович специально выбил серьезные деньги на усиление. Перешли в категорию ставок дороже 10 млн евро. Искали ценных людей, которые будут работать вопреки состоянию команды. Хотя даже такие игроки, как Барко и Угальде, порой откровенно теряются на поле. Также при дорогих для клуба трансферах просто сделать ошибку. Не хочется сравнивать форварда Гарсию с Гусом Тилем или Педро Рошей. Но трансферная стоимость не гарантирует футболисту успех в футболке «Спартака».

Состояние Гарсии огорчает. Очевидно, что Угальде собрался в топ-5, где его ждут сразу в нескольких лигах и клубах. «Спартаку» надо наигрывать нового нападающего. Пока Ливай подменяет людей на фланге. Манфред при этом успокоился после голевой серии. И это тоже плохо. У Гарсии против «Ахмата» были моменты, а Угальде провел слабый матч. Как и диспетчер Барко. Но неправильно всегда ждать спасений от одного человека. Даже полезный в поставках мяча напарникам Маркиньос, настоящий боец, пока не забил ни одного гола в чемпионате.

У правого вингера Бонгонды были промахи из шикарных позиций. А потом забивал без моментов. Кроме Маркиньоса, мог забить намного больше Мартинс. Все запомнят дубль в ворота «Зенита», особенно скандальный второй гол. Но хавбек не отправлял мяч в ворота в других матчах, хотя имел прекрасные возможности. Конечно, в отдельно взятых матчах ко всем названым игрокам, кроме новичка Гарсии, не было вопросов. Становились героями. А потом «Спартак» отправлялся в гости к разным клубам и влиял важный в футболе фактор психологии.