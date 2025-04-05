«Ливерпуль» продолжает искать замену Тренту

«Ливерпуль» активно ищет замену защитнику Тренту Александер-Арнольду, который может перейти в «Реал» летом. По данным источника, руководство клуба рассматривает несколько кандидатов для усиления обороны.
Наиболее вероятным приобретением считается игрок «Байера» Джереми Фримпонг. В качестве альтернативы рассматривается кандидатура другого игрока «Ливерпуля» — Конора Брэдли.
Что касаемо Фримпонга, то он конечно тоже отличный игрок, но всё же в оборонительных действиях уступает соотечественнику
Что касаемо Фримпонга, то он конечно тоже отличный игрок, но всё же в оборонительных действиях уступает соотечественнику