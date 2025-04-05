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«Ливерпуль» продолжает искать замену Тренту

вчера, 20:32

«Ливерпуль» активно ищет замену защитнику Тренту Александер-Арнольду, который может перейти в «Реал» летом. По данным источника, руководство клуба рассматривает несколько кандидатов для усиления обороны.

Наиболее вероятным приобретением считается игрок «Байера» Джереми Фримпонг. В качестве альтернативы рассматривается кандидатура другого игрока «Ливерпуля» — Конора Брэдли.

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Все комментарии
Pumpurum
Pumpurum ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:42
Он играет латераля. Дармиан хорош в обороне поэтому его и латералем ставят и правым ЦЗ. Дюмфрис нулевой как оборонец. Но Трент тоже самое. Поэтому, что Фримпонгом, что Дюмфрисом можно менять, ео тогда Ливерпулю надо в 3 ЦЗ играть.
A.S.A
A.S.A ответ Pumpurum (раскрыть)
вчера в 21:39
Он играет правого фулбэка потому, что Интер играет в 3 центральных защитника, то же самое делает и Димарко
Pumpurum
Pumpurum ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:19
Дюмфрис такой же нулевой в обороне как и Фримпонг. Поэтому и играет в схеме с тремя ЦЗ.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:09
Брэдли офигенный правый защитник! Тут вопрос в другом - кто будет заменять Трента по игре?
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:06
Берите Дюмфриса. Нидерландец мощный, со скоростью проблем нет, легко может закрыть всю бровку, то что нужно Ливерпулю, плюс есть другие нидерландцы в составе, что помодет с адаптацией.
Что касаемо Фримпонга, то он конечно тоже отличный игрок, но всё же в оборонительных действиях уступает соотечественнику
STVA 1
STVA 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:44
Ну надо же чё то вкинуть в пространство
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:37
Пишите как найдёт, чо щас то писать, буквы тратить
Гость
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