Самые шокирующие результаты сезона. Звонкие поражения «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Барселоны»

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сегодня, 14:07

«Байер» тоже удивил зрителей.

Алонсо просчитался в Кубке Германии

Клуб третьей лиги выбил действующего чемпиона Германии. «Арминия» настолько скромная команда, что идёт на четвертой строчке в своей лиге. Не лидирует с большим отрывом. Хаби Алонсо допустил одну из главных сенсаций текущего сезона. «Байер» прошел «Баварию» в Кубке Германии. Впервые в карьере Нойер получил красную карточку, а Компани оступился. Алонсо был в шаге от ещё оного шанса на трофей. Если ПСЖ с Сафоновым в воротах пропустил два мяча против «Дюнкерка», но ответил клубу низшей лиги, то «Арминия» в финале, а «Байер» опозорился. Вряд ли в нынешнем нестабильном состоянии клуб из Леверкузена устроит камбэк в Бундеслиге. Алонсо выжал из команды максимум в прошлом сезоне. Впрочем, моральное и физическое истощение команды не значит, что имели право вылетать в полуфинале Кубка Германии откровенно слабому сопернику.

«Плимут» выбил «Ливерпуль» из Кубка

Поражение «красных» в финале Кубка Лиги против «Ньюкасла» нельзя считать сенсацией. Сюрприз, конечно. «Сороки» давно не выигрывали трофеев. «Ливерпуль» был фаворитом и уступил достойному оппоненту. А вот когда лидер АПЛ вылетел от последней на тот момент команды Чемпионшипа в Кубке Англии, то это идеальный пример в список сенсаций. Слот выпустил немало известных игроков. Вместе проиграли обороне «Плимута» и их голкиперу. Единственный гол определил судьбу встречи. «Ливерпуль» не сумел отыграться, хотя моменты были. Результат оказался важным, ведь определил моральное состояние «красных» в решающих матчах Лиги чемпионов. Надломились как раз в начале февраля. «Плимут» показал командам более высокого уровня, что «Ливерпуль» можно сломать. ПСЖ не повезло в Париже одержать заслуженную победу, зато ответили в Англии.

«Брюгге» обыграл «Аталанту» в еврокубках

Победители Лиги Европы и на тот момент участники гонки за Скудетто не думали, что бесславно проиграют в двух матчах скромным бельгийцам. «Брюгге» в следующем раунде вылетел от «Астон Виллы» без особых вопросов. А вот с итальянцами сыграли удачно. Сначала дождались ошибки игрока «Аталанты» в домашнем поединке. «Брюгге» в родных стенах не заслужил победу, но получил её. Ответный поединок стал ещё большей сенсацией. Бельгийцы забили три мяча в первом тайме в Бергамо. Шокирующий результат для опытного тренера Гасперини и его сильной команды. Даже «Реалу» пришлось попотеть, чтобы обыграть «Аталанту» на выезде 2:3. «Брюгге» получил лучную разницу – 1:3, но их устраивала ничья в ответном матче. На ещё одну сенсацию против «Астон Виллы» сил не хватило. Хотя бельгийцы довольны. Показали талантов и получили премиальные от УЕФА .

«Реал» проиграл «Милану» в домашнем матче

Слабые выездные результаты «Реала» больше не удивляют. А вот дома играли иначе. Поражением от «Милана» 1:3 команда Анчелотти прервала пятнадцатилетнюю серию. Впервые за полтора десятилетия «Реал» уступил в двух подряд домашних поединках. На «Сантьяго Бернабеу» сначала выиграла «Барселона» с разницей 0:4. Разгромы в Эль Класико в разные стороны не сенсации, ведь речь о невероятно сильных исторических врагах. А вот неудача Анчелотти после того, как его обыграл «Лилль» в гостях – ещё один сюрприз результативного сезона. Особенно если помнить о состоянии «Милана». Команда может во втором раз за сезон сменить наставника. Зато «Реал» в гостях обыграли.

«Фейеноорд» против «Баварии» и «Милана»

Компани выпустил в Роттердаме основу, но влетели 3:0. Стиль игры «Баварии» подразумевает такие повороты и много пропущенных мячей. Уступали 4:1 в Барселоне. Позже проиграли 2:3 одному из аутсайдеров Бундеслиги «Бохуму». Но «Фейеноорд» выиграл крупнее. Сантьяго Хименес сделал дубль, который отправил мексиканского форварда в «Милан». Забавно, что именно «россонери» проиграли «Фейеноорду» в плей-офф ЛЧ . Ещё одна сенсация в копилку новой команды Ван Перси. Лишь в поединках против опытного «Интера», команды с финалом Лиги чемпионов за плечами, голландцы вылетели из турнира. По иронии судьбы Симоне Индзаги сыграет именно против «Баварии» Компани. Если Венсан не заставит свою команду играть в обороне внимательнее и надежнее, то опытные миланцы будут достойным соперником, как стал сенсационный «Фейеноорд».

«Барселона» уступила аутсайдерам в Ла Лиге

Флику будет обидно, если после разгромов «Реала» в чемпионате и Суперкубке Испании не сможет выиграть «золото» в Примере из-за результатов в матчах против слабых соперников. Каталонцы по понятным причинам нестабильные. Были травмы, на поле хватало молодых ребят. Сюрпризом стала ещё победа «Монако» над «Барселоной» в Лиге чемпионов. Но команда Головина не аутсайдер своего чемпионата, а один из лидеров Лиги 1. А вот дома «Барселона» умудрилась проиграть «Леганесу», восемнадцатой команде в таблице. И «Лас-Пальмасу», предпоследний клуб в чемпионате Испании. Также три очка потеряли против «Осасуны», пропустив в гостевом поединке 4 гола. Могли набрать на 9 пунктов больше, оторвавшись от «Реала» и «Атлетико» на неприличное расстояние в таблице Ла Лиги. Вместо этого получили сложную гонку, где важным станет майский бой в Эль Класико.

Многочисленные поражения «Манчестер Сити»