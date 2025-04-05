«Ливерпуль» продолжает искать замену Тренту

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вчера, 20:32

«Ливерпуль» активно ищет замену защитнику , который может перейти в «Реал» летом. По данным источника, руководство клуба рассматривает несколько кандидатов для усиления обороны.

Наиболее вероятным приобретением считается игрок «Байера» . В качестве альтернативы рассматривается кандидатура другого игрока «Ливерпуля» — .