Самые шокирующие результаты сезона. Звонкие поражения «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Барселоны»

«Байер» тоже удивил зрителей.
Алонсо просчитался в Кубке Германии
Клуб третьей лиги выбил действующего чемпиона Германии. «Арминия» настолько скромная команда, что идёт на четвертой строчке в своей лиге. Не лидирует с большим отрывом. Хаби Алонсо допустил одну из главных сенсаций текущего сезона. «Байер» прошел «Баварию» в Кубке Германии. Впервые в карьере Нойер получил красную карточку, а Компани оступился. Алонсо был в шаге от ещё оного шанса на трофей. Если ПСЖ с Сафоновым в воротах пропустил два мяча против «Дюнкерка», но ответил клубу низшей лиги, то «Арминия» в финале, а «Байер» опозорился. Вряд ли в нынешнем нестабильном состоянии клуб из Леверкузена устроит камбэк в Бундеслиге. Алонсо выжал из команды максимум в прошлом сезоне. Впрочем, моральное и физическое истощение команды не значит, что имели право вылетать в полуфинале Кубка Германии откровенно слабому сопернику.
«Плимут» выбил «Ливерпуль» из Кубка
Поражение «красных» в финале Кубка Лиги против «Ньюкасла» нельзя считать сенсацией. Сюрприз, конечно. «Сороки» давно не выигрывали трофеев. «Ливерпуль» был фаворитом и уступил достойному оппоненту. А вот когда лидер АПЛ вылетел от последней на тот момент команды Чемпионшипа в Кубке Англии, то это идеальный пример в список сенсаций. Слот выпустил немало известных игроков. Вместе проиграли обороне «Плимута» и их голкиперу. Единственный гол определил судьбу встречи. «Ливерпуль» не сумел отыграться, хотя моменты были. Результат оказался важным, ведь определил моральное состояние «красных» в решающих матчах Лиги чемпионов. Надломились как раз в начале февраля. «Плимут» показал командам более высокого уровня, что «Ливерпуль» можно сломать. ПСЖ не повезло в Париже одержать заслуженную победу, зато ответили в Англии.
«Брюгге» обыграл «Аталанту» в еврокубках
Победители Лиги Европы и на тот момент участники гонки за Скудетто не думали, что бесславно проиграют в двух матчах скромным бельгийцам. «Брюгге» в следующем раунде вылетел от «Астон Виллы» без особых вопросов. А вот с итальянцами сыграли удачно. Сначала дождались ошибки игрока «Аталанты» в домашнем поединке. «Брюгге» в родных стенах не заслужил победу, но получил её. Ответный поединок стал ещё большей сенсацией. Бельгийцы забили три мяча в первом тайме в Бергамо. Шокирующий результат для опытного тренера Гасперини и его сильной команды. Даже «Реалу» пришлось попотеть, чтобы обыграть «Аталанту» на выезде 2:3. «Брюгге» получил лучную разницу – 1:3, но их устраивала ничья в ответном матче. На ещё одну сенсацию против «Астон Виллы» сил не хватило. Хотя бельгийцы довольны. Показали талантов и получили премиальные от УЕФА.
«Реал» проиграл «Милану» в домашнем матче
Слабые выездные результаты «Реала» больше не удивляют. А вот дома играли иначе. Поражением от «Милана» 1:3 команда Анчелотти прервала пятнадцатилетнюю серию. Впервые за полтора десятилетия «Реал» уступил в двух подряд домашних поединках. На «Сантьяго Бернабеу» сначала выиграла «Барселона» с разницей 0:4. Разгромы в Эль Класико в разные стороны не сенсации, ведь речь о невероятно сильных исторических врагах. А вот неудача Анчелотти после того, как его обыграл «Лилль» в гостях – ещё один сюрприз результативного сезона. Особенно если помнить о состоянии «Милана». Команда может во втором раз за сезон сменить наставника. Зато «Реал» в гостях обыграли.
«Фейеноорд» против «Баварии» и «Милана»
Компани выпустил в Роттердаме основу, но влетели 3:0. Стиль игры «Баварии» подразумевает такие повороты и много пропущенных мячей. Уступали 4:1 в Барселоне. Позже проиграли 2:3 одному из аутсайдеров Бундеслиги «Бохуму». Но «Фейеноорд» выиграл крупнее. Сантьяго Хименес сделал дубль, который отправил мексиканского форварда в «Милан». Забавно, что именно «россонери» проиграли «Фейеноорду» в плей-офф ЛЧ. Ещё одна сенсация в копилку новой команды Ван Перси. Лишь в поединках против опытного «Интера», команды с финалом Лиги чемпионов за плечами, голландцы вылетели из турнира. По иронии судьбы Симоне Индзаги сыграет именно против «Баварии» Компани. Если Венсан не заставит свою команду играть в обороне внимательнее и надежнее, то опытные миланцы будут достойным соперником, как стал сенсационный «Фейеноорд».
«Барселона» уступила аутсайдерам в Ла Лиге
Флику будет обидно, если после разгромов «Реала» в чемпионате и Суперкубке Испании не сможет выиграть «золото» в Примере из-за результатов в матчах против слабых соперников. Каталонцы по понятным причинам нестабильные. Были травмы, на поле хватало молодых ребят. Сюрпризом стала ещё победа «Монако» над «Барселоной» в Лиге чемпионов. Но команда Головина не аутсайдер своего чемпионата, а один из лидеров Лиги 1. А вот дома «Барселона» умудрилась проиграть «Леганесу», восемнадцатой команде в таблице. И «Лас-Пальмасу», предпоследний клуб в чемпионате Испании. Также три очка потеряли против «Осасуны», пропустив в гостевом поединке 4 гола. Могли набрать на 9 пунктов больше, оторвавшись от «Реала» и «Атлетико» на неприличное расстояние в таблице Ла Лиги. Вместо этого получили сложную гонку, где важным станет майский бой в Эль Класико.
Многочисленные поражения «Манчестер Сити»
Широкий выбор из ужасных результатов Гвардиолы. Прошлым летом никто не поверил бы, что «горожане» столько раз уступят. А самое главное, как именно. У Гвардиолы есть серия из пяти поражений подряд. Уступили «Тоттенхэму» 0:4, унизительно для «Манчестер Сити». А до этого влетели 4:1 «Спортингу» в Лиге чемпионов. Команда Аморима нанесла сокрушительное поражение фавориту. Позже Гвардиола уступал «Манчестер Юнайтед» в домашней игре АПЛ. Кроме дерби, были странный результат в поединке против «Арсенала». Артета не является специалистом по победам над учителем в АПЛ. Но «канониры» разнесли действующих чемпионов со счетом 5:1. Когда у фаворита столько болезненных поражений, то новые осечки больше не кажутся сенсациями. Хотя даже неудач против «Ноттингем Форест» год назад считалась бы шокирующим результатом. А теперь «лесники» даже с МЮ играют лучше, чем Гвардиола.